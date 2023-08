„Wells Fargo“ JAV reguliavimo institucijoms sumokės 35 mln. dolerių už per didelį klientų apmokestinimą

„Wells Fargo“ sumokės 35 mln. dolerių Jungtinių Valstijų Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) finansų priežiūros institucijai. JAV bankas kaltinamas, kad tūkstančiams klientų taikė pernelyg didelius mokesčius.

SEC apkaltino San Fransiske įsikūrusį banką, kad šis daugiau kaip 10 900 investicinių konsultacijų sąskaitų apmokestino daugiau kaip 26,8 mln. dolerių konsultavimo mokesčių.

SEC pareiškime teigiama, kad tam tikri „Wells Fargo“ ir jos ankstesnių įmonių finansų konsultantai sutiko sumažinti standartinius, iš anksto nustatytus konsultacinius mokesčius tam tikriems klientams ir surašė pakeitimus klientų investicijų konsultavimo sutartyse, kuriose atsispindėjo sumažinti mokesčiai tuo metu, kai buvo atidarytos jų sąskaitos.

Doleriai / AP nuotr.

Tačiau galiausiai iš šių klientų buvo imami didesni standartiniai mokesčiai.

SEC teigimu, taip atsitiko dėl to, kad tam tikrais atvejais sąskaitų tvarkymo specialistai, aptarnaudami klientų sąskaitas, į įmonių sąskaitų išrašymo sistemas neįvedė sutartų sumažintų konsultacinių mokesčių tarifų.

Be to, SEC tvirtino, kad „Wells Fargo“ neįdiegė ir neįgyvendino rašytinės atitikties politikos ir procedūrų, skirtų nustatyti, ar banko sąskaitų išrašymo sistemose pateikiami tikslūs duomenys, ir užkirsti kelią per didelių sąskaitų išrašymui klientams, kuriuos įmonė perėmė iš savo pirmtakių įmonių, taip pat tam tikriems savo naujiems klientams.

Doleriai / BNS nuotr.

Todėl „Wells Fargo“ ir jos pirmtakės įmonės iki 2022 m. gruodžio pabaigos taikė per didelius konsultavimo mokesčius tam tikriems klientams, atidariusiems sąskaitas iki 2014 metų.

„Wells Fargo“ nukentėjusiems sąskaitų turėtojams sumokėjo iš viso apie 40 mln. JAV dolerių, įskaitant palūkanas, kad atlygintų jiems už per didelį apmokestinimą.