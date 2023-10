Pasipylė Seimo narių siūlymai biudžetui – kalba apie milijonus eurų keliams, mokytojams, kultūros rūmams

Seimui pradėjus svarstyti kitų metų valstybės biudžeto projektą, pasipylė ir parlamentarų siūlymai skirti daugiau pinigų – ir konkrečių savivaldybių projektų statyboms, ir šimtus milijonų keliams, ir mokytojams. Jau dabar pateiktų pasiūlymų suma – daugiau nei 600 milijonų, nors iki termino pabaigos – dar dvi savaitės. Iniciatoriai sako nurodantys, iš kur papildomus pinigus paimti. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas tai vis tiek vadina neracionaliais lūkesčiais.

Seime darbas persikėlęs iš posėdžių salės į komitetus – svarstomas kitų metų biudžetas. Kartu su svarstymu prasidėjo ir Seimo narių siūlymai papildomoms išlaidoms. Tokių jau pateikta už daugiau nei 600 milijonų eurų, o terminas pasiūlymams nesibaigė.

Streikuojančius mokytojus išgirdo dalis opozicijos. Tarp teikiamų biudžeto korekcijų – ir socialdemokratų siūlymas kitąmet mokytojams atlyginimus didinti dukart po 15 proc., ir „darbiečių“ pateiktas projektas dėl papildomų beveik 250-ies milijonų eurų. Juos, sako, galima rasti iš kelių mokesčiui rinkti planuotos sistemos.

„Dabar Seime yra įstatymo pataisa, nesusijusi su biudžetu, kad tą sistemą įgyvendins 2025 metais. Tai tos lėšos atsilaisvina automatiškai. Ir ministerijų miestelio statybai, kur irgi yra numatyta dviem grafoms 245 milijonai eurų. Tai mes manom, kad ministerijos dar gali keletą metų pabūti ir tose patalpose, kuriose ir dabar yra“, – kalba Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis.

Andrius Mazuronis

„Ta pasiūlyta suma, kuri yra dabar iš kolegų Seimo narių, praktiškai tokia pati, tokio pat dydžio, beveik panašu į tai, kas jau yra papildomai suprojektuota Vyriausybės, ir tai yra dideli didinimai“, – teigia Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė.

M. Lingė sako, papildomai siūlyti šimtus milijonų iš ne biudžeto rėmuose esančių projektų – neracionalus lūkestis.

Jau dabar matyti, kad Seime bus daug triukšmo dėl pinigų keliams. Didesnio finansavimo šiai sričiai nori ir valdančiosios koalicijos partneriai, ir opozicija.

Eugenijus Sabutis

„Statistiniai duomenys rodo, kad 40 procentų Lietuvos kelių jau yra kritinės būklės ir visa tai, ką mes matėme, kas vyko su tiltais ir panašiai, tai visiškai akivaizdu, kad yra taip“, – tvirtina Seimo socialdemokratų frakcijos narys Eugenijus Sabutis.

Žvyrkelis miške

Anot E. Sabučio, frakcija rado būdą, kaip finansavimą keliams padidinti maždaug 300-tais milijonų eurų.

„Mes siūlome 80 procentų iš akcizų surinktų pajamų skirti keliams“, – teigia jis.

„Pajamos jau yra įskaičiuotos iš akcizų į kitų metų biudžetą. Jeigu daugiau keliams – tai reiškia mažiau kažkam kitam: mokytojams, gynybai, kitų viešojo sektoriaus atlyginimų kėlimui. Apie tai turi būti tikra diskusija“, – komentuoja M. Lingė.

Be to, sako M. Lingė, Konstitucinis Teismas yra uždraudęs fiksuoti dydžius biudžete.

Mindaugas Lingė

Neužmiršta Seimo nariai ir mažesnių projektų, ypač susijusių su jų vienmandate apygarda. Pavyzdžiui, Druskininkuose išrinktas Zenonas Streikus iš turizmui skatinti skirto biudžeto siūlo 10 milijonų eurų skirti Druskininkų kultūros ir kongresų rūmų statyboms.

„2025 metais Druskininkai bus Lietuvos kultūros sostinė. Ir sostinė, reiškia, be kultūros centro, be kultūros įstaigos – keistoka būtų. Kaip Kauno „Žalgiris“ be sporto salės“, – sako Z. Streikus.

Zenonas Streikus

Korekcijas biudžetui Seimo nariai gali teikti iki lapkričio pradžios. Pernai iš viso pateikta siūlymų už daugiau nei 1 milijardą 300 milijonų eurų.