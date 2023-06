Europos investicijų bankas šiemet skirs 840 milijonų eurų Ukrainos infrastruktūrai atkurti

Europos investicijų bankas (EIB) šiais metais Ukrainos infrastruktūros atstatymo prioritetiniams projektams planuoja skirti 840 mln. eurų.

Pasak Ukrainos bendruomenių plėtros, teritorijų ir infrastruktūros ministerijos pranešimo, šalies vicepremjeras Oleksandras Kubrakovas ir EIB prezidentas Werneris Hoyeris Londone vykstančios tarptautinės konferencijos „Ukraine Recovery 2023“ metu pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą dėl Ukrainos infrastruktūros atkūrimo projektų finansavimo šiemet 840 mln. eurų.



Ministerija pažymėjo, jog EIB nuo Rusijos invazijos pradžios suteikė Ukrainai skubios paramos už 1,7 mlrd. eurų.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Kachovkos užtvankos griūtis / AP nuotr.

„Šios lėšos buvo nukreiptos į valstybės biudžetą, jomis paremta šalies ekonomika. Dabar plečiamas bendradarbiavimas dėl Ukrainos atstatymo. Kartu dirbsime prie daugelio projektų, kuriais bus siekiama atkurti komunalinę ir transporto infrastruktūrą, didinti energijos vartojimo efektyvumą ir panašiai“, – pranešime cituojamas vicepremjeras.

Jame taip pat nurodoma, jog EIB taip pat finansuos Ukrainos skaitmeninės transformacijos plėtrą bei kibernetinio saugumo stiprinimą.

Be to, memorandume numatytas Ukrainos ir EIB bendradarbiavimas naudojant specialų banko patikos fondą „EU for Ukraine“, skirtą finansuoti projektams, remiamiems Europos darnaus vystymosi fondo (EFSD+), maždaug 100 mln. eurų vertės techninės ir konsultacinės pagalbos Ukrainai paketo įgyvendinimas.