Dilema dėl elektros tiekėjo: netrukus – keliems šimtams tūkstančių gyventojų, o po 2026 m. – visiems

Šių metų pabaigoje beveik 250 tūkst. vartotojų baigiasi turimi fiksuotos kainos planai su elektros tiekėju. Gyventojų ir vėl laukia galvosūkis, o kaipgi neprašauti. Tiesa, panašu, kad palaužyti galvas artimiausiu metu gali tekti ir dėl kitko. Kaip atskleidžia Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) vadovas, Baltijos šalių planuose – siekis kurti bendrą tiekimo rinką, kur tiekėją bus galima rinktis ir estišką, ir latvišką.

Uždelsusiems planą parinks pats tiekėjas

Bent 250 tūkst. vartotojų vėl artėja pasirinkimo akimirka: baigsis jų turimi fiksuotos elektros kainos planai. Daugiausia tokių gyventojų – apie 220 tūkst. – yra bendrovės „Ignitis“ klientai.

Kaip LRT RADIJUI sako šios įmonės Privačių klientų padalinio vadovas Andrius Kavaliauskas, apie artėjančią planų pabaigą vartotojams pranešimai siunčiami jau dabar. Žmonės skatinami nelaukti ir iš anksto pasirašyti naują sutartį.

„Kadangi didelės dalis klientų būtent metų gale turi pabaigą tos kainos fiksavimo, tai mes jau dabar, likus keliems mėnesiams, juos skatiname pradėti galvoti ir pasirinkti (naują planą – LRT.lt)“, – tvirtina „Ignitis“ atstovas.

Jo teigimu, keliasdešimt tūkstančių klientų į bendrovės pranešimą jau sureagavo ir iš anksto sudarė sutartį, įsigaliosiančią nuo kitų metų sausio 1 d.

„Ignitis“ / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Tas pasiūlymas galios 8 mėnesius – būtent tam laikotarpiui mes sugebėjome tas geriausias kainas, įmanomas iš mūsų pusės, pasiūlyti“, – aiškina A. Kavaliauskas.

Tuo atveju, jei vartotojas iki metų pabaigos jokių veiksmų nesiims, anot pašnekovo, jam įsigalios paties tiekėjo nustatytas variantas, artimiausias iki šiol turėtam pasiūlymui.

„Jeigu žmogus nieko nedarys, tai jam įsigalios prieš 30 dienų atsiųstas pasiūlymas, artimiausias jo turėtam pasiūlymui. Viskas taip sutverta, kad net tie, kurie po kelių raginimų nieko nepadaro, vis tiek nelieka nuskriausti.

(...) Dažnu atveju, kiek skaičiavome, jis (elektros tarifas – LRT.lt) turbūt turėtų pamažėti dėl to, kad buvo užsifiksavę žmonės ir aukštesnėmis kainomis. Bet gali būti visaip. (...) Trukmė bus artimiausia tai, kurią turėjo. Pavyzdžiui, jeigu turėjo 12 mėnesių, tai ir bus 12 mėnesių“, – dėsto „Ignitis“ Privačių klientų padalinio vadovas.

Pasak VERT pirmininko Renato Pociaus, ar rinktis fiksuotos kainos, ar biržos planą, gyventojai turėtų spręsti individualiai, pagal savo pasiryžimą stebėti besikeičiančią elektros rinką. Visgi, eksperto teigimu, mažai elektros suvartojantiems gyventojams protingiausia būtų rinktis fiksuotos kainos planą.

Renatas Pocius / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

„Vartotojai, kurie yra aktyvesni rinkoje, domisi elektros energijos kainomis, be abejo, jie gali rinktis kintamos kainos tarifus.

(...) Bet paprastai vartotojams, kurie jau yra galbūt vyresnio amžiaus arba suvartoja pakankamai nedidelį elektros energijos kiekį, vis tik mes rekomenduojame fiksuoti kainą ar tai 1 metų, ar tai 2 metų laikotarpiui ir išvengti tam tikrų galimų rizikų, (...) kad, sakykime, kitų metų pavasarį ar žiemą elektros energijos kainos gali šauti į viršų“, – aiškina R. Pocius.

Be to, primena jis, fiksuotą kainą turintys vartotojai bet kada galės sutartį nutraukti ir pereiti prie biržos plano.

„Jau yra pakeisti teisės aktai, kurie leidžia vartotojams bet kada nutraukti turimą sutartį be jokių baudų. Tai, kitaip sakant, vartotojas, jeigu išties matys, kad tie biržos planai vadinamieji yra gerokai pigesni negu fiksuota kaina, bet kada gali ją nutraukti“, – sako VERT vadovas.

Konkurencijai didinti – bendra Baltijos šalių rinka

Pasak LRT RADIJO kalbinto R. Pociaus, tikėtina, kad artimiausiu metu vartotojų gali laukti ir daugiau pasirinkimų. VERT pirmininko teigimu, atsižvelgiant į tai, jog šiuo metu į Lietuvos rinką ateiti naujam tiekėjui būtų išties sunku, konkurenciją norima didinti sukuriant bendrą tiekimo rinką su Latvija ir Estija.

Anot pašnekovo, jeigu planai sėkmingai judės į priekį, tokia rinka regione galėtų atsirasti nuo 2026 m.

