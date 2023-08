Marčiulaičio piniginėje: investuoti pradėjo 14 metų, sudegino dvi „Forexo“ sąskaitas, o iš kriptovaliutų yra gavęs ir 3 tūkst. proc. grąžą

Nuo 14 metų investuojantis Tautvydas Marčiulaitis įsitikinęs, kad investicijoms kiekvieną mėnesį privalu atsidėti po 10–20 proc. pajamų, o investuoti, anot jo, yra daug lengviau, nei atrodo. „Vidutiniškai protingas auksaspalvis retriveris galėtų investuoti, jei tik kas pamokytų jį spausti mygtuką „pirkti“, – sako jis.

Vis dėlto investuotojas, fondų „Milvas“ valdytojas T. Marčiulaitis prisimena, kad investavimo pradžioje teko ir skaudžiai nudegti.

„Atslinkus 2008 finansų krizei, mano portfelis smuko 70–80 proc. Tuomet „Forexe“ bandžiau prekiauti ir uždirbti prarastus pinigus. Ten teko sudeginti 2–3 sąskaitas. Karjeros pradžioje nebuvo gerų rezultatų, buvo daug blogų, tačiau tai davė daug gerų pamokų. Tuo metu nesidžiaugiau jomis, bet dabar džiaugiuosi“, – interviu LRT.lt sakė investuotojas.

– Interviu įprastai pradedame nuo pirmosios patirties vaikystėje su pinigais. Kokia buvo jūsų? Kada atsirado suvokimas, kad pinigai arba koks nors kitas daiktas gali būti mainų priemonė?

– Atsimenu, kad visada norėjau užsidirbti pinigų, tad buvo visokių verslumo apraiškų nuo pat mažens. Tačiau pinigai visada būdavo kaip priemonė kam nors.

– Kokios buvo to verslumo apraiškos?

– Atsimenu, kad trečioje klasėje buvau įdarbinęs savo gerai piešiantį draugą. Jis bendraklasiams darė tatuiruotes, o aš už tai pasiimdavau komisinį mokestį. Toliau organizuodavau prekybą. Į kaimus veždavau pardavinėti žaidimų kompiuterius „Sega“, nes jų ten nebūdavo. Ko tik nedarydavau.

– Ar vaikystėje užsidirbtus pinigus taupydavote, galbūt planuodavote kokį pirkinį, ar viską išleisdavote pramogoms, saldumynams?

– Kiek atsimenu, viską išleisdavau. Galiu pasidžiaugti, kad vaikystėje nejaučiau stygiaus, tėvai mane, vienturtį vaiką, lepino, tad didelio poreikio taupyti nebuvo. To ir neišmokau.

– O gal atsimenate, kada gavote savo pirmąjį atlyginimą? Koks jis buvo?

– Pirmasis oficialus uždarbis, neskaitant visokių pokerio žaidimų, buvo stipendija iš universiteto. Tai budo didelė suma, gaudavau per mėnesį apie 1,5–1,7 tūkst. svarų. Prieš 10 metų, kai mokiausi, tai buvo milžiniška suma.

Stipendiją gavau už gerus mokslo rezultatus. Jaučiau, kad tuos pinigus užsidirbau, todėl ir leidau juos taip, kaip norėjau.

– Ar šiuo metu aktyviai sekate savo išlaidas, pajamas? Atsimenu, viename iš interviu banko SEB ekonomistas Tadas Povilauskas minėjo, kad programėlėje „Excel“ žymi savo iš išlaidas, gautas pajamas. Galbūt ir jūs tai darote?

– Aš, kaip ir Tadas, turiu „Excelio“ failą, kuriame seku savo finansus. Galbūt kartais ne taip atidžiai, bet stengiuosi susirašyti duomenis ir žiūrėti, kur išleidžiu pinigus. Kai turi tinkamą šabloną, tai tikrai neatima daug laiko.

– Atrodo, kad esate racionalus žmogus. Daug kalbate apie investavimą, finansus. Tačiau galbūt esate impulsyvus pirkėjas? Galbūt yra tekę įsigyti daiktų ar paslaugų pagautam emocijų?

– Tikrai yra tekę, nežinau, ar daug, bet tekę. Investuodamas su pinigais elgiuosi daug profesionaliau nei su asmeniniais finansais. Su asmeniniais finansais neretai elgiuosi hedonistiškai.

