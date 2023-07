Armonaitė: į NATO viršūnių susitikimą Vilniuje atvyksiančios delegacijos išleis 4–6 mln. eurų

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė tvirtina, kad į NATO viršūnių susitikimą Vilniuje atvyksiančios delegacijos išleis tarp 4 ir 6 milijonų eurų skirtingoms paslaugoms. Pasak jos, viršūnių susitikimas taip pat yra milžiniška valstybės reklama nacionalinio saugumo kontekste, kas yra itin svarbu investuotojams ir turizmo sektoriui.

„Be laikinų nepatogų Senamiestyje įsikūrusiems verslams, bendrai NATO viršūnių susitikimas, siunčia stiprią žinią. Lietuva yra stipriausio pasaulyje karinio aljanso dalis, saugi šalis, kurioje saugu ne tik gyventi ar atvykti atostogų, bet ir investuoti. Tai yra milžiniška valstybės reklama nacionalinio saugumo kontekste, kas buvo itin svarbu mūsų investuotojams ir turizmo sektoriui prasidėjus karui“, – savo feisbuko paskyroje teigė A. Armonaitė.

„Be to, mūsų preliminariais skaičiavimais, dėl NATO summito Vilniuje ir Lietuvoje lankysis apie 5 tūkstančiai žmonių. Vien per grynąsias turizmo pajamas delegacijos išleis 4–6 mln. eurų čia nakvodamos, valgydamos ir pan. Tai per kelias dienas“, – pažymėjo ji.

ELTA primena, pirmą kartą Lietuvoje rengiamas NATO viršūnių susitikimas vyks liepos 11–12 dienomis Vilniuje. Tai bus didžiausias renginys Lietuvos istorijoje, kuriame tikimasi 40–50 užsienio valstybių delegacijų (iki 3000 svečių) bei maždaug 2000 nevyriausybinių organizacijų ir tarptautinės žiniasklaidos atstovų. Apie galimybę dalyvauti renginyje yra užsiminęs ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Skelbiama, kad viršūnių susitikimo darbotvarkėje pagrindinis dėmesys bus skirtas Aljanso kolektyvinės gynybos ir atgrasymo stiprinimui bei paramos Ukrainai didinimui.