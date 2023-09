Mokslo metai privačioje mokykloje tėvams gali atsieiti ir kelis tūkstančius eurų: kas įeina į šią kainą?

Pasibaigus vasaros atostogoms, vaikai sugrįžta į klases. Dalis tėvų savo atžalas leidžia ne į valstybines, o į privačias mokyklas. Vaiko ugdymas per metus čia gali kainuoti panašiai, kiek ir aukštojoje mokykloje, – ir kelis tūkstančius eurų. Tačiau į šią kainą neretai įeina ne tik ugdymas, bet ir užklasinė veikla, mokinio reikmenys bei kt.

Privačių mokyklų kasmet vis daugiau

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, 2022–2023 mokslo metais Lietuvoje veikė 93 nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, jose mokėsi 22 760 mokinių. 2021–2022 mokslo metais buvo registruotos 84 tokios mokyklos, jose mokėsi 18 824 mokiniai, taigi, privačiose mokyklose besimokančių vaikų skaičius vis auga.

Vis dėlto tėvams neretai kyla klausimas, kuo tokios mokyklos skiriasi nuo valstybinių, ką jose gali gauti vaikas ir kodėl jos tiek kainuoja.

Paklausta apie mokyklos išskirtinumą, vienos iš sostinės privačių mokyklų „Forvardas“ ugdymo vadovė Julija Glinskė LRT.lt sakė, kad, pavyzdžiui, šioje įstaigoje vaikams sudaromi pritaikyti mokymosi tvarkaraščiai. Tai, anot jos, padeda lengviau pasiekti išsikeltus tikslus.

J. Glinskės teigimu, mokykloje taip pat vyksta įvairūs grupiniai užsiėmimai, individualios konsultacijos ir kt. Ugdymo mokestis – 680 eurų už mėnesį, jis mokamas dešimt mėnesių per mokslo metus.

Mokykla, asociatyvi nuotr. / D. Umbraso / LRT nuotr.

„Į kainą įskaičiuotas ugdymas nuo 9 iki 16 val., <...> asmeninio mentoriaus ir socioemocinio ugdymo komandos paslaugos, mokymosi profilis vadybos ir turinio platformoje „Scoolsy“, <...> visos ugdymo priemonės“, – LRT.lt komentavo mokyklos ugdymo vadovė.

Vilniuje įsikūrusios „Apvalaus kvadrato“ mokyklos direktorė Laura Tekorė pasakojo, kad čia klasėje mokosi iki 16 mokinių. Ugdymo įstaigoje vaikams nėra galimybės naudotis mobiliaisiais telefonais, mokomasi trijų užsienio kalbų: anglų, kinų ir ispanų.

Mokykla, asociatyvi nuotr. / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Visos jos prasideda pradinėse klasėse ir tęsiasi pagrindiniame ugdyme. Pradinukai šalia Bendrosiose ugdymo programose įvardijamų dalykų dar lanko šachmatų, jogos, šokių, dailės terapijos pamokas, o kiekvieną penktadienį vyksta į edukacijas ar ekskursijas. Matematikos pradmenų pradinukai mokosi naudodamiesi Oksfordo universiteto sukurta „Numicon“ metodika“, – vardijo L. Tekorė.

Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas mokykloje (nuo 0 iki 4 klasės) kainuoja 575 eurų per mėnesį. Pagrindinis ugdymas (nuo 5 iki 8 klasės) mokykloje kainuoja 625 eurus per mėnesį. Už jaunesnių moksleivių ugdymą mokama 12 mėnesių per metus, už vyresnių – 10 mėnesių per metus.

Mokykla, asociatyvi nuotr. / E. Blaževič / LRT nuotr.

Į šią kainą įeina formalusis ir neformalusis ugdymas, užsienio kalbų mokymas, vyresniems moksleiviams – sustiprintas matematikos mokymas, jaunesniems – šachmatų, jogos, teatro, dailės terapijos, šokių, sąmoningumo pamokos, didžioji dalis vykstančių edukacijų bei ekskursijų.

Kartą per metus taip pat mokamas 300 eurų siekiantis ugdymo priemonių mokestis. „Mokykla už šiuos pinigus pasirūpina visomis bendrojo naudojimo ugdymo priemonėmis, vadovėliais, pratybomis“, – akcentavo L. Tekorė.

Mokykla, asociatyvi nuotr. / E. Blaževič / LRT nuotr.

