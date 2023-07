Už nukirstą ąžuolą paskirtos 141 tūkst. eurų baudos apmokėjimo savivaldybė vis dar nesulaukė: prasikaltusi įmonė tikina – nėra pagrindo

Ceikinių g. Vilniuje ilgaamžį ąžuolą nukirtusi bendrovė jai savivaldybės paskirtos 141 tūkst. eurų baudos dar nesumokėjo, nors tam padaryti skirtas terminas jau praėjo. Savivaldybė tvirtina ketinanti imtis visų įmanomų priemonių, tačiau ar pavyks išsireikalauti būtent šios sumos, – neaišku. Anksčiau teismas yra pripažinęs, kad savivaldybės taikoma metodika – neteisėta.

Baudai sumokėti buvo numatyta 30 dienų. Šis terminas baigėsi dar birželio 25 d.

Pasiteiravus, kokia situacija dabar ir ko ketinama imtis, Vilniaus miesto savivaldybė raštu pateiktame atsakyme nurodo, kad sieks išnaudoti visus būdus, kad miestui padaryta žala būtų atlyginta.

„Tai, kad bendrovė gera valia neatlygino žalos, dar kartą parodo bendrovės abejingumą, atsainų požiūrį į miesto bendruomenę ir visišką koktų dviveidiškumą. Savivaldybė sieks ir toliau išnaudoti visus būdus, kad miestui padaryta žala būtų atlyginta. Bus imtasi visų teisinių priemonių žalai išieškoti: tai gali būti ir reikalavimų pateikimas ikiteisminiame tyrime, ir teisme užvesta byla“, – nurodo savivaldybė.

Vilniuje nukirstas ąžuolas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Įmonė: nematome teisinio pagrindo savivaldybės nurodytai sumai

Norinti atlyginti miestui padarytą žalą nurodo ir nekilnojamojo turto, dėl kurio buvo nukirstas ąžuolas, vystytoja „Rinktinės NT“. Vis dėlto LRT.lt pateiktame komentare įmonė nurodo nematanti teisinio pagrindo mokėti tokios baudos, kokios reikalauja savivaldybė.

„Nematome teisinio pagrindo savivaldybės nurodytai sumai, bet tikimės rasti konstruktyvių kompromisų, – sako bendrovė. – Teismas galutine ir neskundžiama nutartimi jau yra pasisakęs dėl savivaldybės praktikos skaičiuojant žalą biologiniam turtui, įvardindamas ją kaip prieštaraujančią daug teisės aktų.“

„Tikimės, kad pasitelkę specialistus ir bendradarbiaudami rasime visoms šalims priimtinus geriausius sprendimus, kaip galėtume prisidėti prie žalesnės miesto aplinkos puoselėjimo“, – priduria „Rinktinės NT“.

Vilniuje nukirstas ąžuolas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Teismas savivaldybės metodiką pripažino neteisėta ir naikintina

Kaip anksčiau yra skelbusi Nacionalinė teismų administracija, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) šių metų gegužės 24 d. nutartimi išsprendė kilusį administracinį ginčą dėl 2022 m. savivaldybės patvirtintos Turtinės žalos dėl pažeistų ir žuvusių želdinių apskaičiavimo metodikos teisėtumo.

„Pirmosios instancijos teismas, atlikęs norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą, pripažino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta metodika priimta viršijant kompetenciją, prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymui, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymui ir Lietuvos Respublikos želdynų įstatymui“, – nurodoma platintame pranešime.

LVAT pabrėžė, jog metodikas, susijusias su želdinių atkuriamosios vertės ir aplinkai padarytos žalos apskaičiavimu, tvirtina Aplinkos ministerija.

Medžiai Ceikinių g., Vilniuje / E. Blaževič / LRT nuotr.

Anot LVAT, savivaldybės institucijų kompetencijai klausimas dėl žalos, padarytos dėl pažeistų ar žuvusių želdinių, apskaičiavimo tiesiogiai nėra priskirtas, jis taip pat savivaldybės institucijoms nėra deleguotas Vyriausybės, todėl nagrinėjamu atveju savivaldybė, patvirtindama metodiką, kurioje nustatomas žalos apskaičiavimo mechanizmas ir formulė, veikė viršydama jai priskirtą kompetenciją.

„Nagrinėjamu atveju įstatymuose nesant įtvirtintos galimybės (teisės, pareigos ar funkcijos) priimti ir patvirtinti turtinės žalos dėl pažeistų ir žuvusių želdinių apskaičiavimo metodiką, atsakovas veikė neteisėtai, t. y. ultra vires (viršijant įgaliojimus)“, – nurodo Nacionalinė teismų administracija.

