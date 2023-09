3-ioji Beniliukso verslo konferencija pasiūlys, kaip sėkmingai pasiruošti verslo ar asmeniniams pokyčiams, – unikali galimybė tapti „trend watcher“

Šimtas Beniliukso šalių lietuvių, latvių, estų profesionalų aptars naujausias strategijas, kaip tapti atspariems didelių pokyčių akivaizdoje ir išnaudoti inovatyvius įrankius šį šeštadienį, rugsėjo 30 d., vyksiančioje konferencijoje „Embrace One Constant in Business: Transformation“, teigiama „Benelux Baltics in Business“ pranešime.

Menų centre „MACA Moving Arts Centre“ Amsterdame apie verslo ar kitų organizacijų ir apie asmeninių pokyčių efektyviausią valdymą su Baltijos šalių profesionalais ir studentais diskutuos futurologai, Beniliukso regiono įmonių vadovai, akademikai, viešojo sektoriaus atstovai.

„Pažangiausios strategijos, įžvalgos, kokiems iššūkiams turi pasiruošti verslai, organizacijos ar asmenys bus vertingi visų sričių profesionalams. Užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai su pokyčiais ir dėl to atsirandančiais sunkumais susiduria nuo pirmojo atsidūrimo tarptautinėje aplinkoje momento – kita verslo kultūra, įvairiomis tautomis, skirtingu reguliavimu. Transformacija tampa neišvengiama”, – į tradicija tapusį Belgijoje, Nyderlanduose ir Liuksemburge gyvenančių lietuvių, latvių ir estų profesionalų bei studentų metinį susitikimą kviečia Jurga Baltram, „Benelux Baltics in Business“ įkūrėja.

Pasak Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Nyderlanduose Neilo Tankevičiaus, kasmet augantis unikalus verslo ir kontaktų renginys leidžia ambasadai vienu šūviu pasiekti tris tikslus: „Pirma, Beniliukso verslininkams pristatomos investicijų Lietuvoje galimybes. Antra, auditorija supažindinama su naujausiomis įmonių, kurios taip pat veikia ir Lietuvoje, valdymo tendencijomis ir tokiu būdu dar labiau sustiprinama teigiama Lietuvos kaip verslo ir inovacijų lyderės Europoje reputacija. Be to, į veiklą įsitraukia nuolat auganti ir ypatingai gabi bei talentinga lietuvių Nyderlanduose bendruomenė, kuri yra svarbi bendrų pastangų dalis. Tikimės, jog jos nariai vis aktyviau prisidės prie verslo ryšių stiprinimo tiek būdami Nyderlanduose, tiek sugrįžę į Lietuvą, kur jie labai laukiami“, – vertina ambasadorius.

Renginio pagrindiniai pranešėjai – geriausiu Ispanijoje gyvenančiu futorologu pripažintas Ivanas Bofarulas ir vienas geidžiamiausių įmonių kontekstinio mobilumo strategų Jaredas Huke ruošia įkvepiančius pranešimus apie ateitį, verslo transformacijos realijas ir besikeičiantį vadovų vaidmenį formuojant ateities verslą. Konferencijos dalyvius įtrauks ir praktinių atvejų aptarimas su tarptautinės karjeros aukštumas pasiekusiais įmonių vadovais, analizuojant atskirų įmonių iššūkius ir jų sprendimo strategijas, pasižyminčias atsparumu, novatoriškumu ir prisitaikymu.

Beniliukso verslo konferencija / Organizatorių nuotr.

„Verslai, siekdami prisitaikyti prie nuolat kintančių rinkos tendencijų ir norėdami išlikti aktualūs dinamiškame šiandienos kontekste, privalo keistis, ieškoti naujų transformacijos formų strateginiame, technologiniame ar vadybiniame lygmenyse. Todėl aukščiausio lygio vadovams skirtų mokymų programų metu dalyviai gauna ne tik teorines žinias, bet ir praktinius įrankius, padedančius kurti ir valdyti inovacijas skirtingose veiklos srityse. Būtent jos užtikrina progresą ir konkurencinį pranašumą rinkoje“, – teigia Jurga Bendikaitė-Ursavaş, „BMI Executive Institute“ direktorė.

Diskusijoje „Šiandien klausimas ne ar transformuoti, o KAIP“ įmonių vadovai, tarp jų danas John Olsen, „Euronics“ kompanijos vykdantysis direktorius Europai, latvis Ainars Laksa-Timinskis, „Deloitte“ kompanijos transformacijų konsultantas, ir estė Külli Seppar, didžiausio olandų šeimos verslo „SHV Grupės“ pirkimų direktorė visam pasauliui, visi turintys ilgametę pokyčių valdymo įvairiose įmonėse patirtį, kalbės apie sėkmingai transformacijai būtinus įrankius įvertindami eilę šiandienos ekonominių ir technologinių iššūkių, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Baltijos ir Beniliukso šalių profesionalus, verslininkus ir studentus vienijančios organizacijos partneriai: Lietuvos Respublikos ambasada Nyderlanduose, Belgijoje padalinį įkūrusi tarptautines aukščiausio lygio vadovų studijas organizuojantis „BMI Executive Institute“, „UNLOCK Tests”, unikali platforma, siūlanti mikroklimato ir darbuotojų vertinimo technologinius sprendimus įmonėms ir organizacijoms, „Apex Alliance“, nepriklausoma lietuviško kapitalo viešbučių vystymo ir valdymo kompanija, „Minds&Finds”, nepriklausoma vadovų paieškos kompanija, įsikūrusi Nyderlanduose. Renginį remia ir Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija.

2022 metų Beniliukso verslo konferencija / Organizatorių nuotr.

Beniliukso šalių organizacija „Benelux Baltics in Business“ yra viešoji įstaiga, kurios tikslas ─ organizuojant tikslinius renginius suvienyti Baltijos šalių profesionalus ir verslininkus Beniliukso šalyse ir puoselėti verslo ryšius tarp regionų. Organizacija siūlo platų talentų kontaktų tinklą, taip pat žinias ir intelektualinę pagalbą verslo misijoms. Organizaciją remia partneriai, kurie skatina dalinimąsi žiniomis ir švietėjiška veikla, prisideda konsultuojant apie investavimo galimybes regione, taip pat teikia teisines ir kitas konsultacijas abiejų regionų įmonėms ir fiziniams asmenims.