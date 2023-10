Kauno MBA gamyklos dalininkėms nesusitariant dėl įkainių, gyventojai kenčia dėl smarvės

Gyventojams tebesiskundžiant Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) gamyklos skleidžiamais kvapais, savivaldybė teigia daranti, ką gali, tačiau sprendimus blokuoja įkainių nekeliančios savivaldybės.

Dėl Kaune esančios atliekų apdorojimo gamyklos skleidžiamos smarvės daugybę metų skundžiasi netoliese esančių Kauno rajono Ramučių gyventojai.

Pirmadienį jie rengia gyventojų susirinkimą su atsakingų institucijų atstovais ir teigia, jog septynerius metus juntama smarvė paskutiniu metu dar suintensyvėjusi.

„Pastaruoju metu yra itin suintensyvėjusi ir niekaip nesibaigianti skleidžiama tarša ir smarvė iš Kauno MBA. Taip mes gyvename jau septyneri metai. Vilkinami procesai, vėl vykstantys teismai veda į niekur“, – Ramučių gyventojų vardu išplatintame kvietime teigia Darius Merkšaitis.

Kaip BNS informavo Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), jo pareigūnai taip pat sulaukė pranešimų dėl nemalonių kvapų. Į juos reaguojant rugsėjį Aplinkos apsaugos agentūra atliko išmetamų teršalų iš Kauno MBA vieno iš galimo taršos šaltinio tyrimus.

Pasak aplinkosaugininkų, išanalizavus tyrimus nustatyta, kad įmonė viršijo kai kuriuos teršalų parametrus – vienkartinius teršalų išmetimų dydžius (g/s). Benzeno nustatyta 0,000165 g/s, kai pagal leidimą leistina 0,00008 g/s; amoniako – 0,11026 g/s (leistina – 0.01399 g/s), acetono – 0,01556 g/s, (leistina 0,00147 g/s).

Įmonė apie tai informuota raštu ir nurodyta kuo skubiau imtis priemonių viršnormatyvinei taršai nutraukti, o ją nutraukus – raštu informuoti Aplinkos apsaugos departamentą.

Klausimas dėl to, kaip Kaunas rengiasi spręsti šią problemą, praėjusią savaitę skambėjo ir miesto savivaldybės tarybos posėdžio opozicijos valandoje, tačiau administracija teigia, kad pokyčiams būtina didinti Kauno MBA įkainius, o tam nepritaria kitos savivaldybės – gamyklos dalininkės.

Kaip teigė Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis, yra parengtas investicinis planas, kurį patvirtino gamyklos valdyba. Šiame plane numatyta įrengti filtrus, remontuoti gamyklą bei įrengti kitą įrangą, kuri galėtų spręsti taršos problemas.

Kauno MBA / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

„Šimtu procentų įgyvendinti, deja, gamykla negali dėl to, kad tam tikros savivaldybės blokuoja įkainio keitimo tvirtinimą, o be to įkainio atliekų rūšiavimo gamykla dirba nuostolingai ir iš esmės tiesiog neturi lėšų tas investicijas atlikti“, – aiškino administracijos vadovas.

„Tai aktyviai dirbame tiek, kiek nuo mūsų priklauso su mūsų partneriais. Gamyklos administracija, ekonomistai nuolat teikia prašomus įvairius pagrindimus investicijų būtinumo, berods, du ar trys dalininkų susirinkimai įvyko, kuriuose niekaip nepavyksta mūsų kolegų ir partnerių įtikinti tų investicijų būtinumu, – kalbėjo jis. – Tai įstaiga, kiek žinome, maksimaliai iš turimų lėšų daro tam tikrus darbus, organizuoja savo veiklą taip, kad tų kvapų ir nepageidaujamo poveikio būtų kaip įmanoma mažiau.“

Tai patvirtino ir AAD. Jų teigimu, per kelerius metus Kauno MBA atliko technologinių procesų patobulinimų: įrengė automatizuotai varstomus angarų vartus, sutvarkė oro ventiliavimo kanalus. Gamykloje veikia patrankos, purškiančios probiotikus kvapui sumažinti, atnaujintas biologinis filtras, įrengtas ozonatorius bei kitos priemonės.

Be to, įmonės teritorijoje buvo sutvarkytas didelis kiekis sandėliuojamų atliekų skirtų tolimesniam apdorojimui ar šalinimui.

„Minėtos priemonės prisideda prie nemalonių kvapų mažinimo, nes įmonės teritorijoje nemalonūs kvapai palyginti su ankstesne situacija yra ženkliai sumažėję ir beveik nesijaučia. Tačiau kvapų sklidimo priežastys galimai nėra visiškai pašalintos, nes vis dar sulaukiame nusiskundimų“, – nurodo aplinkosaugininkai.

Kauno MBA tvarkomos ir surenkamos komunalinės atliekos iš Kauno miesto savivaldybės, Kauno, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių ir Raseinių rajonų savivaldybių.

2015 metais pastatyta gamykla kainavo 34,4 mln. eurų, iš kurių 29,2 mln. eurų skyrė Europos Sąjunga, o 5,2 mln. eurų – Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, kurio dalininkės yra minėtos savivaldybės.

Skundų dėl Kauno MBA sulaukiama nuo pat jos veiklos pradžios.