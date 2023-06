Po lietaus ūkininkų nuotaika pakilesnė, bet žemės ūkio popieriai gana prasti: dalis derliaus pasmerkta žūti

Pagal atnaujintas meteorologines prognozes kai kuriuose rajonuose stichinė sausra baigėsi ir ekstremalioji situacija nebus skelbiama. Ūkininkai sako, kad palijus nuotaikos geresnės, tačiau dalis derliaus žuvo. Sausroms kartojantis, mokslininkai pataria ūkininkams rinktis tinkamus augalus, o specialistai pastebi, kad teks auginti ir genetiškai modifikuotas kultūras.

Babtuose – apie 3000 bandymų laukelių, kuriuose auga skirtingų veislių augalai. Tokių, kuriems nereikėtų vandens dar nėra, tačiau specialistai pastebi, kad subalansuotas tręšimas, kuo mažesnis dirvožemio vartymas ir atsparesnės veislės padeda užklupus sausrai.

„Mūsų tikslas – jei mes natūraliai turėtume jau kritines pasekmes per savaitę, dvi, nuo to, kai nėra lietaus ir atsiranda sausa dirvoje, tai mes dar vis dėl to apie 8, 10, kai kurias veisles iki 14 dienų galime prailginti“, – sako „Agrokoncerno“ vadovas Edgaras Šakys.

Nacionalinis krizių valdymo centras priėmė sprendimą, kad valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl sausros nebus skelbiama.

Po lietaus savaitgalį ūkininkų nuotaikos geresnės, tačiau jie svarsto, kad dalis žieminių kviečių neatsigaus, prastas ir vasarojus. Su gamta, sako kai kurie, nepakovosi.

Žemės ūkis / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Nė viena veislė nėra atspari, tik sakau, gal truputį pakantesnė, tai čia dienų klausimas – kiek, 2–3 dienom ilgiau tveria, bet kad sausroje tokių nėra“, – nurodo ūkininkas Gintas Kriščiūnas.

„Nuleidžia ūkininkas rankas, kadangi, kaip, gamta – šalnos, audros, liūtys ir sausros ypatingai dabar jei pereinant prie sausrų, nebuvo tiek metų, kad šįmet nebūtų lietaus iškritę“, – sako ūkininkė Emilija Rimeikienė.

Tačiau Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Vaclovas Bogužas sako, ūkininkai turi ir gali prisitaikyti prie vis karštesnių orų.

„Aš jau pasakiau, kad žemdirbiai patys susikūrė tą problemą dėl to, kad netvariai ūkininkauja, nepasirenka tinkamų augalų, sėjomainos pakankamai skurdžios, vyrauja javai, rapsai. Tokiu atveju tos problemos ir taip aktualėja – ir taip dešimtmetis, kitas, ir turime tokį rezultatą“, – sako VDU Žemės ūkio akademijos profesorius Vaclovas Bogužas.

Žemės ūkis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kai kurie žemės ūkio specialistai pastebi, kad kartojantis sausroms neišvengiamai teks auginti genetiškai modifikuotas kultūras.

„Su tomis technologijomis tą galima padaryti pigiai, greitai, labai tiksliai, saugiai ir galėtume matyti ir javuose, ir rapsuose ir kukurūzuose, kurie Lietuvoje nelabai auga“, – tikina „Agrokoncerno“ komercijos direktorius Arnas Radzevičius.

„Aš prieš genetiškai modifikuotas, bet tai čia yra mano nuomonė“, – sako ūkininkas.

Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkas sako, Lietuvoje vis daugiau ūkininkų imasi vadinamosios „No till“ technologijos, kai sėjama į neįdirbtą dirvą – nors taip ūkininkaujant iššūkių nemažai, technologija šįmet esą pasiteisino.