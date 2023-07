Sekmokas apie galimą savarankišką Lietuvos pasitraukimą iš BRELL: tai būtų postūmis latviams ir estams

„Litgrid“ vadovas teigia, kad Estija ir Latvija neplanuoja anksčiau 2025-ųjų pasitraukti iš Rusijos valdomo elektros tinklo BRELL ir sinchronizuotis su Europa. Anksčiau iš tinklo pasitraukti planavusi Lietuva per artimiausias savaites gali priimti sprendimą nelaukti kaimynių ir vienašališkai trauktis iš BRELL. Sinchronizavimo su Europa klausimus artimiausiu metu svarstys Valstybės gynimo taryba.

Balandžio pabaigoje Lietuva žengė istorinį žingsnį – laikinai atsijungė nuo Maskvos kontroliuojamos energetikos sistemos ir pirmą kartą istorijoje veikė savarankiškai.

Šis testas suteikė vilties, kad iki rugpjūčio 7 dienos Lietuva priims sprendimą nebeatnaujinti sutarties ir 2024-ųjų vasarį pasitrauks iš BRELL žiedo. „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis pirmadienį jau ne toks optimistiškas – esą Latvija ir Estija nėra suinteresuotos trauktis iš Rusijos tinklų jau kitąmet.

„Faktas yra tas, kad sinchronizuotis su kontinentine Europa turime visi trys kartu, dėl to estų sprendimas vėlinti sinchronizaciją veikia ir mus. Esame surišti vieną virvute visi“, – konstatuoja R. Masiulis.

Rokas Masiulis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Estija, pasak „Litgrid“ vadovo, savo sprendimą argumentuoja galimomis išlaidomis. Esą atsijungus nuo Rusijos, vartotojams kiltų elektros kaina. Latvių argumentai panašūs. „Litgrid“ suskaičiavo, kad vidutinė sąskaita estams brangtų 60 centų, lietuviams apie 50 centų, o latviams maždaug euru. Pasak R. Masiulio, kainai įtaką dar darys atsinaujinanti energetika.

„Elektros kaina priklausys didžiąja dalimi ne nuo šito, o nuo to kaip vystysis atsinaujinantys [energetikos šaltiniai – LRT.lt]. O kadangi atsinaujinančių programa labai didelė, kuo daugiau jų atsiras, tuo elektra atpigs. Realiai svarstyti, kad sinchronizacija kažką pabrangins, nėra praktiška“, – aiškina „Litgrid“ vadovas.

Ką darys Lietuva toliau – energetikos ministras Dainius Kreivys nekomentuoja. Užsienio reikalų viceministras sako, kad latvių ir estų pozicija ir galimas Lietuvos sprendimas neturėtų sugadinti šalių santykių.

Elektra / E.Blaževič/LRT nuotr.

Jeigu Lietuva nepratęsia BRELL sutarties, ji nustoja galioti ir Latvijai su Estija. Tada latviai ir estai įstumiami į poziciją, kurios bando išvengti – arba turi pradėti sinchronizaciją greičiau, arba turi iš naujo pasirašyti sutartį su Rusija.

„Ar Lietuva kovo 11-ąją paskelbusi apie Nepriklausomybės atstatymą pakišo kiaulę, ar pastūmėjo latvius, estus į nepriklausomybę? Aš manau, kad daugiau pastūmėjo. Lygiai tas pats būtų ir su sinchronizacija. Tai būtų postūmis. Antras dalykas – pasirašyti BRELL sutarties naujos nebūtų prasmės“, – sako buvęs energetikos ministras Arvydas Sekmokas.

Arvydas Sekmokas / BNS nuotr.

Pasak jo, karas Ukrainoje sukūrė progą greičiau Baltijos šalims atsikratyti Rusijos energetikos įtakos. Esą, toks latvių ir estų delsimas gali sukurti situaciją, kai Rusijai pralaimėjus karą, sinchronizacija gali neįvykti išvis.

„Bus paskelbta, kad 2025 metais. po to bus paskelbta – reikia palaukti 2028 metų, kada bus „Harmony link“ jungtis ir taip toliau. Arba procesas vyksta dabar, ši Vyriausybė dar turi to intereso. Jeigu to nebus padaryta šitos Vyriausybės <...> tai atėjusi kairioji ar kairesnė Vyriausybė turės tikrai mažiau politinės valios“, – įsitikinęs A. Sekmokas.

Artimiausiu metu šaukiama Valstybės gynimo taryba, kur bus sprendžiama kaip Lietuvai elgtis – trauktis iš BRELL vienašališkai, ar laukti estų ir latvių.