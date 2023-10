Eurostatas: BVP augimas antrąjį ketvirtį Lietuvoje – didesnis už ES vidurkį

Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas antrąjį šių metų ketvirtį buvo didesnis nei Europos Sąjungos (ES) šalių vidurkis, rodo Eurostato duomenys.

Lietuvos ekonomika antrąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, augo 0,7 proc., o palyginti su pirmuoju ketvirčiu – 2,4 proc. – tai buvo didžiausias augimas visoje ES.

Tuo metu Estijos ekonomika per metus (balandį-birželį, palyginti pernai tuo pat laiku) smuko 3 proc., Latvijos – 0,8 proc, o per ketvirtį – atitinkamai 0,2 proc. ir 0,3 proc. Didžiausias susitraukimas per ketvirtį fiksuotas Lenkijoje (2,2 proc.), Švedijoje (0,8 proc.) ir Austrijoje (0,8 proc.).

Visoje ES BVP per metus augo vidutiniškai 0,4 proc., o tik euro zonoje – 0,5 proc., per ketvirtį – atitinkamai nepasikeitė ir augo 0,2 procento.