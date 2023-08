„Eika“ įmonės „Litlab“ užsakymu stato ir nuomoja verslo centrą Vilniuje

Nekilnojamojo turto paslaugų įmonė „Eika“ sutarė su „Litlab“ dėl verslo centro „ROD5“, esančio Rodūnios kelias 5, Vilniuje projektavimo ir statybos valdymo bei nuomos tarpininkavimo paslaugų. Statybų pabaiga numatyta 2024 m. pradžioje, rašoma „Eika“ pranešime žiniasklaidai.

Šalia tarptautinio Vilniaus oro uosto esančioje 0.55 ha teritorijoje vystomas beveik 2900 m2 daugiafunkcinės paskirties projektas „ROD5“, kuris apjungia sandėliavimo ir biuro erdves. Tai bus A+ klasės trijų aukštų pastatas su 78-mis antžeminio parkavimo vietomis. Pastato projektavimo ir statybos valdymo paslaugas „Eika“ pradėjo teikti 2023 m. pavasarį, o nuo rugpjūčio mėn. įmonė šiam objektui pradeda ieškoti ir nuomininkų. „ROD5“ architektai – „Noarchitects“.

Pasak Giedriaus Brūzgės „Eika“ turto valdymo direktoriaus, „ROD5“ projektas apima jau beveik visą mūsų paslaugų paketą nuo projektavimo valdymo, statybos valdymo, nuomos tarpininkavimo, rinkodaros ir, tikėtina, pastato valdymo.

Planuojamas verslo centras Rodūnios kelyje / „Eika“ nuotr.

„Nuomininkų paiešką pradedame vertindami šią lokaciją kaip svarbią įmonėms, kurios nuolat turi sąlyčio su oro uostu, t.y. logistikos, siuntų ar aplink esančios įmonės, kurios turi poreikį persikelti į naujas ir pagal jų poreikius pritaikytas patalpas. Be to, aplink oro uostą verslui atsiranda daug naujų galimybių. Per paskutinius metus aplinka čia sparčiai keičiasi, kuriasi arba atsinaujina logistikos įmonės, pvz. „DHL terminalas“, statomas naujasis keleivių terminalas. Tai svarbūs patrauklumą verslui lemiantys veiksniai,“ – teigia G. Brūzgė.

„ROD5“ tai jau 12-asis išorinis projektas, kuriam „Eika“ per kelerius paskutinius metus pradėjo teikti paslaugas.“