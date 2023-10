Energetikos ekspertas: Suomijos ir Estijos dujotiekio incidentas reikšmingo poveikio neturės, tačiau itin svarbu stiprinti saugumą

Reaguodamas į Estijos ir Suomijos dujotiekio incidentą, energetikos ekspertas Romas Švedas teigia, kad tai nedaro reikšmingo poveikio nei gamtinių dujų tiekimui ir artėjančiam šildymo sezonui, nei Baltijos šalių energetiniam saugumui.

Vis dėlto minėti pavyzdžiai, pasak jo, rodo, kad vykstant galbūt sąmoningoms atakoms, svarbu turėti alternatyvius ir dujų, ir elektros tiekimo išteklius.

Antradienį dujotiekyje tarp Suomijos ir Estijos „Balticconnector“ fiksuotas dujų nuotėkis. Suomijos prezidento Saulio Niinisto teigimu, tikėtina, kad žala Estiją ir Suomiją jungiančiam dujotiekiui „Balticconnector“ „padaryta dėl išorės veiksmų“.

„Tikėtina, kad žala ir dujotiekiui, ir telekomunikacijų kabeliui padaryta dėl išorės veiksmų. Žalos priežastis kol kas nėra aiški, todėl tyrimas tęsiamas, Suomija ir Estija bendradarbiauja“, – sakė jis.

Pasak Suomijos žiniasklaidos priemonės „Iltalehti“ šaltinio, gedimas galbūt susijęs su agresyviais Rusijos veiksmais, tačiau kol kas daugiau informacijos nepateikiama.

Po laikino „Balticconnector“ uždarymo dujos Estijos vartotojams tiekiamos iš Latvijos.

Nacionalinis krizių valdymo centras antradienį pranešė, kad po incidento Suomiją ir Estiją jungiančiame dujotiekyje Lietuvos institucijos padidino budrumo lygį prie strategiškai svarbių objektų. Trečiadienį sušauktas Jungtinės grėsmių prevencijos ir krizių valdymo grupės posėdis.

Akcentuoja galimų alternatyvų svarbą

Romas Švedas sako, kad energetikos sektorius strategiškai itin svarbus, todėl neretai tampa karo taikiniu.

„Šiuo atveju tikėkimės, kad Estijos ir Suomijos dujotiekio incidentas – techninio pobūdžio, kad tai nebuvo sąmoningas išpuolis, bet niekada negali žinoti. Turime būti pasiruošę atremti atakas prieš Baltijos šalių energetinį sektorių“, – akcentuoja jis.

Vis dėlto, kad dujų tiekimas per Estijos ir Suomijos dujotiekį šiuo metu sustabdytas, eksperto teigimu, yra geras pavyzdys, kaip Baltijos šalys drauge su Suomija ir Lenkija, sėkmingai atremia galimas energetikos atakas ar tiekimo sutrikimus atskirose grandinėse.

Romas Švedas / BNS nuotr.

„Mūsų energetikos sektorius, ypač dujų tiekimas, užtikrintas jį diversifikuojant, t.y. sukuriant papildomus tiekimo kelius, taip išvengiant arba suvaldant rizikas. Išvengta nemalonumų, kai dujų tiekimas išvis būtų nutrauktas“, – dėsto R. Švedas.

Energetikos eksperto aiškinimu, Suomija per metus suvartoja iki 3 mlrd. kub. m gamtinių dujų, kai Lietuva, Latvija ir Estija drauge – apie 3,5 mlrd. Estijos ir Suomijos jungties metinis pajėgumas, pasak jo, siekia apie 2,5 mlrd. kub. m, Suomijos dujų terminalo metinis pajėgumas – apie 5 mlrd. kub. m.

„Estijai, kuri suvartoja iki 1 mlrd. kub. m per metus, ir Suomijai, kuri suvartoja apie 2,5–3 mlrd. kub. m per metus, to terminalo pajėgumų visiškai pakanka, netgi gali pasidalyti su regiono šalimis“, – pabrėžia R. Švedas.

SGD terminalas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad vien Klaipėdos SGD terminalo pajėgumai per metus siekia apie 4 mlrd. kub. m, Inčukalno dujų saugyklos Latvijoje – apie 2,3 mlrd. kub. m, o Lietuvą ir Lenkiją jungiančio GIPL dujotiekio pajėgumai – apie 2,4 mlrd. kub. m per metus. „Pažiūrėkite, kiek alternatyvų“, – sako R. Švedas.

Jo aiškinimu, kadangi dujų tiekimas Suomijai nenutrūko, nes ji turi terminalą, o Estijos dujų suvartojimo kiekiai nėra tokie dideli, kuriais negalėtų pasidalyti kitos Baltijos šalys, tiekimas padidintas iš Latvijos.

„Artimiausiu metu, kai tiekimas sustabdytas, galima labai greitai suvaldyti, apsikeisti tam tikrais dujų kiekiais. Net jei kas nors atsitiktų, pavyzdžiui, dujotiekis būtų rimčiau sugadintas ir reikėtų rimtesnio remonto, tokią riziką irgi galima lengvai suvaldyti, panaudoti Klaipėdos SGD terminalą, kurio pajėgumai dideli. Galima panaudoti ir Latvijos požeminių gamtinių dujų saugyklą“, – aiškina ekspertas.

GIPL / D. Umbraso / LRT nuotr.

„Dujų tiekimas tarp Estijos ir Suomijos nedaro reikšmingo poveikio nei gamtinių dujų tiekimui, nei Baltijos šalių energetiniam saugumui, netgi artėjančiam šildymo sezonui. Tai nėra koks nors reikšmingas įvykis šia prasme, ypatingos įtakos nedaro“, – taip pat teigia R. Švedas.

Vis dėlto, jo manymu, minėti pavyzdžiai demonstruoja, kaip svarbu turėti alternatyvių energijos išteklių.

„Ne tik dujos, bet ir elektra. Sakyčiau, tai geras iliustratyvus pavyzdys skeptikams, kategoriškai pasisakiusiems prieš SGD terminalo statybą, sakiusiems, kad to nereikia, kad tai pinigų švaistymas. Kai kyla techninių nesklandumų, ar netgi sąmoningų atakų, yra alternatyvų, kurias galime panaudoti“, – pabrėžia R. Švedas.

Energetikos ekspertas sako manantis, kad ypač svarbu skirti papildomo dėmesio ir Europos Sąjungos, ir Baltijos šalių energetikos infrastruktūrai.

„Kad ir kaip sudėtinga būtų apsaugoti, vis dėlto, reikia skirti papildomo dėmesio“, – akcentuoja R. Švedas.