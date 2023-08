Patiekalas mokykloje – už 1 centą? Po viešųjų pirkimų konkursų įmonės atstovas piktinasi: sąžiningai dalyvavę yra kvailiai

Viešųjų pirkimų konkursai mokamo ir nemokamo maitinimo tiekimui Vilniaus mokyklose sukėlė pyktį – vienas tiekėjas išreiškė susirūpinimą, kad jie vyksta nesąžiningai. Laimi įstaigos, pasiūlančios neadekvačiai mažas kainas, buvo net tokių, kurie įvardijo, jog komercinių patiekalų kainos tesieks vieną centą. Tačiau nei savivaldybė, nei Viešųjų pirkimų tarnyba su tokia problema nesusipažinę.

Straipsnis trumpai Į LRT.lt kreipėsi maitinimo paslaugas tiekiančios įmonės atstovas tikindamas, jog šiemet vykdyti viešųjų pirkimų konkursai mokamam ir nemokamam maitinimui buvo vykdomi pagal mažiausios kainos principą, o tai sudarė sąlygas nesąžiningai konkurencijai.

Tiekėjai tarpusavyje konkuruoja tik dėl komercinių patiekalų įkainių, nes mokamam ir nemokamam maitinimui nustatyti savivaldybės įkainiai. Pasitaikė tokių, kurie laimėjo konkursą pasiūlę vos 1 centą už patiekalą.

VšĮ CPO LT teigimu, tiekėjas net ir su 1 cento kaina gali tapti laimėtoju, jei jis pagrindžia, kad patiekalus sugebės tiekti už tokią kainą.

Vilniaus savivaldybė bei VPT apie situaciją daug komentarų neturėjo – dėl tokios problemos skundų sulaukta nebuvo.

Mažiausia kaina, neužtikrinant reikalavimų kokybei?

Į LRT.lt redakciją kreipėsi Mantas (vardas ir pavardė redakcijai žinomi – LRT.lt), pasipiktinęs sistema, pagal kurią vykdomi viešųjų pirkimų konkursai Vilniaus mokyklų mokamo ir nemokamo maitinimo paslaugoms teikti.

Anot jo, anksčiau naudota Centrinė viešųjų pirkimų (CVP IS) sistema, nors buvo neideali, veikdavo geriau. Nuo šių metų savivaldybė visoms mokykloms Vilniaus mieste viešųjų pirkimų konkursus nurodė skelbti per Centrinės perkančiosios organizacijos (VšĮ CPO LT) sistemą.

„Ten laimi tik mažiausios kainos principu, negali būti jokių kitų kriterijų, tokių kaip tai, kad įmonė turi turėti technologą, virėjas būtų su patirtimi, darbuotojai gautų gerą atlyginimą. Tik mažiausia kaina, neužtikrinant reikalavimų kokybei“, – aiškino Mantas.

Valgykla / E. Jankausko/BNS nuotr.

Už nemokamą maitinimą negali pasiimti antkainio

Jis įvardijo, kad konkursai skelbiami nemokamam maitinimui, kuriam savivaldybė nustato tam tikrus įkainius. 2022 metų vasarą Vilniaus savivaldybė priešmokyklinukų ir 1–12 klasių mokinių nemokamam maitinimui nustatė naujus įkainius: pietums – 2,10 Eur; pusryčiams ar pavakariams – 1,16 Eur.

Manto aiškinimu, tiekėjas įsipareigoja visą šią kainą išleisti produktams. Nemokamam maitinimui negalima užsidėti antkainio, tik vėliau kompensuojama 15 proc. gamybos išlaidų.

Valgykla / BNS nuotr.

„Iš tų vaikų sąžiningai dirbdamas negali nieko užsidirbti, o jeigu tokių mokykloje daug, tie 15 proc. nepadengia realių pagaminimo išlaidų“, – dėstė pašnekovas.

Jo teigimu, už pateikiamą paraišką dalyvavimui konkurse CPO LT sistema nuo įmonės apyvartos dar nuskaičiuoja 0,6 proc. Tai duoklė už konkurso organizavimą.

„Tai yra valstybinė įstaiga, jie gyvena iš biudžeto, bet dar sugalvoja dalį pasiimti. Kai paslauga yra nemokamas maitinimas, tiekėjas negali pasiimti jokio antkainio, negali nieko uždirbti, bet CPO dar atima 0,6 proc.“, – LRT.lt sakė vyras.

Maistas mokyklose; asociatyvi nuotrauka / BNS nuotr.

Tie žmonės, kurie dirbo ir sąžiningai dalyvavo konkurse, <...> yra kvailiai. Mantas

Paskelbia kainas, kurios ekonomiškai nenaudingos

LRT.lt pašnekovas taip pat pasakojo, kad nuo šių metų sausio mokyklos pradėjo skelbti konkursus ateinantiems mokslo metams. Mantas tikino pastebėjęs, kad juos vis laimėjo ekonomiškai nenaudingas kainas pasiūlę tiekėjai.

