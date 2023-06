Nauji postūmiai dėl laboratorijose auginamos mėsos: ar greitai jos galėsime įsigyti parduotuvėse?

Jungtinėse Valstijose dviem Kalifornijos įmonėms šią savaitę suteiktas leidimas tiekti dirbtinę mėsą. Amerikoje iš gyvūninių ląstelių auginamos mėsos bus galima paragauti restoranuose, o ateityje įsigyti ir parduotuvėse.

Tai – visiems gerai žinomi „McDonald's“ vištienos gabaliukai, žymieji „Chicken Nuggets“:

/ Unsplash nuotr.

O čia – taip pat vištienos gabaliukas, tik jo mėsa atkeliavo ne iš ūkio, bet laboratorijos:

JAV laboratorijoje užauginta mėsa / LRT stop kadras

„Skonis gardus. Tekstūra traški“, – paragavęs komentuoja šefas Jasonas Hullas.

Pirmasis vadinamosios dirbtinės mėsos mėsainis Nyderlandų mokslininkų pristatytas 2013-aisiais. Dabar bendrovės visame pasaulyje plėtoja alternatyvius mėsos gaminimo būdus, kurie ne tik padeda išvengti gyvūnų skerdimo, naudoja mažiau išteklių, bet ir gelbsti kovojant su tarša. Jungtinių Tautų duomenimis, beveik 15 procentų šiltnamio efektą sukeliančių dujų į atmosferą išmeta gyvulininkystės pramonė.

Dirbtinė mėsa gaminama plieninėse talpyklose, naudojant gyvūnines ląsteles, paimtas iš gyvūno apvaisinto kiaušinėlio arba specialios ląstelių saugyklos.

Talpyklose jos tūno apie porą savaičių, iki kol derlius užauga. Šiuo atveju tai – vištienos filė.

„Tai – tikra mėsa. Biologiškai ji tokia pati, kaip ir ta, kurią valgome jau dešimtis tūkstančių metų, tik sukurta visiškai nauju būdu“, – teigia „Upside Foods“ atstovė Amy Chen.

/ LRT stop kadras

Šiuo metu dirbtinė mėsa parduodama Singapūre, o nuo šios savaitės – ir Jungtinėse Valstijose, kur mėsos pramonė antra pagal dydį pasaulyje.

„Viskas, kas nauja, ar tai būtų elektromobilis, ar „ChatGPT“, iš pat pradžių atrodo keistai, bet po kurio laiko visur paplinta ir pasidaro įprasta. Toks ir augalinės mėsos likimas“, – sako „Eat Just“ vadovas Joshua Tetrickas.

Joshua Tetrickas / LRT stop kadras

Bet ši naujovė maisto prekių parduotuvėse pasirodys dar ne greitai. Laboratorijose auginama mėsa – daug brangesnė nei ta, kuri atkeliauja iš ūkių. Leidimą gavusios dvi amerikiečių įmonės kol kas dirbtinę mėsą tieks tik restoranams.

„Tikimės, kad galiausiai sveikesnė, tvaresnė dirbtinė mėsa bus pardavinėjama visose maisto prekių parduotuvėse, tačiau tam reikia sukurti daug didesnę infrastruktūrą“, – teigia „Eat Just“ vadovas.

/ LRT stop kadras

O tai užtruks mažiausiai porą metų. Šiuo metu dirbtinę mėsą auginančios bendrovės per metus gali pagaminti vos kelias dešimtis tonų mėsos. Tai menkniekis Jungtinėse Valstijose, kur vien vištienos per metus pagaminama per 20 milijonų tonų.

„Good Meat“ patiekiamas laboratorijoje užaugintos vištienos patiekalas / AP nuotr.

Europa atsilieka dar labiau. Dirbtinės mėsos gamybą plėtoja virš 30 įmonių. Kol kas nė viena jų neprašo leidimo tiekti produkciją vartotojams.