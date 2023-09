Vėžį įveikęs Fortunatas šalia Vyžuonų įkūrė išskirtinį autoservisą: žmonės važiuoja iš visur, net iš Latvijos

34-erių Fortunatas Karvelis jau trejus metus buvusiose fermose netoli Vyžuonų miestelio yra įkūręs išskirtinį autoservisą. Remontuoja tik „Subaru“ markės automobilius, nes daugelis kitų vietų tvarkyti juos atsisako. Klientų vyrui netrūksta – žmonės pas jį važiuoja net iš Latvijos.

Vis dėlto Fortunatą sėkmė lydėjo ne visąlaik – dar bekuriant verslą, jam teko įveikti sudėtingą šeimos dramą, o pandemijos įkarštyje vyras dėl vėžio atsigulė į ligoninę.

Verslą kurti sumąstė, kai pats sėdo prie „Subaru“ vairo

Galima sakyti, kad su automobiliais susietas visas vyžuoniškio Fortunato gyvenimas. Dažyti automobilius jis pradėjo būdamas vos 17-os, nuo tada iš šios srities taip ir nepasitraukė.

Dabar vyras ne tik savo kraštiečius, bet ir visus lietuvius stebina autoservisu, kuriame remontuoja tik vienos – „Subaru“ – markės automobilius. Pasak Fortunato, idėja tam gimė, kai „Subaru“ pradėjo vairuoti pats.

Prieš trejus metus man rado vėžį – piktybinį, šalia apendicito, prie dvylikapirštės žarnos.

„Aš, gyvenantis kaimo vietovėje, pradėjau ja važinėti ir pastebėjau, kad niekas tuo neužsiima. Sunku su kuo nors pasikonsultuoti, niekas apie juos [„Subaru“ markės automobilius] nesuteikia jokios informacijos, todėl pradėjau pats gilintis ir su jais dirbti“, – verslo ištakas LRT RADIJUI atskleidžia vyras.

Fortunatas Karvelis / E. Kubiliaus nuotr.

Laidos „Už Vilniaus“ herojus sako, kad autoservise tvarkyti tik vieno tipo automobilius yra daug paprasčiau. Juos pažįsti kaip nuluptus, žinai, kur gauti reikiamų detalių. Kadangi vyras susipažinęs su, ko gero, visais įmanomais „Subaru“ gedimais, kartais net ir diagnostikos jungti jam nereikia – iš karto būna aišku, kas automobiliui negerai.

Nors savo verslą Fortunatas įkūrė ne kur nors didmiestyje, o nedideliame miestelyje Utenos rajone, jį čia suranda „Subaru“ savininkai iš visos šalies.

„Iš visur važiuoja žmonės, ne vien iš Lietuvos, būna, atvaro [automobilius]. Būna, atvažiuoja latviai, ganėtinai nemažai jau žino apie mus“, – džiaugiasi tautietis.

Nepaisant to, kad autoservise tvarko tik vienos markės automobilius, rankas prikišti jam kartais tenka ir prie kitokių mašinų, ypač kai vietos žmonės jo paprašo pagalbos. Dažnai tokiems vyžuoniškis padeda ir už dyką.

„Žiemą buvo žmogus su „Audi“ nuvažiavęs nuo kelio. (...) Aš jį ištraukiau iš griovio. Pamatėme, kad padangos buvo numontuotos, todėl atgabenome iki mano serviso, aš jam permontavau padangas ir palinkėjau sėkmės kelyje. Žmogus net pasimetė“, – juokiasi Fortunatas.

Kelyje į sėkmę lydėjo negandos

Nors dabar Fortunatą lydi sėkmė, jis džiaugiasi gausiu klientų būriu ir gerais įvertinimais, ne viskas vyro gyvenime iki šiol ėjosi kaip per sviestą. Tam, kad galėtų pradėti savo verslą, 2017 m. vyras pusmečiui buvo išvykęs padirbėti į Jungtinę Karalystę. Visgi, nuvykus ten, tautietį užklupo nemaloni žinia, kad pinigų reikės daugiau, nei planuota. Dėl to jam tekdavo dirbti ir po 20 valandų per parą.

Fortunatas Karvelis / E. Kubiliaus nuotr.

