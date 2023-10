Metas keisti paramos pirmajam šeimos būstui įsigyti sąlygas? Ministerija siūlo, kad prisidėtų savivaldybės

Siūloma keisti paramos pirmajam šeimos būstui įsigyti sąlygas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, esą dabar galiojanti tvarka per liberali, o parama nepasiekia tų, kam jos reikia. Taip pat planuojama, kad parama nebus skiriama perkantiesiems būstą kurorte ar arti didmiesčių. Tačiau Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas sako, paramos kaip tik labiau reikia būstą didmiesčiuose perkantiems jauniems žmonėms.

Prienuose viename iš naujų daugiabučių mieste gyvenantis Artiomas Marchockis pasakoja su tuomete drauge svarstęs pasinaudoti parama pirmą būstą perkančioms jaunoms šeimoms – suskaičiavo, kad galėtų gauti apie 13 tūkstančių eurų.

„Aš pasiskambinau ministerijos specialistei, buvo sausio mėnuo, ir ji tuo metu pasakė, kad jau pinigų nėra ir mums tiesiog reikia stoti į bendrą eilę ir valstybė kažkada turėtų įdėti pinigų tai eilutei“, – sako Prienų gyventojas.

Prieniškis teigia – jie nusprendę nerizikuoti ir butą nusipirko be valstybės paramos.

„Šita parama tikrai gali paskatinti žmones į tokius, pavyzdžiui, regionus kaip Prienai, bet norėtųsi daugiau aiškumo arba tu tiesiog žinotum, kad yra pinigų, kad tu galėtum planuoti“, – teigia A. Marchockis.

Vienas iš nekilnojamojo turto agentūros vadovų sako, per metus vos 3-4 jų klientai naudojasi parama.

„Su kuo mes susidūrėme, tai buvo Kauno rajonas, ne regionas, bet Kauno rajonas. Kauno regione mes nesame tokių turėję sandorių“, – teigia „Ober-Haus“ Kauno biuro vadovas Svajūnas Šarauskas.

Kaunas / E.Blaževič/LRT nuotr.

Tačiau tokios, nuo 2018 metų skiriamos paramos, tikslas – paskatinti jaunas šeimas kurtis būtent regionuose. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras sako, analizė parodė, kad daugiausia paramos gavėjų gyvena savivaldybėse prie didmiesčių.

Klaipėdos rajone per ketverius metus subsidiją gavo 965, Kauno rajone – beveik 400, o Vilniaus rajone – per 300 šeimų. Viceministras teigia, kad tvarka per liberali, o paramą esą gauna nebūtinai tie, kuriems jos reikia.

„Metropolines savivaldybes išbraukiame iš sąrašo, tai reiškia, kad Vilnius, Kaunas ir Klaipėda su žiedinėmis savivaldybėmis, tada uždedam apribojimus, kad prabangus būstas nebūtų įsigyjamas, maksimalią vertę 150 tūkstančių, ko nebuvo“, – aiškina socialinės apsaugos ir darbo viceministras Martynas Šiurkus.

Nekilnojamasis turtas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tačiau Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas sako, paramos kaip tik labiau reikia būstą didmiesčiuose perkantiems jauniems žmonėms.

„Žmogus atvyksta į Vilnių, tarkime, ar į Kauną, supranta, kad būstas čia yra mažiau įperkamas, ir tenka jam ieškoti alternatyvų regionuose. Truputį eina prieš patį žmogų. Jo niekas nepaklausia, bet stengiasi jį kažkur iškelti“, – sako Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius.

Mindaugas Statulevičius / BNS nuotr.

Ministerija siūlo, kad prie paramos prisidėtų savivaldybės, – apmokėtų pusę būsto kredito pradinio įnašo, tada esą daugiau jaunų šeimų galėtų pasinaudoti subsidijomis.

„Šiandien aš tikrai negaliu konkrečiai pasakyti, iš kur mes gausime pinigų. Visų pirma reikia pradėti nuo to, kad Vyriausybė nemažintų tos sumos, kuri buvo numatyta – tie 30 milijonų, o tada jau galima derėtis, kaip elgsis savivaldybės, ar pridėsime, ar nepridėsime“, – kalba Panevėžio rajono savivaldybės meras Antanas Pocius.

Tikimasi, kad, Seimui pritarus, pakeitimai įsigaliotų nuo kitų metų, paramos gautų du kartus daugiau šeimų nei iki šiol. Dabar jos laukia pusantro tūkstančio jaunų šeimų.