Besiblaškanti Vokietija ekonomisto akimis: obuoliavimo su velniu istorijos niekada neturi laimingos pabaigos

Kinija ir Europos Sąjunga (ES) po truputį žengs į prekybos karą, o stipriai su Pekinu ekonominiais voratinkliais apraizgyta Vokietija pajus didžiausias to pasekmes, įsitikinęs ekonomistas, matematikas ir žurnalistas Wolfgangas Munchau.

Jis įsitikinęs, kad Vokietijos ekonomikos laukia sunkūs laikai. Artimiausiais dešimtmečiais Vokietijos gyvybingumo variklis – automobilių pramonė, nespėdama prisitaikyti prie elektromobilių revoliucijos, praras svarbą.

Tuo tarpu kalbėdamas apie Ukrainos karo pradžioje įvykusį Vokietijos 180 laipsnių geopolitinį ir mentalinį apsisukimą, pavadintą „Zeitenwende“, konferencijoje „Lūžio taške“ viešėjęs W. Munchau sako, kad tai – kol kas vyksta tik naujienų portalų antraštėse, o tikrasis lūžis vokiečių galvose dar neįvykęs.

– Pone W. Munchau, pradėkime nuo ekonomikos. Lietuvoje vyrauja toks pasakymas – jei Vokietijai sloga, tai Lietuvai – plaučių vėžys, kadangi Vokietija yra Lietuvos prekybos partneris numeris vienas. Kaip jūs šiuo metu apibūdintumėte Vokietijos ekonomikos būklę?

– Vokietiją yra ištikusi recesija. Tačiau šiuo metu tai nėra aktualiausias klausimas, kadangi turime ekonominius ciklus, kai ekonomika kyla, leidžiasi ir tai yra normalu.

Daug įdomiau tai, kad Vokietijoje greta ciklinio pokyčio vyksta ir ekonominio modelio struktūrinis pokytis. Vokietijos ekonominis modelis buvo labai priklausomas nuo dujų, internacionalizacijos, globalizacijos, finansų globalizacijos, teigiamo prekybos balanso. Tačiau visa tai keičiasi. Pavyzdžiui, prasidėjus karui teko atsisakyti rusiško iškastinio kuro. Tačiau pereiti nuo šios adatos nebuvo didelė problema.

Vokietijoje greta ciklinio pokyčio vyksta ir ekonominio modelio struktūrinis pokytis

Daug didesnė problema yra prekybos santykiai su Kinija. Kinija yra viena didžiausių Vokietijos prekybos partnerių. Kinijos tonas griežtėja. Tai matydama griežtesnė tampa ir Europos Sąjunga (ES). ES kaip tik ruošiasi įvesti prekybos sankcijas arba prekybos tarifus kiniškiems elektriniams automobiliams. Manau, kad tai įvyks per ateinančius 12 mėnesių. Tikėtina, kad Kinija imsis atsakomųjų veiksmų. Daugiausia ji taikys atsakomąsias priemones Europos eksportuotojams. O čia svarbu pabrėžti, kad Vokietija yra didžiausia Europos eksportuotoja į Kiniją. Taigi, Vokietijos automobilių bendrovės patirs didžiausią atsakomųjų sankcijų naštą.

– Lietuvoje sakome: neik obuoliauti su velniu, nes liksi ir be obuolių, ir be krepšio. Vokietija daug metų obuoliavo su Rusija, liko be obuolių, ar obuoliaudama su Kinija Vokietija nepraras ir krepšio?

– Vokietijoje sakome „Fausto ir Mefistofelio sutartis“. Taip, obuoliavimo su velniu istorijos visada baigiasi taip, kaip ir turi – be laimingos pabaigos.

Obuoliavimo su velniu istorijos visada baigiasi taip, kaip ir turi – be laimingos pabaigos

Vokiečiai buvo sudarę sutartį su Vladimiru Putinu, su Xi Jinpingu. Ir tai labai stipriai veikė šalies politiką, nes politikai negalėjo tapti nuo to nepriklausomi. Pramonės įtaka ir Vokietijoje yra labai didelė. Netgi tokie stiprūs lyderiai kaip Angela Merkel negalėjo išsivaduoti iš pramonės spaudimo, kuri buvo labai daug investavusi į Rusiją, Kiniją. Tai galiausiai ir lėmė Vokietijos politiką Rusijos, o dabar lemia ir Kinijos atžvilgiu. Manau, kad Vokietija yra susipriešinusi tarp savo saugumo ir komercinių interesų. Šalis turėtų laikytis daug griežtesnės laikysenos dėl Kinijos.