„Namai buvo motinos. Išvažiavęs po mėnesio sužinojau, kad ji juos buvo užstačiusi bankui. Namus teko išpirkti iš banko. (...) Irgi prie mašinų dirbau, (...) darbas buvo nuo 9 iki 18 val. (...) Su savininku, kuris irgi buvo lietuvis, (...) pakalbėjau, susitariau, kad galėčiau remontuoti mašinas po darbo, laisvu laiku. (...) Dirbdamas tiek valandų, užsidirbau tikrai nemažai pinigų, tad liko ir verslui kurti“, – pasakoja LRT RADIJO pašnekovas.

Užsidirbęs pinigų ir sugrįžęs į Lietuvą, Fortunatas pirmiausia automobilius taisė savo namų garaže, tačiau netrukus jį ir vėl užklupo neganda. Leidus vienam pažįstamui tame garaže pasitvarkyti sau mašiną, patalpoje kilo gaisras. Laimei, dalis nuostolių vyžuoniškiui buvo kompensuota.

Atstatęs garažą ir vėl pradėjęs dirbti, vyras pamatė, kad turimose patalpose jau nebeišsitenka. Taip po pusantrų metų jis įsigijo ūkines patalpas šalia Vyžuonų, kur dabar ir veikia jo autoservisas. Tačiau čia pašnekovo bėdos anaiptol nesibaigė. Puolęs remontuoti naujai nusipirktas buvusias fermas, Fortunatas susidūrė su rimtomis sveikatos problemomis.

„Prieš trejus metus man rado vėžį – piktybinį, šalia apendicito, prie dvylikapirštės žarnos. (...) Buvo koronavirusas prasidėjęs, buvo labai sunku papulti į priimamąjį, vis siuntė pas šeimos gydytoją registruotis. Sakiau jiems: „Aš nebegaliu [iš skausmo] net paeiti“. (...) Peršvietė mane echoskopu ir jau po 2 valandų ant operacinio stalo paguldė operuoti“, – prisimena laidos „Už Vilniaus“ herojus.

Fortunatas Karvelis ir laidos vedėjas Edvardas Kubilius / E. Kubiliaus nuotr.

Iki tol vyras sako smarkių skausmų nejautęs, viskas nutiko labai staigiai. Nėra aišku, kas jį privedė prie tokios rimtos būklės, tačiau pats Fortunatas spėja, kad tiesiog persidirbo ir nepakankamai savimi rūpinosi.

„Ta vasara buvo labai įtempta. Buvau nusipirkęs patalpas, reikėjo užsidengti stogą. Valgydavau tai, kas papuldavo. Gal šitas dalykas sukėlė [ligą]“, – svarsto pašnekovas.

Sunkumus nugalėti skatino meilė dukrai

Laimei, šiuo metu vyras jau yra sveikas. Jis prisipažįsta, kad liga privertė jį labiau savimi rūpintis, susidėlioti savo prioritetus, dėl ko jis gyvenimu dabar be galo džiaugiasi.

„Dvi savaites gulėdamas ligoninėje apmąsčiau visą gyvenimą. Po operacijos viskas nemažai pasikeitė – ir su žmona išsiskyriau, ir rūkyti mečiau, nes 10 metų buvau rūkęs, ir namus naujus pasistačiau.

(...) Tiesiog savo malonumui beveik gyvenu. Atostogų dabar ruošiuosi išvažiuoti. Daugiau problemų tikrai kaip ir nematau. Niekas kaip ir neišlenda – ir su sveikata, ir su šeima, ir su darbais viskas gerai“, – džiaugiasi Fortunatas.

Viena jo mylimiausių veiklų šiuo metu – lenktyniavimas savo paties rankomis sukonstruotu „Subaru“ automobiliu. Juo vyras drąsiai gali važiuoti bekele – ir per pievas, ir per negilias upes.

Fortunato Karvelio lenktyninis automobilis / E. Kubiliaus nuotr.

Paklaustas, kaip jam pavyko atsitiesti po visų jį užklupusių sunkumų, vyras juokiasi, kad ir pats to nežino. Visgi, skuba pridurti, kad kone didžiausia paskata judėti į priekį jam visada buvo ir yra dukra.

„Dėl jos tiek daug stengiuosi, noriu pamatyti, kaip ji užaugs. Vienintelė dukrytė, dabar jai 9 metukai. (...) Ji praktiškai pagrindinė mano motyvacija“, – sako vyžuoniškis.

Viso pokalbio klausykitės LRT RADIJO laidos „Už Vilniaus“ įraše.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.