Lietuviai nuomonės nekeičia: geriausia investicija – nekilnojamasis turtas

Gyventojų noras investuoti nemažėja, auga ir sumos, kurias jie per mėnesį skiria investicijoms, tačiau nuomonė, kur geriausia investuoti savo pinigus, ir realūs veiksmai skiriasi. Tai atskleidė INVL užsakymu „Spinter research“ atliktas Gyventojų investavimo, taupymo ir kaupimo pensijai įpročių tyrimas.

Dauguma investuoja į pensijų fondus

„Praėję metai buvo gausūs ekonominių įvykių, kurie galėjo turėti įtakos investavimo rezultatams: išaugusios banko paskolų palūkanų normos, neigiama investicinė grąža, didžiulė infliacija ir net politinės diskusijos dėl kai kurių investavimo produktų galėjo lemti kritiškesnę žmonių nuomonę bei pasikeitusias investavimo kryptis.

Visgi, investavimo apetitas nesitraukia ir nuosekliai kasmet didėja – prieš penkerius metus teigusių, kad investuoja, buvo 17 proc., o šiemet savo turtą tokiu būdu didina jau ketvirtadalis – 24 proc. šalies gyventojų“, – sako INVL investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupės Mažmeninių paslaugų vadovė dr. Dalia Kolmatsui.

Dalia Kolmatsui / BNS nuotr.

INVL tyrimo duomenimis, dauguma Lietuvos žmonių investuoja į pensijų fondus – taip teigė 56 proc. apklaustųjų, 29 proc. turi indėlių, 24 proc. yra sudarę kaupiamojo gyvybės draudimo sutartis, po 19 proc. yra investavę į investicinį gyvybės draudimą ir investicinius fondus, 12 proc. – į vertybinius popierius. Nors plačiai paplitusi nuomonė, kad geriausia investicija yra nekilnojamas turtas arba jo nuoma, tokiu būdu savo pinigus yra „įdarbinę“ gerokai mažiau žmonių – 16 proc. yra investavę į nekilnojamąjį turtą, o 11 proc. – į būstą nuomai.

Nuomonė, kur geriausia investuoti pinigus, ir realūs veiksmai skiriasi

Kaip pastebi finansų ekspertė, nuomonė, kur yra geriausia vieta „auginti“ pinigus, ir realūs veiksmai gerokai skiriasi. Paklausus, kur geriausia laikyti pinigus, daugiausia gyventojų – 32 proc. – tradiciškai rinkosi investicijas į nekilnojamąjį turtą, apie 30 proc. – būstą nuomai, tačiau, nors trečdalis įsitikinę tokios investicijos nauda, realiai tai daro gerokai mažiau žmonių. Tiesa, nuomonė apie šią investiciją nuosekliai keičiasi – pernai taip manančių buvo 35 proc., užpernai – 41 proc., o būsto nuomai alternatyva išlieka stabili – kasmet tokį atsakymą renkasi apie 30 proc. respondentų.

Nekilnojamasis turtas / E. Genio/LRT nuotr.

Kitas svarbus niuansas, į kurį dėmesį atkreipia INVL finansų ekspertė – per penkerius metus įvykusi investicinių priemonių populiarumo rokiruotė. Nors pastaraisiais metais pokyčiai nėra dideli, ilguoju laikotarpiu reikšmingiausiai sumenko kaupiamojo gyvybės draudimo dalis – nuo 45 proc., kurie buvo 2018 m., šiemet krito iki 24 proc., tačiau investicinių fondų ir investicinio gyvybės draudimo dalis atitinkamai nuo 4 ir 9 proc. padidėjo iki 19 proc. Taip pat reikšmingai – nuo 3 iki 12 proc. – padidėjo investicijos į vertybinius popierius.

„Nors pensijų fondus, kaupiamąjį ar investicinis gyvybės draudimą, kaip geriausią alternatyvą investuoti pinigus nurodė atitinkamai tik 7 ir 6 proc. gyventojų, mūsų duomenys rodo, kad realiai tai yra pačios populiariausios priemonės tarp investuojančiųjų. Ko gero, todėl, kad geriausiai atitinka jų finansines galimybes ir žinias“, – sako dr. D. Kolmastui.

Auga investuojamos sumos

Pastebimai keičiasi ir gyventojų investavimo tikslai bei sumos. Nors svarbiausias tikslas išlieka kaupimas pensijai (taip teigia 56 proc. apklaustųjų), šiemet reikšmingai padidėjo noras gauti papildomų pajamų – jeigu per pastaruosius trejus metus šį tikslą buvo nurodę apie 45 proc., šiemet tokį tikslą sau išsikėlė 51 proc. apklaustųjų. Šiam prioritetui nusileidžia kiti du svarbūs tikslai – būstas ir vaikų studijos, kuriems taupo po penktadalį gyventojų.

Kinta ir investavimui skirtos sumos. Nuolat augantis vidutinis darbo užmokestis ir rekordinė infliacija skatina gyventojus investuoti didesnes sumas: jeigu užpernai daugiau nei 100 eurų per mėnesį investicijoms skyrė 27 proc., o pernai – 31 proc., šiemet tokią sumą nurodė jau 36 proc. apklaustųjų.

„Nors investavimu gyventojai iš esmės laiko bet kokią veiklą, kuri gali generuoti grąžą – nuo investicijų į nekilnojamąjį turtą, būsto nuomai iki pensijų fondų, investicinio gyvybės draudimo, indėlių banke ir net meno kūrinių, dalis dėl vienų ar kitų priežasčių to daryti nesiryžta. Remiantis mūsų tyrimu, dauguma tų, kurie neinvestuoja, to nedaro todėl, kad jiems trūksta pajamų – taip atsakė net 65 proc., perpus mažiau – 33 proc. – teigia nesiryžtantys investuoti dėl negarantuotos investicijų grąžos, o 32 proc. – dėl per menko finansų rinkos išmanymo.

Pinigai / E. Blaževič / LRT nuotr.

Gyventojų investavimo, taupymo ir kaupimo pensijai įpročių tyrimą 2023 metų balandžio mėnesį, INVL užsakymu atliko „Spinter reasearch“. Kombinuotu metodu apklausti 1014 kvotinės atrankos metodu atrinktų 18–75 metų Lietuvos gyventojų.