O štai privačios mokyklos „Baltų šalis“ direktorė Alina Sinicė teigė, kad čia moksleiviai mokosi „gimtosios kultūros pagrindu.“

„Vaikai įtraukiojo ir integruoto mokymo būdais gauna dalykinių matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, gamtos mokslų, pilietiškumo, įvairaus meno ir kūrybos bei istorijos žinių ir jas įsisavina per patyrimą projektinėse veiklose, išvykose, susipažindami su įvairiomis vietomis ir žmonėmis, švęsdami ir puoselėdami šeimų tradicijas“, – pasakojo A. Sinicė.

Mokykla / E. Blaževič / LRT nuotr.

Šiuo metu formaliojo ugdymo kaina mėnesiui mokykloje yra 350 eurų, o popamokinio vaikų užimtumo – 90 eurų.

Į kainą įeina ir ugdymo priemonės, ir popamokinė veikla

Vilniuje taip pat įsikūrusio Šiaurės licėjaus atstovė Kamilė Raudytė kalbėjo, kad mokykloje orientuojamasi į individualius mokinių pasiekimus. Pavyzdžiui, 0–4 klasės mokiniams nėra namų darbų – jie paruošiami mokykloje. 5–6 klasių mokinius globoja klasių kuratoriai, jie neveda pamokų, rūpinasi kiekvieno mokinio integracija.

Šiaurės licėjus / Mokyklos nuotr.

„Viskas po vienu stogu nuo darželio iki gimnazijos“, – sakė K. Raudytė.

Ugdymo mokestis priešmokyklinėje klasėje siekia 710 eurų per mėnesį, papildomai taikoma 120 eurų per mėnesį savivaldybės kompensacija. 1–4 klasių mokiniams mokestis siekia 710 eurų per mėnesį, 5–8 klasių mokiniams – 740 eurų per mėnesį, gimnazistams – 770 eurų per mėnesį. Mokestis mokamas 10 mėnesių per metus. Į ugdymo mokestį įskaičiuotas vadovėlių, pratybų, dailės priemonių ir pailgintos dienos grupės mokestis.

Šiaurės licėjus / Mokyklos nuotr.

Kalbinta „Pažinimo medžio“ mokyklų, įsikūrusių Vilniuje ir Kaune, atstovė Giedrė Grimalauskienė tvirtino, kad mokykloje vaikai mokomi savirefleksijos, keltis individualius tikslus, su mokytojų mentorių pagalba siekti asmeninės pažangos.

Dėmesys, pasak jos, ugdymo įstaigoje taip pat skiriamas pedagogams ir jų kompetencijoms, bendrosios mokymo programos papildomos ugdymu per STEAM projektus, dalyvaujant „NordPlus“ ir „Erasmus+“ projektuose užsienyje, bendradarbiaujant su Lietuvos universitetais.

Mokykla, asociatyvi nuotr. / E. Blaževič / LRT nuotr.

Metinė pradinio ugdymo kaina mokykloje siekia 5 814 eurų, progimnazijoje – 6 156 eurus, gimnazijoje – 6 726 eurus.

„Ugdymo kainai taikomos nuolaidos, pereinant iš vienos pakopos į kitą ir lankant dviem ar daugiau vienos šeimos vaikams“, – sako G. Grimalauskienė.

Mokykla / D. Umbraso / LRT nuotr.

O štai sostinėje taip pat įsikūrusios Krikščionių gimnazijos atstovė Loreta Kamarauskienė sakė, kad ugdymas mokykloje vyksta krikščioniškų vertybių pagrindu, orientuojamasi į mokinių sveikatą, pedagogų atranką.

„Įėjus į gimnaziją, galima pajusti jos atmosferą: prie fojė stovinčio teniso stalo kamuoliuką mušinėja pirmokas ir dvyliktokas ar mokytojas, valgykloje prie bendrų stalų valgo visa bendruomenė, vyresnieji patarnauja mažiesiems“, – pasakojo L. Kamarauskienė.

Mokykla, asociatyvi nuotr. / E. Blaževič / LRT nuotr.

Priešmokyklinis ugdymas mokykloje 2023–2024 metais kainuos 360 eurų mėnesiui (mokestis mokamas 9 mėnesius). 1–12 klasių moksleiviams vieno mėnesio kaina siekia 300 eurų (mokestis taip pat mokamas 9 mėnesius).

„Jei mokyklą lanko daugiau tos pačios šeimos mokinių, taikomos nuolaidos“, – atkreipė dėmesį L. Kamarauskienė.