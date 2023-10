Rinkos barometras: dėl vėsesnių orų Lietuvoje didmeninė elektros kaina augo 26 proc.

Praėjusią savaitę didmeninė elektros kaina Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse didėjo 26 proc. ir visame regione vidutiniškai siekė 87,89 Eur/MWh, rašoma „Elektrum Lietuvos“ pranešime žiniasklaidai.

Kitose Europos šalyse elektros kainos taip pat didėjo. Lenkijoje vidutinė savaitės kaina siekė 106,56 Eur/MWh, Vokietijoje – 94,45 Eur/MWh, Austrijoje – 102,41 Eur/MWh.

Nepriklausomų elektros tiekėjų Lietuvos gyventojams siūlomos kainos taip pat keitėsi. „Elektrum Lietuva“ siūlomą žemiausią fiksuotą kainą dar sumažino iki 20,9 ct/kWh, fiksuojant ją 6 mėnesiams.

„Nord Pool“ elektros biržos savaitės vidutinė kaina, palyginti su praėjusia savaite, pakilo 141 proc. ir siekė 22,29 Eur/MWh.

„Orai buvo stipriausias kainų augimą lėmęs veiksnys praėjusią savaitę. Dėl vėsesnių oro sąlygų elektros energijos suvartojimas „Nord Pool“ regione buvo 7 proc. didesnis nei prieš savaitę. Be to, vėjo energijos gamyba Šiaurės šalyse per savaitę sumažėjo 14 proc., o Baltijos šalyse – 29 proc. Staigesnį sistemos kainų augimą ir toliau ribojo didesnis nei įprastas vandens rezervuarų užpildymo lygis Šiaurės šalyse“, – sako energetikos sprendimų bendrovės „Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų departamento vadovas Artūras Zatulinas.

Elektros vartojimas „Nord Pool“ regione didėjo ir siekė 8 207 GWh, gamybos apimtys taip pat augo iki 8 691 GWh.

Lietuvoje augo vartojimas, mažėjo gamyba

Baltijos šalyse elektros vartojimas per savaitę bendrai išaugo 4 proc. ir siekė 527 GWh. Lietuvoje suvartota 6 proc. elektros daugiau nei ankstesnę savaitę – 238 GWh, Latvijoje vartojimas didėjo 3 proc. iki 131 GWh, o Estijoje – 1 proc. iki 158 GWh.

Elektros energijos bendros gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę mažėjo 5 proc. iki 266 GWh. Lietuvoje pagaminta 22 proc. mažiau elektros energijos nei ankstesnę savaitę – 131 GWh. Tuo metu Latvijoje gamyba augo 52 proc. iki 59 GWh, Estijoje – 5 proc. iki 76 GWh.

Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 50 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje pagaminta 55 proc., Latvijoje – 45 proc., Estijoje – 48 proc. šaliai reikalingos elektros energijos.