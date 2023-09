VŠT už 8 milijonus eurų pradėjo šilumos siurblio statybas

Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) ketvirtadienį oficialiai pradėjo didžiausio Baltijos šalyse beveik 9 megavatų (MW) galios šilumos siurblio statybas.

Įmonė skelbia į antrosios Vilniaus termofikacinės elektrinės teritorijoje statomą įrenginį investuojanti 8 mln. eurų, jis turėtų būti naudojamas nuo 2024–2025 metų šildymo sezono.

VŠT teigimu, absorbcinis šilumos siurblys padidins katilinės efektyvumą ir išnaudos atliekinės šilumos potencialą. Įrenginys per metus papildomai atgaus daugiau nei 17 tūkst. MWh energijos ir sutaupys apie 1,36 mln. eurų, be to, jis beveik 4 tūkst. tonų per metus sumažins į aplinką išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekį, nes šilumos gamybai reikės naudoti mažiau gamtinių dujų.

Taip pat vertinama, kad absorbcinis šilumos siurblys 347 tūkst. eurų per metus sumažins apyvartinių taršos leidimų (ATL) sąnaudas, todėl VŠT biržoje galės pasiūlyti konkurencingesnę šilumos kainą.

Projektas finansuojamas įmonės lėšomis, o jį įgyvendinus bus gauta 1,45 mln. eurų siekianti Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) parama.