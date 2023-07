Laukti latvių ir estų ar „nukirpti laidus“ vieniems – kaip Lietuva spręs BRELL dilemą?

Laukti Latvijos ir Estijos? Ar atsijungti nuo Rusijos elektros sistemų vieniems? Tokią dilemą turi spręsti pirmadienį šaukiama Valstybės gynimo taryba. Prieš kelias dienas Lietuvoje viešėjęs Latvijos prezidentas stojo Talino pusėn ir pareiškė, kad nei Latvija, nei Estija dar nėra pasirengusios pasitraukti iš BRELL žiedo. Lietuva, norinti spartinti atsijungimą, būtų priversta atidėti planus mažiausiai dar metams.

Balandžio 21 d. „Litgrid“ atliko izoliuoto veikimo bandymą – dienai visiškai atsijungė nuo Maskvos kontroliuojamos energetikos sistemos.

Šis testas suteikė vilties, kad iki rugpjūčio 7 d. Lietuva priims sprendimą neatnaujinti BRELL sutarties ir 2024 vasarį pasitrauks iš „BRELL žiedo“.

Šią savaitę „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis kalbėjo ne su itin dideliu džiugesiu – esą Latvija ir Estija nėra suinteresuotos trauktis iš Rusijos tinklų jau kitąmet.

„Faktas yra tas, kad sinchronizuotis su kontinentine Europa turime visi trys kartu, dėl to estų sprendimas vėlinti sinchronizaciją veikia ir mus. Esame surišti viena virvute visi“, – paaiškina R. Masiulis.

Estija, pasak „Litgrid“ vadovo, sprendimą argumentuoja galimomis išlaidomis. Esą atsijungus nuo Rusijos, vartotojams kiltų elektros kaina. Latvių argumentai panašūs.

„Litgrid“ suskaičiavo, kad vidutinė sąskaita estams brangtų 60 centų, lietuviams apie 50, o latviams maždaug euru. Pasak R. Masiulio, elektros kainoms įtaką darytų atsinaujinanti energetika.

Rokas Masiulis / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Elektros kaina priklausys didžiąja dalimi ne nuo šito, o nuo to, kaip vystysis atsinaujinantys. O kadangi atsinaujinančių programa labai didelė, kuo daugiau jų atsiras, tuo elektra labiau atpigs. Realiai svarstyti, kad sinchronizacija kažką pabrangins, nėra praktiška“, – mano R. Masiulis.

Estų dienraštis „Postimees“ Lietuvos siekį skubėti vadina „skaldančiu Baltijos šalių vienybę“. Pabrėžtas Lietuvos noras būti pirmai, kad po to būtų galima teigti, kad lietuviams latvius ir estus teko įkalbinėti. Ryga šioje situacijoje laikosi išvien su Talinu.

2025-ieji estų įvardijami kaip ankščiausias metas atsijungti nuo BRELL.

„Litgrid“ vadovas R. Masiulis Estijos žiniasklaidai neseniai pareiškė, kad estų bendrovės „Elering“ vadovybė nenori greitai pasitraukti iš Rusijos kontroliuojamos sistemos ir daro viską, kad tai atidėtų.

„Žvelgiant iš šalies, galbūt ir susidaro įspūdis, kad kaimyno žolė žalesnė ir viskas gražiau. Tačiau mūsų vertinimu, Estijos tinklas bus efektyviai saugus, kai mes atliksime reikalingas investicijas. Šiandien mes nesame pasirengę priimti papildomų rizikų. Tai, neabejotinai, papildomos rizikos“, – komentavo „Elering“ valdybos pirmininkas Kalle Kilkas.

Elektra / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Už klimatą atsakingas Estijos ministras Kristenas Michalas sako, kad klausimai dėl atsijungimo ne tiek politiniai, kiek techniniai.

„Yra įvairių studijų, rodančių, kad norėdami užtikrinti stabilią elektrą Estijoje, turime išlaikyti jungtis su Latvija. Be to, mums reikia įrangos, galinčios užtikrinti šį dažnį tinkle, – sako jis. – Nėra ką pasakoti, derybos nevedamos per žiniasklaidą.“

Neaišku, ką Lietuva darys toliau – energetikos ministras situacijos nekomentuoja. Užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas sako, kad latvių ir estų pozicija ir galimas Lietuvos sprendimas neturėtų sugadinti šalių santykių.

