Į ledo arenas žmones atgina ne karščiai, o lietus

Ledo arenos per karščius nesulaukia daugiau žmonių, sako arenų darbuotojai. Anot jų, daugiau lankytojų sulaukiama lietingu oru.

„Akropolis group“ Komunikacijos departamento vadovas Dominykas Mertinas sako, kad pirkėjai ant ledo neskuba.

„Nepastebime kažkokio labai pasikeitimo. Matyt, žmonės kažkaip kitaip nuo tų karščių gelbstisi“, – teigė jis.

Kauno ledo arenos projektų vadovas Saulius Balnanosis sako, jog daugiau žmonių į areną čiuožti ateina per lietų.

„Nepajautėme didesnio lankomumo. Šeimų ar porų tikrai nepadaugėjo. Kaip tik karšti savaitgaliai išveja žmones iš miesto ir pas mus žmonių sumažėja. Lietus atveja daugiau žmonių nei karštis“, – BNS teigė S. Balnanosis.

„Šiuo metu ateina tik tie, kurie moka čiuožti, yra to sporto entuziastai, per vasarą pasiilgę čiuožimo ir nuolatiniai lankytojai, matyti veidai. Iš patirties žinome – karštis neatveda daugiau čiuožėjų. Kaip tik galvojame, kai oras geras, karštas, optimizuoti savo darbo laiką, nes ledo šaldymo, vėdinimo kaštai per tokį orą mums yra skausmingi“, – pridūrė jis.

Kauno ledo arenos atstovo teigimu, rugpjūtį per dieną praleisti laiką ant ledo ateina vidutiniškai 100 žmonių, tik per lietų jų yra daugiau. Tuo metu vasarį tiek būna per valandą.

Birželį ir liepą arena buvo užrakinta dėl profilaktinių darbų.

Kauniečiams arenos durys paprastai atidaromos, kai nuo ledo nučiuožia profesionalūs sportininkai.