– Koks buvo jūsų neracionalus pirkinys?

– Esu įsigijęs automobilį, nes buvęs pasirodė per mažas tam gyvenimo etapui. Tiesiog vien todėl, kad vienas dalykas, kurį bandžiau įdėti, netilpo, aš pardaviau automobilį ir įsigijau didesnį. Tai čia gal vienas impulsyvaus pirkimo pavyzdys. Tačiau nėra jau taip, kad didelius daiktus pirkčiau neplanavęs. Kartais būna neplanuotų pirkinių, bet jie ne tokie dideli, apie kuriuos būtų verta kalbėti.

– Ar save laikote taupiu žmogumi?

– Tikrai ne, esu taupumo antipodas.

– Tai kur leidžiate tuos pinigus? Atsimenu, kalbinome Giedrių Savicką, jis teigė turintis keistą pomėgį pirkti virtuvės įrankius. Kokios yra jūsų silpnybės?

– Kažkokių keistų neturiu, bet neproporcingai daug pinigų išleidžiu kelionėms. Tačiau jos nėra tokios kosminės, kad keistų gyvenimą.

Aš niekada nesistengiu per daug skaičiuoti pinigų, žinoma, iki tam tikros ribos. Tačiau stengiuosi jaustis laisvai, leisti tiek pinigų, kiek noriu, tačiau suprasdamas, kokios yra mano galimybės. Mano tikslas tikrai nėra skaičiuoti, tad per daug nežiūriu į kainas ir nesuku galvos, kur čia galėčiau sutaupyti.

Didesnį dėmesį skiriu pajamoms didinti, o ne išlaidoms mažinti. Man atrodo, kad, jeigu nėra pajamų, tai nieko gero iš išlaidų mažinimosi nebus.

Vis dėlto esu paskaičiavęs, kiek man reikėtų pinigų senatvėje, kaupiu tam. Turiu įvairių finansinių pagalvių prisidėjęs. Negaliu sakyti, kad visai netaupau. Galbūt ne tai, kad taupau, bet investuoju. Tačiau didesnį dėmesį skiriu pajamoms didinti, o ne išlaidoms mažinti. Man atrodo, kad, jeigu nėra pajamų, tai nieko gero iš išlaidų mažinimosi nebus.

– Minėjote, kad žinote, kiek jums pinigų reikės senatvėje. Kokia tai suma būtų, turint omenyje šios dienos pinigų vertę?

– Įvertinus mano poreikius bei atsižvelgiant, kad viskas, ko reikia, įsigyta, turbūt būtų 3–5 tūkst. eurų.

– Nuo pat vaikystės mes pradedame investuoti. Iš pradžių neortodoksiniu būdu – į santykius, mokslą, žinias ir t. t. Vėliau kai kurie pradedame investuoti ir finansinį turtą. Ar jūs investuojate į finansinį turtą ir kada pradėjote?

– Į finansų rinkas pradėjau investuoti 14–15 metų. Tai galbūt buvo labiau prekiavimas, o ne investavimas. Atsimenu, tuo metu tėtis tai leido daryti su jo sąskaitoje esančiais pinigais.

– Kas paskatino investuoti?

– Šiaip Aušra Maldeikienė paskatino.

– Ji buvo jūsų mokytoja Vilniaus jėzuitų gimnazijoje?

– Taip. Ji iš pradžių pasiūlė žaisti žaidimą per ekonomikos pamokas, kur reikėjo investuoti. Taip ir užsikabinau.

– Kokios buvo jūsų pirmosios investicijos?

– Jei gerai atsimenu, tai buvo investicijos į „Finastą“ ir „Sanitexą“. Dar prekiavau „Vilniaus baldų“ akcijomis. Žodžiu, prekiavau Baltijos šalyse biržinių bendrovių akcijomis.

– Ar per investavimo laikotarpį buvo didelių praradimų, keitusių investavimo strategiją, filosofiją?

– Filosofija ir požiūris nuolat kinta. Kuo daugiau patiriu ir senstu, tuo labiau suprantu, kas man labiau tinka. Tačiau nėra buvę kažkokio lūžio, kuris viską pakeistų. Tiesiog vis geriau save pradedu pažinti ir kitokius sprendimus priimti.