LVAT teisėjų kolegija apibendrindama konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės aktus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta metodika priimta viršijant kompetenciją, todėl yra neteisėta ir naikintina kaip prieštaraujanti įstatymams.

Protestas dėl ąžuolo nukirtimo / D. Umbraso / LRT nuotr.

Aplinkos apsaugos departamentas: savivaldybės turi teisę nustatyti įkainius

Kaip LRT.lt nurodo Aplinkos apsaugos departamentas, įmonei bauda skirta birželio pabaigoje.

„UAB „Rinktinės NT“ birželio pabaigoje įteiktas žalos paskaičiavimas 2 889 eurai pagal žalos aplinkai paskaičiavimo metodiką ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus įkainius“, – teigiama LRT.lt pateiktame komentare.

Žalą bendrovė privalo apmokėti per 40 kalendorinių dienų.

Kaip paaiškina departamentas, už padarytą pažeidimą bauda numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.

Nukirstas ąžuolas Ceikinių g. / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Neteisėtas medžių, kurie pagal Želdynų įstatymą priskiriami saugotiniems želdiniams, naikinimas užtraukia baudą asmenims nuo 180 iki 600 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 240 iki 900 eurų. Administracinio nusižengimo protokolas bus surašytas po žalos apmokėjimo termino“, – nurodo departamentas.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad nuo šių metų gegužės įsigaliojęs naujas Želdynų įstatymas suteikia teisę savivaldybėms pačioms spręsti dėl didesnių atkuriamosios vertės įkainių nustatymo.

Aplinkos apsaugos departamentas pažymi, kad šių metų liepos 7 d. Vilniaus miesto savivaldybė būtent tokia teise ir pasinaudojo bei posėdžio metu patvirtino naują tvarką bei įkainius, kuriais vadovaujasi savivaldybės administracija.

Vilniuje nukirstas ąžuolas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Ąžuolas nukirstas prieš beveik du mėnesius

LRT.lt primena, kad gegužės 20 d. Vilniaus centre, Ceikinių gatvėje, nukirstas ilgaamžis ąžuolas. Kilus visuomenės pasipiktinimui, šiame sklype vystytas nekilnojamojo turto projektas sustabdytas. Apie tai tuomet pranešė projektą įgyvendinanti bendrovė „Rinktinės NT“.

LRT.lt primena, kad „Rinktinės NT“ po ąžuolo nukirtimo paviešino komentarą apie Ceikinių gatvėje atliktus ąžuolo kirtimo darbus ir paaiškino, kodėl buvo priimtas sprendimas kirsti ąžuolą.

„Sklypą su galiojančiu detaliuoju planu Ceikinių gatvėje UAB „Rinktinės NT“ įsigijo dar 2016 m. <...> Sklypas yra vienu metru žemiau nei gatvės lygis. Žemės sklypo apsėmimas kartojasi, tad per liūtis šiuo metu vykdomi sklype esančių lietaus nuotekų inžinerinių tinklų remonto darbai. Kai sklypas įsigytas, lietaus nuotekų tinklas dar buvo funkcionuojantis, tačiau pastarųjų metų aplinkinių gatvių remonto darbai lėmė problemas, dėl jų sklype esanti aikštelė nuolat apsemiama.

Nukirstas ąžuolas Ceikinių g. / E. Blaževič / LRT nuotr.

Dėl šios priežasties bendrovė priėmė sprendimą remontuoti lietaus nuotekų tinklą. Remiantis galiojančiais teisės aktais, medžiai, augantys ant inžinerinių tinklų ir jų apsaugos zonoje, nėra saugomi, todėl jiems kirsti jokių leidimų nereikia. Atsižvelgiant į tai, remontuojant lietaus nuotekų tinklą suplanuota pašalinti du medžius – nesaugomus ir trukdžiusius remonto darbams.

Kitaip nei teigia savivaldybė, aptariamas medis, arboristų vertinimu, yra nebrandus, jo amžius nesiekia šimto metų, o šaknų plotas patenka ant lietaus nuotekų tinklo ir daro jiems akivaizdžią žalą. Be to, šalinti šį medį numatyta galiojančiame sklypo detaliajame plane. Bendrovė saugo saugomus medžius, jokių saugomų medžių nekirto. Sklype yra šimtametis ąžuolas, saugomas pagal detalųjį planą, be jokios abejonės, jis išlieka“, – tuomet rašyta įmonės atsiųstame komentare.

Po to, kai nukirstas ąžuolas, savivaldybės surengtoje spaudos konferencijoje V. Benkunskas sakė, kad sklypą įsigijusiai bendrovei „Rinktinės NT“ galima baudžiamoji atsakomybė. Dar anksčiau jis pranešė, kad bendrovei jau skirta 141 tūkst. eurų bauda.