Pašnekovas tikino, kad apsilankius kurioje nors mokykloje būtų galima pastebėti, jog, pavyzdžiui, sriubos kaina siekia 0,50 Eur, patiekalai nuo 1,50 iki 3,00 Eur. O konkursuose buvo įvardijamos kainos, nesiekiančios nė euro, kas ekonomiškai tiesiog neapsimoka, tvirtino jis.

„Vyksta toliau tie konkursai ir žiūrime, kad laimima ir su 20, ir su 12 centų. Tokioje situacijoje akivaizdu, kad jau konkursai nebevyksta. Paskutiniuose konkursuose Vilniuje laimėjo išvis po centą“, – kalbėjo Mantas.

Vyras teigė nežinantis, ar tai yra nekompetencija, ar, jo manymu, korupcija, tačiau, vyro supratimu, šiuo atveju viešųjų pirkimų konkursai tiesiog nevyko.

Maistas mokyklose; asociatyvi nuotrauka / BNS nuotr.

„Dalyvis, laimėjęs už 1 centą, ateina į mokyklą pas ūkvedį ar direktorių ir sako: maitinsiu už 3,50 euro. Ir viskas. Jis pasirašęs sutartis po konkurso turi mokyklą. Tie žmonės, kurie dirbo ir sąžiningai dalyvavo konkurse, skaičiavo kainą, kuri reali, ir pateikė, kad gali maitinti už 2 eurus, 1,80 euro, yra kvailiai“, – piktinosi pašnekovas.

Mantas įvardijo, kad po 1 centą pietus pasiūliusi ir ne vieną konkursą laimėjusi įmonė yra UAB „Maisto slėnis“. Ši įstaiga Vilniuje laimėjo kelis konkursus, tačiau visoje Lietuvoje mokyklų, kurioms tieks maitinimą, yra daugiau.

Viena iš mokyklų, sudariusių sutartį su „Maisto slėniu“, yra Vilniaus „Ryto“ progimnazija. Pasiteiravus, kaip galėtų atrodyti patiekalai po vieną centą, mokyklos atstovė trumpai atsakė, jog komentaro šia tema duoti nenori, viskas vyksta pagal CPO LT sistemą, patarė ten ir kreiptis.

Tiekėjo pasiūlyta komercinių patiekalų kaina / Sudarytos sutarties su mokykla ekrano nuotr.

LRT.lt komentaro kreipėsi ir į „Maisto slėnį“, tačiau iki šiol atsakymo nesulaukė, tikimasi straipsnį papildyti.

Problema žinoma, bet spręsti nenori

Mantas sakė, jog bandė kreiptis tiek į CPO LT, tiek į Vilniaus savivaldybę. Tvirtino sulaukęs atsakymo, kad problema matoma, tačiau, jo manymu, jos pripažinti nenorima. Naujus konkursus jau buvo leista skelbti per CVP IS sistemą.

„Jau anksčiau buvo ir per CVP IS skelbti konkursai pagal mažiausios kainos kriterijų, tai yra nenormalu. Tada buvo visiškas šlamštas. Visi pradėjo skųstis, visiems buvo blogai. Dabar daro vėl tą patį. Ar čia korupcija, ar nėra institucinės atminties, kompetencijos, suinteresuotumo jokio.

Maistas mokyklose; valgykla / BNS nuotr.

Žiūrint į konkursus Lietuvoje, 80 proc. laimėjo dvi įmonės, įskaičiuojant ir Vilnių, 20 proc. mažesnių. Jie nori pinigų už nemokamą moksleivių maitinimą, užsiimti didžiąją dalį rinkos, o tai jiems Lietuvoje sekasi, tada ragins savivaldybes, kad keltų nemokamo maitinimo įkainius ir iš to pelnysis“, – savo įžvalgomis dalijosi Mantas.

Turi pagrįsti 1 cento kainą

LRT.lt kreipėsi į CPO LT su prašymu pakomentuoti susidariusią situaciją. Raštu pateiktame atsakyme teigiama, jog perkančiosioms organizacijoms Lietuvoje perkant maitinimo paslaugą tiek per CPO LT, tiek savarankiškai per CVP IS sistemą, mokamo ir nemokamo maitinimo įkainiai yra reguliuojami vietos savivaldos ir tiekėjai dėl jų konkuruoti negali.

CPO LT aiškinimu, konkurencija vyksta tik dėl papildomų, komercinių patiekalų, o tai ir nulemia konkurso laimėtoją. CPO LT pirkimą laimėjusio tiekėjo visada reikalauja mažos kainos pagrindimo, kai sistemoje nustatoma neįprastai maža kaina.

Valgykla / BNS nuotr.

