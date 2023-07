Buvęs „Automagistralės“ vadovas Molis išteisintas dėl turto iššvaistymo

Buvęs magistralinius kelius prižiūrėjusios valstybinės įmonės „Automagistralė“ vadovas Vladislovas Molis išteisintas dėl piktnaudžiavimo ir 100 tūkst. vertės įmonės turto iššvaistymo. Pirmos instancijos teismas jį buvo nuteisęs už šiuos nusikaltimus.

Lietuvos apeliacinis teismas liepos 14-ąją patenkino V. Molio prašymą panaikinti nuosprendį ir jį išteisinti – teismas nutarė, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

„Pirmosios instancijos teismas (...) nuosprendyje išdėstė išvadas, neatitinkančias bylos aplinkybių, ir tai lėmė nepagrįsto bei neteisėto apkaltinamojo nuosprendžio priėmimą“, – rašoma Apeliacinio teismo nutartyje.

Anot jos, versija, kad V. Molis tyčia siekė padaryti žalą valstybei ir kad ji padaryta, buvo nepakankamai pagrįsta.

„Byloje esantys faktiniai bylos duomenys yra nepakankami pagrįsti, kad V. Molis, veikdamas valstybinės įmonės vardu, tyčia priėmė įmonei ekonomiškai nepagrįstą ir nepalankų sprendimą siekdamas savo vadovaujamai bendrovei ar valstybei padaryti didelę turtinę ar neturtinę žalą ir kad ši žala buvo realiai padaryta“, – teigia teisėjai.

Vilniaus apygardos teismas pernai kovą V. Molį pripažino kaltu dėl 100 tūkst. eurų įmonės lėšų iššvaistymo, jam skirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė jos vykdymą atidedant tokiam pačiam laikui.

Kartu su V. Moliu buvo nuteisti ir tuometiniai bankroto administratoriai – Vaidas Kašauskas ir Robertas Dumbliauskas, Apeliacinis teismas išteisino ir juos.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ikiteisminį tyrimą dėl galimų V. Molio nusikaltimų pradėjo gavusi informacijos iš Susisiekimo ministerijos – atlikusi „Automagistralės“ auditą ji kreipėsi į STT dėl galimų korupcijos apraiškų.

Tyrimo duomenimis, 2015 metais V. Molio vadovauta įmonė Vievyje 4,3 karto brangiau nei tikroji turto vertė įsigijo nekilnojamąjį turtą – statinius su teise nuomotis valstybinės žemės sklypą. Pareigūnai V. Molį kaltino piktnaudžiavus tarnybine padėtimi ir tyčia veikus priešingai įmonės ir valstybės interesams.

Per ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad įmonės galbūt nepagrįstai brangiai įsigytas NT susijęs su dviem bankroto administratoriais, kurie pardavė vienos bankrutavusios įmonės turtą.

Įtarta, kad jie pagal iš anksto sugalvotą planą, be varžytynių, per kelis asmenis, susijusius giminystės ir svainystės ryšiais, pardavė bankrutavusios įmonės NT, o už jį gautus pinigus galėjo pasisavinti, taip padarydami valstybei didelę neturtinę žalą, o įmonės kreditoriams – beveik 57 tūkst. turtinę žalą.

Vilniaus apygardos teismas patvirtino visas per ikiteisminį tyrimą nustatytas aplinkybes, be to, iš dalies tenkino civilinius ieškinius – Elektrėnų savivaldybei priteisė 7,7 tūkst. eurų, SEB bankui – 28 tūkst. eurų.

„Automagistralė“ buvo registruota Elektrėnų savivaldybėje, Vievyje, vėliau ji buvo reorganizuota.

2017 metais Susisiekimo ministerijai per auditą nustačius daugybę pažeidimų „Automagistralėje“, tuometinė prezidentė Dalia Grybauskaitė nusprendė išbraukti buvusį jos vadovą V. Molį iš valstybės apdovanotų asmenų sąrašo.