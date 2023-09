Rusiją pasiekia sankcionuojamos prekės – aplinkiniai keliai driekiasi ir per Lietuvą

Rusijai ir toliau pavyksta užsitikrinti prekių importą per aplinkui – taigi, prekės, skirtos vienoms šalims galiausiai atsiduria pačioje Rusijoje. Lietuva, uždraudusi dalies dvejopos paskirties prekių reeksportą Rusijos link, fiksuoja mažėjančias eksportavimo apimtis. Ekonomistai sako, net ir nuvertėjęs rublis situaciją mažai keičia – Rusija vis vien randa būdų įsigyti prekių, o verslams moka daug.

Maskvoje gyvenanti Liudmila Blažej patikrina, ko trūksta šaldytuve. Netrukus keliaus į parduotuvę apsipirkti. Sako, turinys šaldytuve per pastaruosius metus smarkai nekito: „Asmeniškai, nepastebėjau ir, kad pasikeistų mano finansai“.

Pakeliui į prekybos centrą, gatvėse kabo per karą Ukrainoje žuvusiųjų portretai. Tiksliau – rusų emocijos kariauti esą žadinamos žuvusių vaikų vaizdais.

O parduotuvėje – prekių pasirinkimas platus. Atrodo, karas Ukrainoje net nevyksta, o Vakarų verslai nepasitraukė iš šalies.

„Žiūrėkite – kokie puikūs pomidorai. 99 rubliai už kilogramą. Labai normali kaina“, – sakė moteris.

Lentynose – produktai net iš kompanijų, kurios deklaravo pasitraukusios iš Rusijos. Pavyzdžiui, „Coca Cola“ – iš Kazachstano. Rusai nepasigedo ir alaus iš Vakarų. Pavyzdžiui, danų „Carlsberg“ produkcijos – apstu.

O Liudmilos šaldytuve ir vėl nieko netrūksta.

„Akivaizdu, kad Vakarai nori sugriauti mūsų ekonomiką. Juk nepriėmė šitiek sankcijų paketų veltui. Bet kol kas jiems nepavyko“, – pasakojo moteris.

Pakeliui į Maskvos centrą vis primenama, „pergalė bus rusų“, tik nepamirškite ateiti tarnauti. Šiandien čia nemažai pavyzdžių – Vakarams nepavyksta sankcijomis pažaboti Rusijos. Ir net jeigu Vakarų maisto pramonė pati priima sprendimą dėl prekybos Rusijoje, tai mažai kuo skiriasi nuo kitų pramonių, kurioms išties neleidžiama eksportuoti į Rusiją.

Tačiau sankcionuojamos prekės kelius į Rusiją randa per aplinkui. Pavyzdžiui, viename daugiabutyje Vilniuje registruota mažoji bendrija „Right Direction Aero“ pardavė civiliniams orlaiviams skirtas detales kompanijai „Cargoline“ Kirgizijoje, o jos vėliau buvo montuojamos į Rusijoje skraidančius „Airbus“ ir „Boeing“ lėktuvus, pranešė LRT radijo žurnalistas Marius Jokūbaitis. Įmonės vadovai teigia buvę apgauti.

Gana ironiška, kad vos prieš kelias dienas „Airbus“ dėl techninių nesklandumų tūpė Rusijos laukuose. Akivaizdu, Rusijai visiškai apsirūpinti dalimis nepavyksta, tačiau tiriamasis leidinys „Svarbios istorijos“ išanalizavęs muitinių duomenis teigia, kad nuo 2022 m. kovo iki šių metų kovo į Rusiją buvo importuota originalių „Boeing“ ir „Airbus“ atsarginių dalių už mažiausiai 18 mlrd. rublių t.y. kiek daugiau nei 9,5 milijono eurų. SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, Rusija, net jeigu ir rublis smarkiai nuvertėjo, dėl išaugusių naftos kainų sugeba išlaikyti ekonomiką.

Tadas Povilauskas / R. Lukoševičiaus / BNS nuotr.

„Kažkas sugenda, kažko reikia – jie gauna. Tik tai laiko ir pinigų klausimas. Turbūt kaip ankščiau būdavo – gali daryti užsakymą ir gausi po savaitės, tai dabar turbūt reikia per aplinkui ir gausi po mėnesio ar dviejų. Bet kol kas jie gauna per aplinkui. Tai kainuoja brangiau. Kodėl susigundo Lietuvoje ar kitose šalyse prekybininkai? Jie tampa tarpininkais, nes maržos yra geros iš to verslo“, – sakė ekonomistas.

Nuo liepos Lietuva uždraudė dalies dvejopos paskirties prekių reeksportą pasirodžius duomenims, kad į Kirgiziją, Kazachstaną, Armėniją ir kitas regiono šalis neįprastai gausiai išaugo eksportas. O iš ten – vilkikai keliauja viena kryptimi.

„Jau dabar matome mažėjančius srautus. Ką svarbu paminėti – didžioji dalis srauto į ar per Rusiją, Baltarusiją, ėjo iš Europos t.y. lietuviškos kilmės prekių yra labai ne daug. Kai mes ėmėmės ribojimo priemonių, tikrai matome, kad tas srautas mažėja ir prekių vis mažiau pakliūva į Rusiją, Baltarusiją. Bet natūralu, kad visada sankcijų politika yra pirmiausia apie bandančiuosius sankcijas apeiti“, – sakė Ekonomikos ir inovacijų viceministras Karolis Žemaitis.

„Financial Times“ išanalizavę viešai prieinamus duomenis teigia, Rusijai į rankas pakliuvo maždaug milijardo dolerių vertės Europos Sąjungos sankcionuojamų prekių. Esą tik maždaug pusė dvejopos paskirties prekių pasiekė Kazachstaną, Kirgiziją ir Armėniją.