Seime skinasi kelią siūlymas uždrausti rusiškų dujų importą autocisternomis

Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija pritarė siūlymui įstatymu uždrausti rusiškų suskystintų gamtinių dujų (SGD) krovą ir išdujinimą Klaipėdos SGD paskirstymo stotyje bei mažos apimties pakartotinio dujinimo įrenginiuose.

Energetikos viceministrės Ingos Žilienės teigimu, pataisomis būtų uždraustas bet koks rusiškų suskystintų gamtinių dujų, gabenamų autocisternomis, importas.

„Yra įmonių, kurios autocisternomis iš Lenkijos transportuoja rusiškas gamtines dujas ir jas pateikia kelioms įmonėms, kurios tas dujas naudoja sau, savo reikmėms išskirtinai“, – trečiadienį komisijoje teigė energetikos viceministrė Inga Žilienė svarstant draudimą numatančias Gamtinių dujų įstatymo pataisas.

Inga Žilienė / E.Blaževič/LRT nuotr.

Pasak jos, į Lietuvą patenkančių rusiškų dujų kiekiai nėra dideli.

„Kiekiai nėra dideli – 22–24 gigavatvalandės per metus. Palyginimui – per Klaipėdos terminalą per dieną yra išdujinama nuo 80 iki 100 gigavatvalandės. Tai kiekiai labai maži“, – komisijoje kalbėjo I. Žilienė.

Gamtinių dujų įstatymo pataisas yra parengę energetikos ministras Dainius Kreivys ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Laurynas Kasčiūnas / P. Peleckio/BNS nuotr.

Pataisas jie parengė Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) nustačius, kad nepaisant pernai uždrausto rusiškų dujų importo vamzdynais bei per Klaipėdos terminalą, tokios dujos iš Rusijos į Lietuvą gabenamos sausumos keliais.

Birželį Seimui pristatydamas pataisas ministras teigė, kad dujas iš Lenkijos vežė „Cryogas M&T Poland“ ir tiekė dviem įmonėms, kurios turi išdujinimo įrenginius.

„Cryogas M&T Poland“ verslo plėtros vadovas Baltijos šalyse Marijus Simanavičius BNS tuomet teigė negalintis komentuoti ir patarė kreiptis į įmonės biurą Varšuvoje.

Įmonių, kurioms „Cryogas M&T Poland“ tiekė dujas, pavadinimų neskelbė nei ministerija, nei VERT. Bendrovių „Kelmės pienas“ ir „Marijampolės pieno konservai“ vadovai BNS birželį patvirtino perkantys dujas iš „Cryogas“, tačiau tikino, kad tai nėra rusiškos dujos.

SGD importas iš Rusijos į Lietuvą per Klaipėdos terminalą sustabdytas nuo pernai kovo, o nuo balandžio rusiškų dujų importas visiškai nutrauktas, paliekant tik tranzitą į Kaliningradą – pernai birželį visa tai uždrausta įstatymu.