Angela Merkel ir Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Olafas Scholzas priklauso Kiniją remiančiai frakcijai, tačiau jam sunkiai sekasi. Žalieji yra prieš Kiniją nusistačiusioje frakcijoje. Jie daugiau dėmesio skiria saugumui ir žmogaus teisėms. Vis dėlto aš šią situaciją vertinu taip, kad geopolitika šiuo metu turi būti svarbesnė už ekonomiką. Vokietija priversta judėti geopolitikos link, tačiau Vokietija nekenčia geopolitikos, jiems tai purvinas žodis.

Vokietija priversta judėti geopolitikos link, tačiau Vokietija nekenčia geopolitikos, jiems tai purvinas žodis

O. Scholzas, atėjęs į valdžią, sakė, kad jam nepatiko Rusija ir V. Putinas, nes jis mąsto geopolitiškai, o Vokietijai geopolitiškai mąstyti buvo svetimas dalykas. Geopolitika Vokietijai buvo susijusi tik su verslu. Svarbiausia buvo, kaip parduodi. Būtent tai visada darė Vokietija. Dabar jie pradeda sukti galvą, nes Vokietija tampa geopolitiniu žaidėju. Tačiau šalis neturi patirties.

– Esate minėjęs, kad šalyje beveik nėra saugumo studijų profesionalų?

– Vokietijos žiniasklaidoje nuskambėjo žinia, kad šalyje yra tik vienas profesorius, kurio specializacija yra saugumo studijos. Tarptautiniai santykiai nėra tas dalykas, kurį galima studijuoti Vokietijoje. Čia galima studijuoti politiką ir istoriją, bet trūksta studijų, kurios būtų susijusios su tarptautiniais santykiais, orientuotais į saugumą.

Berlynas / AP nuotr.

Nors trūksta saugumo studijų specialistų, Vokietijoje netrūksta taikos studijų profesorių ir programų. Ir, žinote, iki šiol tai buvo Vokietijos ir Rusijos draugystės studijos. Tai nebuvo taikos studijos. Visada buvo kalbama apie tai, kaip būti maloniam su V. Putinu.

Vokietija visada vaizdavo saugumą ir taiką kaip priešingybes, nes saugumas Vokietijai reiškė karą, o taika – jo vengimą

Vokietija visada vaizdavo saugumą ir taiką kaip priešingybes, nes saugumas Vokietijai reiškė karą, o taika – jo vengimą. Saugumas, jei teisingai suprantu, yra turėjimas tokios sistemos, kuria nereikėtų pasinaudoti. To iš esmės nėra vokiečių diskusijose.

Bet aš neabejoju, kad geopolitika Vokietijoje bus vis svarbesnė. Matome šnipinėjimo skandalus Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, juose dalyvauja buvę politikai, dirbantys Kinijos Vyriausybei. Pavyzdžiui, buvęs SPD (Vokietijos socialdemokratų partija) lyderis, Vokietijos gynybos ministras Rudolfas Scharpingas įkūrė savo agentūrą ir pradėjo dirbti su Kinija. Buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Schröderis dirbo V. Putinui. Iš to jie uždirbo didžiulius pinigus. Vokietijoje to būta labai daug, tačiau šie ryšiai po truputį ima trūkinėti.

Gerhardas Schroederis ir Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– Dar prieš karą tvyrojo jausmas, kad Vokietiją apgaubusi Fukuyamos dvasia, kad atėjo istorijos pabaiga, o šalys, kurios prekiauja tarpusavyje, negali kariauti. Prisimenu, prieš pat Rusijos plataus masto invaziją Vokietija vengė bet kokios eskalacijos ir į Ukrainą nusiuntė tik 5 000 šalmų. Vis dėlto, prasidėjus karui įvyko vadinamais „Zeitenwende“ (liet. Lūžio taškas). Vokietija tapo viena didžiausių paramos Ukrainai davėjų, padidino savo karinį biudžetą. Bet ar „Zeitenwende“ vyksta vokiečių galvose, ar tik naujienų portalų antraštėse?