Elektra / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„Šiuo metu patvirtinti Elektros energetikos įstatymo pakeitimai išties pakelia labai aukštai kartelę būsimiems nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams ir apsunkina galimybes ateiti į rinką. Mes kaip reguliuotojas jau pradedame po truputį nedrąsiai diskutuoti su kitais reguliuotojais, (...) kad tam, jog turėtume tikrai kur kas didesnę konkurenciją, reikėtų eiti kitu keliu – sujungti tris Baltijos šalių rinkas.

Turime Latvijoje atskirą rinką, Lietuvoje ir Estijoje, turime tris izoliuotas rinkas ir kiekvienoje toje rinkoje yra po dominuojantį tiekėją: (...) Estijoje – „Enefit“ bendrovė, Latvijoje – „Latvenergo“ ir Lietuvoje – „Ignitis“. Tai šitos trys įmonės tarpusavyje tikrai turėtų pradėti labai rimtai konkuruoti dėl visų Baltijos šalių energijos vartotojų.

Mes jau po truputį pradedame kelti tą klausimą, diskutuoti ir su reguliuotojais, ir su kitais rinkos dalyviais. Na, tikėkimės, kad po metų kitų galbūt pavyks vis tik realizuoti šitą idėją“, – pasakoja R. Pocius.

Paklaustas, kaip vertina tokią idėją, „Ignitis“ atstovas A. Kavaliauskas sako ją sutinkantis palankiai.

„Mes visada sakėme (...) ir toliau sakysime, kad mes skatiname bet kokį konkurencijos padidėjimą. Aš manau, kad ta konkurencija jau ir dabar arši yra, kalbant vien Lietuvos lygyje, ir esame pasiruošę bet kokiems naujiems tiekėjams. Manau, kad tai būtų gerai ir vartotojams“, – pabrėžia specialistas.

Elektra / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Idėją kurti bendrą Baltijos šalių rinką palaiko ir Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos direktorius Martynas Nagevičius. Tiesa, jis pabrėžia, jog įgyvendinti ją būtų gana sunku.

„Techniškai yra gana sudėtinga [tai] padaryti, nes yra skirtingos prekybos zonos, Estijoje dažnai formuojasi kitokios elektros energijos kainos, lyginant su Lietuva. (...)

Iš principo, pirmu žingsniu labai didelio pasikeitimo nebūtų, kadangi vis vien liktų tie patys trys [tiekėjai]. (...) Bet šiaip, žiūrint į perspektyvą, didesnė rinka reiškia patrauklesnę rinką ateiti ir kitiems, (...) nes iš tikrųjų gan sudėtinga yra prisikviesti kažkokius stambius tiekėjus su didele patirtimi į rinką, kur jie pretenduoja gauti keliasdešimt tūkstančių ar 100 tūkst. vartotojų“, – pažymi ekspertas.

Elektros kainą prognozuoti sunku

Šiuo metu elektros kaina Lietuvoje siekia 22,26 cento. Kaip ji dar keisis iki šių metų galo ir kitų metų pirmąjį pusmetį, pasak M. Nagevičiaus, nuspėti yra išties sudėtinga. Vienas iš koją kišančių dalykų – užsiplieskęs karas Izraelyje.

„Neįmanoma atsakyti, (kokia bus elektros kaina – LRT.lt), nes tiek nuo visko priklauso. Kas čia dabar galėjo tikėtis, kad dar be karo Ukrainoje dabar prasidės karas Izraelyje, dėl to pradės kilti naftos ir dujų kainos ir dėl to pradės kilti elektros energijos kainos?

Martynas Nagevičius / BNS nuotr.

Neaišku, kuo čia baigsis. Galima prisiskaityti labai baisių prognozių apie labai aukštas ateities naftos ir dujų kainas. Kataras paskelbė, kad jeigu Izraelis nenustos bombarduoti Gazos, jis nutrauks dujų tiekimą, o tai turėtų įtakos dujų ir tuo pačiu elektros kainai.

Yra prognozių, kad ne – dujų kiekis, Europoje sukauptas, yra pakankamai didelis, žiema, kaip kol kas rodo prognozės, nebus labai šalta. Tai jeigu tomis prognozėmis tikėtume, tai atrodytų, kad ta kaina turėtų nebūti didelė, turėtų link mažėjimo eiti. Tai čia labai sunku pasakyti, kaip iš tikrųjų bus“, – tikina Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos vadovas.

Kad elektros kainą žiemą lems įvairios geopolitinės aplinkybės, antrina ir VERT pirmininkas R. Pocius.

„Žiemą vartojimas padidėja, paprastai ta kaina išauga, bet nėra taip, kad ji labai drastiškai išaugtų palyginus su, sakykime, vasaros laikotarpiais. (...) Ta kaina gali šiek tiek išaugti, bet turbūt didelės įtakos tai neturės. Svarbiausia, aišku, išvengti tų tokių geopolitinių ir visų kitų nenumatytų aplinkybių, kurios tikrai gali turėti labai reikšmingos įtakos galutiniam tarifui“, – pabrėžia pašnekovas.

Visos diskusijos klausykitės LRT RADIJO laidos „Aukso amžius“ įraše.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.