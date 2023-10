Vidury niekur: į Ispaniją per Lietuvos paštą išsiųsta siunta dingo, o kaltų – nėra

Lietuvos paštu į Ispaniją išsiųsta siunta dingo lyg į vandenį. Ispanijos paštas beda pirštu į Lietuvos paštą, šis – į kitus logistinės grandies dalyvius. Dingusios siuntos savininkė sako, kad jai nebuvo pasiūlyta jokių sprendimo būdų, o siuntos buvimo vieta praėjus daugiau nei trims mėnesiams vis dar nežinoma.

„Ping-Pong`as“ tarp Lietuvos ir Ispanijos

Lietuvos pašto klientė Augustė birželio mėnesį į Ispaniją išsiuntė siuntą, tačiau praėjus beveik mėnesiui ji dar nebuvo pasiekusi adresato. Anot Augustės, ankstesni siuntiniai nukeliaudavo per maždaug dvi savaites. Pastebėjusi, kad siuntos buvimo vieta nebesikeičia, kartu su adresatu Augustė pradėjo jos ieškoti: siuntos gavėjas kreipėsi į Ispanijos paštą, o Augustė – į Lietuvos paštą.

„Ispanijos paštas pasakė, kad tai yra siuntėjo atsakomybė ieškoti siuntos, todėl ispanai per daug nesigilino, jie tos siuntos pas save neranda ir sako, kad tikrai jų teritorijos ji nepasiekė ir kad reikia kreiptis į Lietuvos paštą. Kai aš ten kreipiausi, man pradėjo pasakoti, kad aš išsiunčiau neregistruotu būdu, kas man buvo naujiena“, – pasakoja Lietuvos pašto klientė.

Augustė pasirinko siuntimo būdą „su sekimu“. Vis dėlto, jai buvo paaiškinta, kad toks siuntimo būdas tik leidžia stebėti siuntą, tačiau ji nėra registruojama, tad ir kompensacija nepriklauso. Be to, Lietuvos paštas Augustei nurodė, kad siunta paskutinį kartą buvo skenuota viename iš Ispanijos oro uostų. Kaip pasakoja Augustė, paprašius pateikti įrodymus, Lietuvos paštas to nesutiko padaryti, nes tai – vidinėse sistemose kaupiama informacija.

„Jie nepasiūlė jokių sprendimo variantų, pasijutau palikta likimo valioje“, – sako Lietuvos pašto klientė.

Už dingusią siuntą atsako ją išsiuntusi pašto tarnyba

Pasak Lietuvos pašto, siuntų kelias yra skirtingas, apimantis ne vieną logistikos grandį bei šalį: oro uostus, kitų pašto operatorių logistikos centrus ir t. t. Jeigu siunta nepasiekia gavėjo, siuntėjas turėtų kreiptis dėl tarptautinės siuntos paieškos užpildymo formos, esančios Lietuvos pašto tinklalapyje.

„Užpildžius formą yra pradedamas tarptautinis tyrimas, kreipiantis dėl papildomos informacijos į kitų šalių pašto operatorius ir kitus logistikos grandies dalyvius. Minėtosios siuntos atveju kol kas matome tik siuntos kelionės informaciją iki tol, kol ji buvo Lietuvos teritorijoje – papildomos informacijos jau paprašėme kitų logistikos grandies dalyvių. Kol informacijos iš jų pusės dar nesame gavę, plačiau pakomentuoti šio atvejo, deja, negalime“, – sako Lietuvos pašto atstovas.

Ryšių reguliavimo tarnybos Teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės vyriausioji specialistė Lina Stankevičienė aiškina, kad atsakomybę pirmiausia turėtų prisiimti Lietuvos paštas.

„Už dingusią pašto siuntą yra atsakinga išsiuntimo šalies pašto tarnyba, šiuo atveju – Lietuvos paštas. Pašto siuntos siuntėjas, kuris pasinaudojo pašto paslaugomis ir kurį sieja sutartiniai santykiai su išsiuntimo šalies pašto tarnyba, turi teisę pareikšti pretenziją dėl žalos atlyginimo už dingusią pašto siuntą“, – komentuoja L. Stankevičienė.

Žala nebus atlyginta

Jeigu siunta nepasiekia tikslo, patirta žala turi būti atlyginta vadovaujantis Pasaulinės pašto sąjungos Pasaulinės pašto konvencijos, Pašto korespondencijos reglamento ir Pašto siuntinių reglamento nuostatomis, teigiama Ryšių reguliavimo tarnybos atsakyme. Taip pat pabrėžiama, kad patirti netiesioginiai nuostoliai ir negautos pajamos į žalos atlyginimo dydį yra neįskaitomi.

„Jei pašto siunta yra registruotoji ar sekama, pašto siuntos buvimo vietą gali matyti pašto paslaugos teikėjas. Jei pašto siunta visgi pripažinta dingusia, pašto paslaugos teikėjas turi atlyginti žalą už dingusią pašto siuntą“, – sako L. Stankevičienė.

Lietuvos paštas nurodo, kad jų klientai, pasirinkę sekamos siuntos tipą, į žalos atlyginimą nepretenduoja.

„Atkreipiame dėmesį, kad klientė buvo pasirinkusi sekamosios siuntos tipą. Jame žalos kompensavimas siuntos praradimo atveju nėra numatytas. Kompensacija praradus siuntą yra mokama tik siuntų tipus „Įvertintoji“ bei „Pasirašytinai“ pasirinkusiems klientams“ , – teigia L. S. Zadarackas.

Jis rekomenduoja prieš siunčiant siuntą visada pasidomėti skirtingų tipų teikiamais privalumais arba paklausti patarimo Lietuvos pašto skyrių darbuotojų.

Lietuvos pašto teigimu, sklandžią siuntos kelionę ir pristatymą gavėjui lemia teisingas siuntos adresavimas, patvari pakuotė, tvarkinga adresato pašto dėžutė.