– Kol kas tai vyksta tik vokiečių galvose. Skeptiškai vertinu „Zeitenwende“ kaip kažką, ką Vokietija aktyviai propaguoja. Vokietija tam priešinasi. Žinote, galų gale tai įvyks, nes pasaulinė situacija privers tai padaryti. Bet kol tai įvyks, Vokietija tam priešinsis.

Olafas Scholzas / AP nuotr.

Tai puikiausiai atsispindi dabartinėse diskusijose, kai Vokietija vis dar nepripažįsta ekonominės situacijos rimtumo. Į ekonominį nuosmukį žiūrima kaip į ciklinį, o ne struktūrinį. Dalis vis dar mano, kad galima grįžti į senus gerus laikus, kai dujas gaudavo iš Rusijos, kai gamino plieną, chemikalus, o automobilių pramonė buvo pasaulio čempionė. Manau, kad šie laikai baigėsi.

Laikai, kai Vokietija gaudavo pigias dujas iš Rusijos, gamino plieną, chemikalus, o automobilių pramonė buvo pasaulio čempionė – baigėsi

Dar vienas dalykas, kurio vokiečiai nesuvokia, yra tai, kad ypač automobilių pramonėje Kinija taps pasauline elektromobilių gamybos lydere, o Vokietijai teks antraeilis vaidmuo. Žinoma, artimiausią dešimtmetį Europoje vis dar pardavinėsime dyzelinius automobilius, o Vokietija per šį laiką dar galės neblogai užsidirbti. Tačiau tai pasikeis, o Vokietija neturės tinkamų elektromobilių technologijų ir, svarbiausia, praras gamybinių linijų nuosavybes.

Elektromobilio akumuliatorius / Shutterstock nuotr.

Juk svarbu ne tai, kur gaminate automobilius, o kam tos gamyklos priklauso. Vokiečiai šiuo metu automobilius gamina Čekijoje, Ispanijoje, Lenkijoje ir t.t. Kiekviena Rytų Europos šalis, įskaitant Baltijos šalis, yra Vokietijos tiekimo grandinės dalis. Tačiau elektromobilių tiekimo grandinės priklauso Kinijai. Vokietijai priklausė didžioji dalis vidaus degimo varikliais varomų automobilių tiekimo grandinių. Tačiau tai pasikeis. Vokietija nebebus vienintelė gamybos proceso savininkė. Vokietija gamins automobilius, bet iš to nebeuždirbs tokių didelių pinigų.

– Prasidėjus karui dalis įmonių Rusijoje visiškai nutraukė veiklą, kitos sustabdė, turbūt, tikėdamosi ten kada nors vėl sugrįžt. Kaip manote, ar Vokietija atnaujins savo ryšius su Rusija po karo?

– Kai kurie tikisi, kad taip ir nutiks. Vis dėlto, aš taip nemanau. Ir tai yra dėl labai panašios priežasties – pati Rusija keičiasi. Ji turi naujų draugų: Kim Jong-Uną, Xi Jinpingą. V. Putinui Vokietija dabar reikalinga mažiau nei anksčiau. Be to, didelė dalis infrastruktūros yra sunaikinta. Dalis Vokietijos įmonių išėjo iš Rusijos, bet vis dar yra dalis, kuri ten pasiliko, tačiau verslas atsargiai žiūri į grįžimą ten. „Nord Stream 2“ susprogdintas, jei jis bus sutvarkytas, kas nors jį vėl susprogdins, nes jau žinoma, kad tai galima nesunkiai padaryti.

Xi Jinpingas ir Vladimiras Putinas / Vida Press nuotr.

Daug įdomiau, kaip Vokietijai seksis atsitraukti nuo Kinijos, nes čia susiduriame su viena problema. Nesu šios srities ekspertas, bet, jei Kinija kada nors įsiveržtų į Taivaną, JAV patektų į labai rimą konfliktą su Kinija. Vokietijai iškils dilema, ką daryti, nes Vokietija negalės vienu metu pasikliauti JAV saugumu ir nepasikliauti JAV užsienio politika.

Šaltojo karo metais buvo kitaip, JAV buvo geranoriškai nusiteikusios Vokietijos atžvilgiu, dėl šalies santykių su Rusija, santykių su Rytų Vokietija ir t. t. Vokietija tuo metu turėjo tarsi lengvatą, kurios dabar jau nebėra.

