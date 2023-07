„Popieriaus atnaujinimas nepasako, ar žmogus teikia kokybišką paslaugą“ – gidai kritikuoja Girskienės siūlymą Seime

Seime – siūlymas griežčiau reglamentuoti gidų veiklą. Siūlymo iniciatorių teigimu, gidams pažymėjimus turėtų būti privaloma atsinaujinti kas 5-erius metus, taip užtikrinant kokybiškas paslaugas gyventojams. Tačiau dalis gidų idėją kritikuoja – esą šiuo metu nėra institucijos, prižiūrinčios gidų veiklą, todėl neaišku, kas būtų atsakingas už jų tikrinimą.

Prie Aušros Vartų ekskursija keliautojams iš Lenkijos vedanti Alina Obolevič gide dirba jau 19 metų. Moteris sako – jei pasikeistų tvarka ir gidai privalėtų tikrinti žinias, tai ji padarytų be didesnių sunkumų.

„Aš turiu daug užsakymų ir net jei šiandien man padarytų egzaminą, aš jį išlaikyčiau ir toliau dirbčiau. Tik tiek, kad turėčiau skirti tam laiko“, – sako gidė.

O skirti laiko gidams gali tekti. Parlamentarė Ligita Girskienė siūlo griežtinti gidų pažymėjimų išdavimą – juos atsinaujinti būtų privaloma kas penkerius metus. To nepadarę per 30 dienų, turėtų iš naujo išlaikyti ekskursijų vedimo egzaminą, o už paslaugų teikimą be pažymėjimo tektų susimokėti baudą. Pasak parlamentarės, sprendimas leistų gyventojams gauti kokybiškesnes paslaugas, nes šiuo metu pažymėjimai išduodami neterminuotai.

„Mano tikslas yra, kad rinkoje liktų tik aktyvūs gidai. 20 metų nedirba gidu ir ir tam tikru laikotarpiu sugalvoja užsiimti šia veikla. Tai taip pat dažnai tokiu atveju informacija būna pasenusi, darbo metodai būna pasenę“, – aiškina Seimo LVŽS frakcijos narė L. Girskienė.

Ligita Girskienė / BNS nuotr.

„Jei šitą darbą dirbi, tau tai neturėtų būti problema, išspręsti kažkokią užduotį, atlikti kažkokį klausimyną, net būti netyčia patikrintam“, – mano gidė Monika Vasylienė.

Visgi dalis gidų sako – siūlymas per griežtas ir turėtų būti skiriama daugiau laiko atsinaujinti pažymėjimą – bent kas 10 metų ir per ilgesnį nei 30 dienų laikotarpį.

„Gidės moterys gali išeiti motinystės atostogų, kai kurie gidai gali išvažiuoti į užsienį, pakeisti profesiją, nes čia nėra pastovi profesija. Paprastai gidais dirba papildomai“, – priduria A. Obolevič.

Turistai / V. Kopūsto / BNS nuor.

Gidus rengiančios mokyklos įkūrėja Gabija Lunevičiūtė atkreipia dėmesį, kad gidu tapti gali ne bet kas – žmogus turi būti baigęs ne tik gidų mokyklą, bet ir turėti aukštąjį išsilavinimą, todėl ji abejoja, ar ką pakeistų nuolatiniai pažymėjimų pratęsimai.

„Kokia institucija ir kas galėtų sukontroliuoti, kad per tuos 5 metus žmogus iš tiesų dirbo, nes popieriaus atnaujinimas nepasako, ar tas žmogus iš tiesų dirbo. Juo labiau jis nepasako, ar tas žmogus dirba kokybiškai, ką jis kalba, ar jis teikia kokybišką paslaugą, nesvarbu kokios srities atstovas jis bebūtų“, – akcentuoja Miesto istorijų mokyklos įkūrėja Gabija Lunevičiūtė.

Gidas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Kiti gidai taip pat svarsto, kas turėtų būti atsakingas už nuolatinį specialistų tikrinimą – šiuo metu institucijos, prižiūrinčios gidų veiklą, nėra.

„Mes nebeturime Turizmo departamento, mes esame vaikai be mamos, be auklės. Čia tikrai turėtų nuspręsti, kas galėtų pakeisti Turizmo departamentą ir ar nereikėtų jo sugrąžinti“, – teigia M. Vasylienė.

Klausimas dėl gidų pažymėjimų išdavimo turėtų būti svarstomas Seimo rudens sesijoje.