– Ar yra jūsų investavimo pradžioje tekę iš kažkurios bendrovės akcijų gauti didelę grąžą?

– Ne. Atsimenu, kad pradėjęs investuoti susidūriau su 2008–2009 m. finansų krize, portfelis smuko 70–80 proc. Tuomet „Forexe“ bandžiau prekiauti ir uždirbi prarastus pinigus. Ten teko sudeginti 2–3 sąskaitas. Karjeros pradžioje nebuvo gerų rezultatų, buvo daug blogų, tačiau tai davė daug gerų pamokų. Tuo metu nesidžiaugiau jomis, bet dabar džiaugiuosi.

– Paminėjote valiutų prekybą platformoje „Forex“. Apie tai būdavo galima anksčiau išvysti labai daug reklamų. Ar įmanoma užsidirbti prekiaujant toje platformoje?

– Nesuprantu, kodėl žmonės ten prekiauja. Uždarbio tikimybė ten yra mažesnė nei akcijų rinkose. Nežinau, kodėl žmonės ten lenda. Galbūt todėl, kad galima prekiauti su dideliu svertu. Tačiau nesupratu, kam užsiimti šiuo sadomazochizmu, nes tikrai yra paprastesnių būdų užsidirbti pinigų.

– Gal galėtumėte įvardinti investiciją, kur procentine išraiška daugiausiai praradote ir daugiausiai uždirbote?

– Daugiausiai praradau prekiaudamas platformoje „Forex“ ir įsigijęs „Finastos“ akcijų. O daugiausiai uždirbau iš kriptovaliutos „Etherium“. Pirkau šią kriptovaliutą po 80 eurų, o pardaviau kainai pasiekus 2,5–3 tūkst. eurų.

– Kaip jaučiatės, kai tenka patirti nuostolį?

– Anksčiau jausdavausi blogai, o dabar ne. Kaip pradirbai, taip uždirbsi, kaip uždirbsi, taip pradirbsi. Nieko čia nereikia per daug galvoti. Pinigai yra tik skaičiukai ekrane.

– Yra toks pasakymas, kad lietuviai kilę nuo žagrės. Kai JAV pradėta prekiauti vertybiniais popieriais, pas mus dar baudžiava buvo. Vis dėlto šiuo metu bandoma atsigriebti su kaupu. Viešojoje erdvėje yra daug raginimų investuoti į finansinį turtą. Kaip manote, ar žmogus turi investuoti?

– Natūralu, kad turime turėti kažkokių santaupų, kad ir kokio pavidalo jos būtų, senatvei, netikėtiems dalykams. Tikrai tarp 10–20 proc. mėnesinių pajamų, jei tos pajamos gana didelės, reikia skirti savo finansinei ateičiai. Daugiau nėra būtina, tačiau bent mano įvardintą sumą atsidėti dėl ramesnio gyvenimo yra būtina.

– Ar įmanoma statistiniam lietuviui su vilnietišku vidutiniu darbo užmokesčiu investuojant sukaupti pinigų senatvei?

– Kažkada skaičiavau, kad uždirbant vidutinį, kuris auga 4 proc. kasmet, užmokestį, atsidedant apie 15 proc., iki pensijos galima sukaupti milijoną eurų. Ir čia dar konservatyvus skaičiavimas. Tai nuo atlyginimo atsidėdamas 200–300 eurų ir tą pradėjęs daryti anksti, iki pensijos gali sukaupti milijoną.

– Matematiškai tikslu, o ar iš psichologinės pusės žmogus pajėgus tą daryti?

– Nežinau, man pavyksta. Turiu daug pažįstamų, kuriems taip pat pavyksta. Žinoma, tai yra sunku, ypač atėjus iš šono, nepasitikint ir nežinant proceso, tačiau tai tikrai įmanoma. Kaip įprasta dantis valytis, taip turėtų būti ir savo ateitimi rūpintis.

– Ar norint investuoti ir turėti sočią senatvę, būtina kreiptis į finansų konsultantus, pirkti iš jų investicinį gyvybės draudimą, mokymus? Ar žmogui, turinčiam vidutinį intelektą, užtenka domėtis, skaityti ir investuoti pačiam?

