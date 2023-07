Draudikų atstovas perspėja į užsienį besiruošiančius tautiečius – dažnas kelionių draudimą perka jį jau turėdami

Įsibėgėjus kelionių sezonui gyventojams kyla iššūkių dėl atidėtų skrydžių, prarasto bagažo ar kitų nesklandumų. Anot Lietuvos draudikų asociacijos (LDA) vadovo Andriaus Romanovskio, tautiečiai, besiruošiantys atostogauti užsienyje, draudžiasi išties aktyviai.

Visgi, atskleidžia ekspertas, neretai keliaujantieji, to net nežinodami, būna apsidraudę du kartus – ir per privačią draudimo bendrovę, ir per banką, turėdami kredito kortelę.

„Iš principo kelionių draudimas yra gana populiarus. Be abejonės, per pandemiją jo populiarumas buvo gerokai nusmukęs, nes mažiau keliavome, bet dabar tikrai nemaža dalis keliautojų keliauja visą laiką pasirūpindami draudimu“, – LRT RADIJUI sako A. Romanovskis.

Draudikų atstovo teigimu, dažniausiai gyventojai per keliones susiduria su medicininėmis išlaidomis – neretai jos gali siekti ir šimtatūkstantines sumas. Neturint draudimo jas tautiečiams reikia padengti patiems, iš savo kišenės.

Oro uostas / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Dažniausi ir tikriausiai brangiausi įvykiai yra medicininių išlaidų draudimas. Žmonėms, ypač jei mes kalbame ne apie Europos Sąjungos šalis, apie tolimas šalis, kur medicina gali būti brangi, jei yra poreikis repatrijuoti, sugrąžinti nukentėjusįjį į Lietuvą, tai gali kainuoti ir šimtus tūkstančių eurų.

(...) Iš esmės tai yra vienas pagrindinių akstinų, kuris turėtų skatinti žmones draustis, nes medicininės išlaidos gali būti milžiniškos“, – perspėja LDA vadovas.

Andrius Romanovskis / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Visgi, pasakoja ekspertas, pasitaiko ir tokių atvejų, kai į kelionę išvykę tautiečiai, patys to nežinodami, būna apsidraudę du kartus. Jie įsigyja kelionės draudimą iš privačios draudimo kompanijos, nors jų kelionės draudimu jau būna pasirūpinęs bankas.

Anot A. Romanovskio, banko kredito kortelės suteikiamas draudimas neretai padengia net daugiau rizikų nei gyventojų perkami draudimo paketai.

„Banko kredito kortelė suteikia pilnavertišką draudimą, jis nėra kažkoks papildomas. Dažnu atveju tai – net geresnis, platesnis draudimo apimties prasme variantas. Dėl to, jeigu jūs turite banko kortelę, kuri yra su draudimo produktu, to gali pilnai pakakti.

Atostogos / Pixabay nuotr.

Bet vėlgi tai priklauso nuo banko kortelės kategorijos ir reikia pasidomėti banke, kokio lygio tai yra draudimas“, – teigia LRT RADIJO pašnekovas.

Du draudimai, dvi išmokos

Kaip aiškina draudikų atstovas, nelaimingo atsitikimo atveju du kartus apsidraudę tautiečiai draudimo išmokas taip pat gautų dvi.

„Yra du žalos atlyginimo tipai. Pirmas yra žalos atlyginimas, kada jūs patiriate žalą (dingo bagažas, neįvyko kelionė, kažkas su sveikata atsitiko), ir yra atlyginama tiek, kiek tai kainavo.

Atostogos / D. Umbraso / LRT nuotr.

Kitas draudimas – vadinamasis sumų draudimas, galiojantis nelaiminguose atsitikimuose, kada pagal lentelę draudikas išmoka tam tikrą fiksuotą sumą už kažkokią traumą ar kažkokį atsitikimą. Šiuo atveju, jeigu būtų du kartus apsidrausta, kas iš principo nelabai apsimoka, būtų dvi išmokos, jeigu yra vadinamasis sumų draudimas nelaimingo atsitikimo atveju“, – dėsto A. Romanovskis.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tuo tarpu už medicinines išlaidas, pavyzdžiui, vizitą pas gydytoją, tęsia jis, gyventojams du kartus negali būti atlyginama.

„Čia toks būtų nelabai geras ir, švelniai tariant, nelabai sveikintinas dalykas. Draudikai, aišku, bando tikrinti tą informaciją. Be abejonės, ne visą laiką tai pavyksta, bet absoliuti dauguma mūsų klientų yra sąžiningi ir jie taip nedaro. Bet, be abejo, yra tokių pasitaikančių atvejų“, – apie tautiečių bandymus apeiti tvarką užsimena ekspertas.

Sutartis / E. Blaževič / LRT nuotr.

Anot LDA vadovo, daugeliu atvejų įsigyti kelionių draudimą privačioje bendrovėje yra gana paprasta, tą galima padaryti nuotoliu, vos per keletą minučių. Sudėtingesnis procesas gali būti nebent vyresnio amžiaus žmonėms, sako jis.

„Vyresnio amžiaus žmonėms draudikas taiko individualų rizikos vertinimą. Jeigu daugeliu atvejų žmonės apsidraudžia nuotoliniu būdu per keletą minučių, tai, be abejonės, vyresnio amžiaus žmonių atveju draudikas nori gauti daugiau informacijos apie keleivio sveikatos būklę, apie kelionės tikslą, apie kelionės trukmę, (...) nes, natūralu, su amžiumi tam tikros rizikos didėja“, – sako A. Romanovskis.

Viso pokalbio klausykitės LRT RADIJO laidos „Ryto garsai“ įraše.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.