Įmonių apžvalga: trečią ketvirtį 20 proc. mažiau bankrutuojančių įmonių nei ankstesnį ketvirtį

Trečią šių metų ketvirtį bankrutuojančiomis paskelbtos 217 įmonių. Tai yra 20 proc. mažiau nei 2 ketvirtį ir 16 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Įmonių rizikos lygis taip pat nesikeičia, o savo kredito reitingus sparčiausiai per metus gerino maitinimo, pramogų, laisvalaikio ir apgyvendinimo įmonės, rodo duomenų analitikos bendrovės „Scorify“ įmonių rizikos apžvalga.

9 proc. Lietuvos įmonių šiuo metu yra aukštos ir aukščiausios rizikos, tačiau šis rodiklis, šiek tiek pablogėjęs metų pradžioje, vėl yra sugrįžęs į pernai metų lygį. Verta pastebėti, kad ypač aukštos rizikos įmonių, kurios, tikėtina, yra arti bankroto, yra apie 1 proc. visų reitinguojamų įmonių. 280 tokių įmonių veikia statybų sektoriuje (100 iš jų yra mažos ar vidutinės), po 90 pramonės ir didmeninės prekybos (52 mažos ir vidutinės), 70 transporto įmonių (52 mažos ir vidutinės) bei 62 apgyvendinimo įstaigos (tik 7 – didelės įmonės).

Darbuotojų skaičius spalio pradžioje buvo 0,8 proc. didesnis nei pernai. Sparčiausią plėtrą čia vis dar demonstruoja transporto ir logistikos sektorius, kuris šiuo metu darbina 8 proc. daugiau darbuotojų nei prieš metus. Transporto, finansinės veiklos, NT vystymo, informacijos bei ryšių, administracinės bei aptarnavimo veiklos įmonės savo komandas didino, tuo tarpu pramonės, didmeninės prekybos, žemės ūkio įmonės darbuotojų skaičių mažino.

„Mažėjantys bankroto rodikliai ir nesikeičiantis, o atskiruose sektoriuose ir mažėjantis, rizikos lygis, rodo, kad įmonės, pasiekę ypač gerus rezultatus pernai, šiuo metu palaiko savo stabilias verslo apimtis ir ruošiasi žiemos sezonui bei galimiems energetikos kainų svyravimams, – sako Jurga Tamašauskaitė, „Scorify“ verslo sprendimų vadovė. – Įdomu tai, kad žemės ūkis šiais metais darbuotojų skaičiaus sezono metu nepadidino didesne apimtimi ir nepasiekė pernai metų darbuotojų skaičiaus sezono metu. Nuo spalio mėn. šiame sektoriuje tradiciškai sumažėja darbuotojų, tad su nekantrumu stebėsime sektoriaus produkcijos apimties pokyčius, nes šių metų pirmą ir antrą ketvirtį žemės ūkio pagaminamų produktų apimtys mažėjo, palyginti su ankstesniu laikotarpiu.“

„Sodrai“ skolingų įmonių skaičius spalio pradžioje beveik grįžo į metų pradžios lygį. Rugsėjo pabaigoje skolų turėjo 26,2 tūkst. įmonių, tik 2 proc. daugiau nei metų pradžioje, tačiau 2 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu. „Sodrai“ skolingų įmonių skaičius antro ketvirčio pabaigoje buvo pasiekęs 30,4 tūkst.

Per trečia ketvirtį Lietuvoje buvo įsteigta per 3800 naujų įmonių – 4 proc. mažiau palyginti su ankstesniu ketvirčių. „Nuo pavasario naujai steigiamų įmonių nuosekliai mažėjo, tikėtina, dėl mažėjusių verslo lūkesčių aktyviai plėtoti naujas idėjas ar surasti naujų rinkų, tačiau rugpjūti ir rugsėjį naujų įmonių skaičiai vėl pradėjo gan sparčiai augti, pvz., rugsėjį buvo įsteigta 9 proc. daugiau naujų įmonių nei rugpjūtį, o per devynis šių metų mėnesius verslūs lietuviai įsteigė jau 8 proc. daugiau įmonių, nei pernai tuo pačiu metu“, – sako J. Tamašauskaitė.