„Tačiau tiekėjas net ir su 1 cento kaina gali tapti laimėtoju, jei jis pagrindžia, kad patiekalus sugebės tiekti už tokią kainą. Tiekėjai dažnai grindžia, kad tuos patiekalus, kuriuos nurodo perkančiosios organizacijos kaip papildomo maitinimo patiekalus, dengs iš pajamų, gaunamų iš mokamo / nemokamo maitinimo (kur savivaldybės nustato, pavyzdžiui, fiksuotą 2,20–4,20 Eur pietų kainą).

Tačiau taip pat atkreipiame dėmesį, kad, jei tiekėjas įsipareigoja siūlomus papildomo maitinimo patiekalus pateikti už 1 centą, pirkėjas turi teisę išsireikalauti, kad toks įsipareigojimas būtų įgyvendintas, o patiekiamas maistas atitiktų teisės aktuose ir sutartyje nustatytus reikalavimus. Perkančiosios organizacijos turi visus įrankius kontroliuoti tinkamą sutarties vykdymą ir reikalauti kokybės“, – aiškinama CPO LT pateiktame komentare.

Mokykla / D. Umbraso/LRT nuotr.

Atsakyme taip pat pažymima, jog CPO LT sistemoje konkursuose nedominuoja vienas tiekėjas – remiantis statistika, tiek šių, tiek praėjusių metų, kai startavo šios paslaugos modulis, ugdymo įstaigų maitinimo paslaugų užsakymuose varžėsi ir laimėjo bent keletas skirtingų tiekėjų.

Mokamai valgantiems mokiniams patiekalai negali kainuoti 1 cento

CPO LT taip pat paaiškino, jog pirkimo sąlygose nustatyta, kad mokamam maitinimui taikomas įkainis negali būti mažesnis nei nemokamo maitinimo – kadangi patiekalai tie patys, taip siekiama išvengti piktnaudžiavimo kokybės sąskaita.

Todėl papildomo maitinimo patiekalai negali būti tiekiami nei kaip nemokamas, nei kaip nemokamas maitinimas – tai tiesiog yra papildomi patiekalai, kuriuos gali įsigyti visi. Vadinasi, mokamai valgantiems mokiniams tie patys patiekalai negali kainuoti po 1 centą.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Teikdamos užsakymą CPO LT kataloge, mokyklos numato, kiek preliminariai per dieną joms reikalinga komercinių (papildomo maitinimo) patiekalų, tikslus kiekis suderinamas ateinančiam mėnesiui. Rūpestingai vykdanti sutartį mokykla turėtų reikalauti, kad tas komercinių patiekalų kiekis, kuris buvo numatytas užsakyme, būtų pateiktas“, – aiškinama CPO LT atsakyme.

Su situacija nėra susipažinę

Vilniaus miesto savivaldybė apie susidariusią situaciją savo ruožtu nedaugžodžiavo. Savivaldybės visuomenės informavimo specialistas Irmantas Kuzas LRT.lt pakomentavo, jog viešųjų pirkimų įstatymas įpareigoja mokyklas maitinimo paslaugas pirkti iš CPO LT, o savivaldybė šiame procese nedalyvavo ir neturi šių pirkimų proceso dokumentų.

„Mokyklos pagal VšĮ CPO LT standartizuotas formas pateikia duomenis į CPO LT katalogą, o tolimesnes pirkimo procedūras atlieka VšĮ CPO LT. Pabaigoje VšĮ CPO LT pateikia mokykloms pirkimo sutartis, kurias mokyklos turi pasirašyti“, – raštu atsiųstame komentare teigė I. Kuzas ir pridūrė, jog planuojamos diskusijos, kaip tobulinti pirkimo procesus.

Mokykla / D.Umbraso / LRT nuotr.

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) LRT.lt trumpai pakomentavo, jog pranešimų dėl tokios situacijos nėra gavę ir pirmiausia pasiūlė kreiptis į VšĮ CPO LT. Atskiru atveju būtų vertinama galimybė tokį pirkimą ar jo sutarties vykdymą patikrinti.

Kaip nurodoma VPT pateiktose neįprastai mažos pasiūlytos kainos ar sąnaudų nustatymo ir pagrindimo gairėse, pirkimo vykdytojas turi įvertinti tai, kad tiekėjas pirkimo sutartimi gali siekti ne piniginės ar tiesioginės finansinės naudos, o turėti tikslą didinti konkurencingumą ar savo žinomumą. Jis gali siekti patekti į tam tikrą rinką, iš pirkimo sutarties vykdymo gauti netiesioginių pajamų.

Tokiu atveju, jei tiekėjas nurodo, kad sutarties vykdymas bus padengtas iš kitų užsakymų gaunamų pajamų, jis turi įrodyti, kad šie užsakymai egzistuoja – ir jis galės tinkamai įvykdyti sutartį, gaudamas iš pirkimo vykdytojo nedidelį atlygį arba iš viso jo negaudamas.