„Diplomatinių santykių niekaip neveikia, nes šalių pozicijos įvairiais klausimais gali būti skirtingos“, – patikina jis.

Kodėl kyla diskusijų dėl Baltijos šalių santykių? Jeigu Lietuva nepratęsia BRELL sutarties, ji nustoja galioti ir Latvijai su Estija. Tada latviai ir estai įstumiami į poziciją, kurios bando išvengti – arba turi pradėti sinchronizaciją ankščiau, arba turi iš naujo pasirašyti sutartį su Rusija – karo kontekste tai skamba prastai.

„Ar Lietuva, kovo 11-ąją paskelbusi apie nepriklausomybės atstatymą, pakišo kiaulę, ar pastūmėjo latvius, estus į nepriklausomybę? – svarsto buvęs energetikos ministras Arvydas Sekmokas. – Aš manau, kad daugiau pastūmėjo. Lygiai tas pats būtų ir su sinchronizacija. Tai būtų postūmis.“

Ir šią savaitę su Gitanu Nausėda susitikęs Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius stojo į Estijos pusę – Ryga ir Talinas kalba apie 2025-uosius. Lietuva nori atsijungti jau kitąmet.

Edgaras Rinkevičius, Gitanas Nausėda / R. Dačkaus / prezidentūros nuotr.

Per prezidentų susitikimą prezidentūros koridoriuose šmėžavo ir „Litgrid“ atstovai. G. Nausėda vėliau žiniasklaidai sakė pakvietęs Latvijos vadovą spartinti procesus. E. Rinkevičius sako – reikia, kad nė viena šalis nenukentėtų.

„Turime atsižvelgti ir įvertinti tai, kad kiekvieną Baltijos šalį šis sprendimas veikia skirtingai. Tiek iš techninės, tiek finansinės pusės, – kalbėjo Latvijos prezidentas. – Mes esame pasirengę greitinti pasitraukimo procesus, tačiau mūsų pozicija, kad turime visi kartu rasti sprendimą mažiau kainuosiantį, ne tokį technologiškai sudėtingą.“

“Pasitraukimas yra galimas jau kitų metų pradžioje, tačiau aš taip pat pripažįstu, kad pasitraukti būtų geriau kartu. Šiuo atveju, laikytis bendros pozicijos“, – po susitikimo sakė ir G. Nausėda.

Buvęs energetikos ministras A. Sekmokas sako, dabar ne tik dėl karo Ukrainoje atsivėrė proga greičiau sinchronizuotis su Europa, bet ir Vyriausybei vadovaujantys konservatoriai visada deklaravo apie Rusijos pavojų. Esą, neaišku, kas bus 2025-aisiais: ar karas Ukrainoje tęsis, kas dėsis Kremliuje, kas valdys Lietuvą. Galiausiai – neaišku, ar Latvija su Estija bus pasirengusios.

Elektra / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Lietuva iki rugpjūčio 7 d. turi pranešti Maskvai, ar nutraukia BRELL sutartį. Jeigu taip, tada ji nustos galioti po pusmečio, vasario 7 d. Sutartys automatiškai nutrūks ir Latvijai su Estija. Beliks fiziškai atsijungti – „nukirpti laidus“.

Lietuva gali ir vienašališkai atsijungti, tačiau tada teks įrengti keitiklius su Latvija, kainuosiančius preliminariai 400 milijonų eurų.

Buvęs premjeras Saulius Skvernelis sako, kad jo vadovaujama Vyriausybė išjudino iki tol sąstingio apimtą projektą. Esą dabar svarbu įtikinti Estiją ir Latviją.

„Tiesiog reikia suprasti, kad jie turi, matyt, ekonominių interesų ir netgi karo akivaizdoje, matyt, tai yra pagrindinis dalykas, – kalba S. Skvernelis. – Aš manyčiau, kad čia dabar reikėtų mažiau bandyti politikos kokios nors ieškoti, o užtikrinti, kad susitarimas ir tas žodis, kurį davė Latvija ir Estija, būtų laikomasi terminų, kurie yra. Nelabai čia ką ir pakeis ar 2024 m. pabaiga, ar 2025 m. rugpjūčio mėnesis būtų.“

Prezidentas G. Nausėda sako, ateinančią savaitę Valstybės gynimo taryba, įvertinusi visas aplinkybes, priims sprendimą: laukti Estijos ir Latvijos, ar vis dėlto iki rugpjūčio 7 d. pranešti Rusijai, kad BRELL sutartis nebus pratęsiama.