Vidutiniškai protingas auksaspalvis retriveris galėtų investuoti, jei tik kas pamokytų jį spausti mygtuką „pirkti“.

– Investuoti sėkmingai galima ir pačiam. Tikrai nereikia jokių konsultacijų ar pagalbos. Yra pilna informacijos ir čia jokio gudrumo nėra. Vidutiniškai protingas auksaspalvis retriveris galėtų investuoti, jei tik kas pamokytų jį spausti mygtuką „pirkti“. Intelektualiai investavimas yra daug lengvesnis dalykas nei vairavimas.

Jei žmogus jau nori aktyviai prekiauti, rinktis egzotiškas priemones, tuomet jam tikrai nekenktų konsultuotis su profesionalais.

– Viena iš investicijų, Lietuvoje istoriškai generavusi vieną didžiausių grąžų, – nekilnojamojo turto nuoma kartu su būsto vertės augimu. Istoriškai, nuo 1996 m., ši turto klasė iki 2022 m. generavo vidutinę 14,4 proc. grąžą, rodo INVL duomenys. Kaip jūs vertinate šią investiciją?

– Aš žiauriai nemėgstu nekilnojamojo turto. Tai viena iš nemėgstamiausių turto klasių kartu su auksu, sidabru ir kitais nemėgstamais metalais.

– Kodėl?

– Man pats žodis „nekilnojamasis“ jau nepatinka. Man patinka likvidūs aktyvai, kuriuos aš galiu pasiimti bet kur ir bet kada tokia apimtimi, kokia man reikia, o ne užsiimti žaidimais, kai pardavimo procesas trunka kelis mėnesius. NT, kad ir geroje rinkoje, man tiesiog yra per mažai likvidus. Jis būna pririštas prie geografinės vietos, nėra skaidomas dalimis.

– Šiais laikais atrodo, kad gyvenimo panacėja yra finansinė nepriklausomybė. Vakaruose dalis žmonių bando dalyvauti judėjime FIRE (angl. Financial Independence, Retire Early). Yra daug pranašų, kurie aiškina, kaip ją pasiekti. Jūsų nuomone, ar tikslinga žmogui siekti finansinės nepriklausomybės, norėti 50-ies metų išeiti į pensiją, keliauti aplink pasaulį ir maudytis šokolade? Ar, esant prastai Lietuvos demografinei situacijai, reikia nusiteikti, kad turėsime dirbti iki gyvenimo galo, tada reikia surasti mėgstamą veiklą?

– Yra labai įvairių būdų pasiekti tą finansinę nepriklausomybę. Pavyzdžiui, aš savęs negaliu įsivaizduoti be darbo, mat man po 2 savaičių atostogų norisi kažką daryti, tai ta klasikine prasme finansinė nepriklausomybė man atrodo baisiai. Tačiau yra žmonių, kurie to nori, to siekia protingai. Sukuria verslus, juos parduoda, pasiima 10–20 mln. eurų ir eina gyventi. Tačiau yra žmonių, kurie tai daro atbulomis rankomis. Uždirba, duok Dieve, du vidutinius atlyginimus ir bando sutaupyti pakankamai pinigų, kad užtektų likusiam gyvenimui, o tai yra absurdiška.

– Ar jūsų laimė priklauso nuo pinigų sumos, kurią turite sąskaitoje?

– Sąskaitoje gal ne taip įdomu, iki tam tikros ribos, žinoma. Jei jau neturiu pinigų maistui įsigyti, tada svarbu. Tačiau, ar sąskaitoje būtų milijonas, ar dešimt milijonų, tai neturi man skirtumo. Aš kreipiu dėmesį į pinigų srautą per mėnesį ir kiek jų galiu panaudoti.

– Kokį patarimą duotumėte šį interviu skaitantiems žmonėms?

– Visų pirma, siūlyčiau visiems atsipalaiduoti, nes dabar visi susikaustę. Tada skirkite tarp 10–20 proc. savo pajamų numatytiems ir nenumatytiems gyvenimo atvejams, o visais kitais pinigais mėgaukitės iš širdies, džiaukitės gyvenimu, gerkite gerą vyną, skaitykite geras knygas, pažinkite pasaulį ir nesukite galvos, kad sutaupėte ne 25 proc., o 20 proc. pajamų. Pinigus reikia naudoti ir jais džiaugtis.