– Vokietija yra viena turtingiausių pasaulio šalių. Čia oficialiai gyvena per 60 tūkst. lietuvių, šią šalį jie pasirinko dėl ekonominės gerovės lygio, dosnių socialinių garantijų. Kaip manote, ar Vokietija vis dar yra viena patraukliausių šalių gyventi?

– Manau, kad jūsų įvardintas matymas greitai pasikeis. Vokiečiai pernelyg daug išleisdavo socialinei apsaugai, o tai reikės koreguoti. Manau, kad nereikėtų daryti prielaidų, jog dosnios socialinės garantijos bus amžinos, nes jos priklauso nuo politinių sprendimų.

Berlynas / G. Sagaitytės/LRT nuotr.

Vokietija yra turtinga šalis, ES yra turtinga, Prancūzija, Šiaurės Italija yra turtingos. Tai neįtikėtinai turtingos vietos. Tačiau turtas ir gebėjimas generuoti pajamas nėra tas pats. Iš turtingo tapti vargšu nėra neįmanoma.

– Trumpai norėčiau grįžti prie infliacijos. Kovojant su ja imtos kelti bazinės palūkanos. Vis dėlto neortodoksinė ekonomikos mokykla nebūtinai mano, kad keliamos palūkanos padeda kovoti su infliacija. Pavyzdžiui, lietuvių ekonomistas Raimondas Kuodis sako, kad ECB keliamos palūkanos – tas pats, kas šuns lojimas ant pilnaties. Pilnatis dings, bet ne dėl šuns lojimo. Ar teisinga tai, ką šiuo metu daro Europos Centrinis Bankas?

– Didesnės palūkanos mažina infliaciją. Žinote, kai kurie akcentuoja, kad fiskalinė politika taip pat turi įtakos infliacijai, apie tai verta diskutuoti. Manau, kad taip, nes fiskalinė ir pinigų politika yra vis labiau tarpusavyje susijusios. Yra daugybė dalykų, kurie daro įtaką infliacijai, ir tam tikrų dalykų trumpuoju laikotarpiu nelabai ką gali padaryti. Pavyzdžiui, naftos kaina kyla ir palūkanos tam neturi įtakos.

Berlynas / AP nuotr.

Darbo rinkoje turime darbo jėgos trūkumą. Akivaizdu, kad ekonomikoje turime perteklinę paklausą, palyginti su mūsų kapitalo ir darbo jėgos pasiūla. Ekonomikoje vyrauja gana didelis disbalansas. Taigi, manau, kad turėti didesnes palūkanas šiame ekonomikos etape yra normalu. Jei tikslas yra turėti 2 proc., o ne 4 proc. infliaciją, tai galima jau ir sustoti [interviu atliktas prieš pastarąjį ECB palūkanų normų padidinimą, kada bazinė palūkanų norma siekė 3,75 proc.). Šiuo metu bazinė palūkanų norma vis dar yra mažesnė nei infliacija. Atleiskite, bet jei ekonomikoje nevyksta kažkokių kataklizmų ir norime sugrįžti į 2 proc. infliacijos lygį, tai nėra normalu.

– Jei turėtumėte burtų lazdelę ir galėtumėte išburti vieną dalyką, kas tai būtų?

– Įprastai aš tokiais spėjimais neužsiimu... Visgi turiu vieną pasiūlymą. ES turėtų sukurti bendrą fiskalinę sąjungą bei kapitalo rinkas, kitaip pasaulinėje geopolitikoje nedaug ką galėsime padaryti. Jei galėčiau padaryti vieną dalyką, tai ir daryčiau. Tačiau šiuo metu tai niekam nerūpi, todėl nemanau, kad tai padarysime. Todėl neketinu pradėti mosuoti stebuklinga lazdele.

Žinote, nenorėčiau primesti savo pageidavimų, kurie gali skambėti kiek vokiškai. Jei europiečiai nenori bendros fiskalinės sąjungos, tai jų pasirinkimas. Tačiau tai pasirinkimas, kuris mažina ES įtaką pasaulyje. Vis dėlto pripažįstu, kad žmonės turi teisę nenorėti turėti įtakos pasaulio procesams. Tai yra jų teisėtas demokratinis pasirinkimas.