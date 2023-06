Atsineši savo, bet vis tiek susimoki? Prekybininkai atsako, ar ketina išskaičiuoti daugkartinio maišelio svorį

Nuo liepos Lietuvos prekybos tinkluose po truputį gali įsigalėti daugkartiniai maišeliai – vienkartiniai plastiko maišeliai bus apmokestinti. Visgi kyla klausimų, kaip elgsis parduotuvės, kad pirkėjas, atsinešęs medžiaginį maišelį, nepermokėtų už sveriamas prekes, o papildomas svoris būtų nurašytas.

Susikauptų ir ženkli suma

LRT.lt patikrino kelis daugkartinius produktų maišelius, kurių galima įsigyti Lietuvoje. Jeigu maišelis pasiūtas iš storesnės medžiagos, jo svoris gali siekti ir apie 40 gramų. Lengvos medžiagos maišelis gali sverti apie 8 gramus. Kitų LRT.lt patikrintų maišelių svoris svyravo nuo 11 iki 17 g. Dažnu atveju šis svoris nurodomas ir ant paties maišelio kaip taros svoris.

LRT.lt patikrino ir kelių prekybos tinklų sveriamų produktų skyrius. Viename iš prekybos tinklų, pirkdamas kilogramą pistacijų, kurių kaina yra 18,99 euro, pirkėjas, jas pirkdamas savame, storesnės medžiagos maišelyje, vien už maišelio svorį sumokėtų 0,76 euro, o pasirinkęs lengvesnį maišelį už jo svorį sumokėtų apie 0,15 euro. Perkant pistacijas akcijos kaina už 10,99 euro, kasoje būtų sumokama papildomai maždaug 0,43 euro už sunkesnį maišelį, o už lengvesnį – bemaž 0,09 euro.

Daugkartiniai maišeliai / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Kitame prekybos centre kilogramas saldainių be akcijos įkainotas 9,99 euro, tad už asmeninį maišelį, kurio svoris siekia 40 gramų, papildomai būtų susimokama maždaug 0,4 euro, o už lengvesnį maišelį – apie 0,08 euro. Jei pirkėjas pirktų saldainių, kurie kainuoja 6,99 euro už kilogramą, sunkesnis medžiaginis maišelis lemtų, jog reikėtų papildomai sumokėti 0,28 euro, o esant lengvesniam daugkartiniam maišeliui – apie 0,05 euro.

Tiek kaskart padidėtų apsipirkimo išlaidos, jeigu prekybos tinklai nuspręstų neatimti medžiaginio maišelio svorio iš galutinės produktų kainos. Taigi tam tikra prasme už savo atsineštą daugkartinį maišelį pirkėjas kaskart susimokėtų.

LRT.lt primena, kad nuo liepos 1 d. vienkartinius plastikinius maišelius ketinama apmokestinti. Didieji prekybos tinklai svarsto įvesti 1–5 centų mokestį už vienkartinį plastikinį maišelį.

Daugkartiniai maišeliai / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

LRT.lt pasidomėjo, kaip prekybos tinklai ruošiasi pokyčiams ir ar ketina išskaičiuoti pirkėjo atsinešto daugkartinio maišelio svorį.

Pirkėjai nemokės už papildomą svorį

Prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Vaida Budrienė LRT.lt sakė, jog įmonė kol kas dar ieško išeities, kaip techniškai įgyvendins sprendimą nurašyti daugkartinio maišelio svorį, tačiau tikino, kad klientas tikrai neturės už jį papildomai susimokėti.

„Jau kelerius metus prekybos tinkle „Iki“ galima įsigyti daugkartinių maišelių vaisiams ir daržovėms. Klientai yra įvertinę juos ir nemažai naudoja būtent šiuos maišelius ne tik vaisiams ir daržovėms, bet ir kitiems smulkiems produktams susidėti. Tikrai prireiks laiko, kad įprotis dėl vienkartinių plastikinių maišelių pasikeistų“, – sakė pašnekovė.

Vaida Budrienė / „Iki“ nuotr.

Pasak jos, didžiųjų pirkinių maišelių pardavimo duomenys rodo, kad jų paklausa mažėja. Teigiama, kad dėl papildomo maišelių svorio ir dabar nėra problemos.

„Ir dabar nemažai žmonių atsineša savo maišelius. Savitarnos kasose galima pasirinkti funkciją „Naudoju savo maišelį“, o fizinėje kasoje tą padaro kasininkas. Kokiu būdu ketinama identifikuoti, kad [plastikinis] maišelis yra atsineštas pirkėjo, o kada jis maišelį pasiėmė iš prekybos salės, tai atsakymas labai paprastas – pasitikime savo klientais“, – teigė V. Budrienė.

Anot atstovės, per metus prekybos tinkle „Iki“ plastikinių maišelių išdalinama net 122 mln. vienetų.

„Lietuviai tikrai visame Europos Sąjungos kontekste išsiskiria naudodami tokius maišelius. (...) Tikime, kad dar daugiau klientų ateis su savo tvariais maišeliais ir taip prisidės prie gamtos saugojimo. [Vienkartinių] maišelių kainą nustatys rinka. Šiuo metu svarstome, kad jų kaina galėtų būti 1–5 centai“, – sakė V. Budrienė.

Daugkartiniai maišeliai / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Tobulina kasų funkcionalumą

Prekybos tinklo „Lidl Lietuva“ atstovė ryšiams su visuomene Lina Skersytė teigė, kad nuo liepos pirkėjai vis dažniau apsipirkti ateis su savo jau turimais daugkartiniais maišeliais, tad įmonė tobulina kasų funkcionalumą. Visgi konkrečių žingsnių, kaip bus galima nepermokėti už savo atsineštą daugkartinį maišelį, įmonė dar nepateikė.

„Asortimente siūlome pirkėjams įsigyti daugkartinių maišelių vaisiams, daržovėms bei biriems produktams. Šie maišeliai rekomenduojami kaip alternatyva vienkartiniams plastikiniams maišeliams. Pastebime, kad pirkėjai šiuos pokyčius priėmė teigiamai ir noriai renkasi alternatyvas. Šiuos maišelius skatinsime naudoti, pirkėjas taip pat galės atsinešti jau anksčiau įsigytų maišelių“, – sakė L. Skersytė.

Daugkartiniai maišeliai / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Ano jos, įmonė siekia, kad klientai apsipirkdami naudotų kuo mažiau vienkartinių plonųjų plastiko maišelių.

„Toks yra ir šios iniciatyvos bei jų apmokestinimo tikslas. Suprantame, kad šis pokytis turės įtakos susiformavusiems pirkėjų įpročiams, todėl nuo liepos 1 dienos klientus aktyviai informuosime prekybos vietose, kaip galima apsipirkti tvariau, kada galima nenaudoti plastikinių maišelių, kaip jų naudoti mažiau, kaip patogiai naudoti vienkartinius maišelius“, – kalbėjo atstovė.

Maišelius parduos kaip įprastą prekę

Prekybos tinklo „Maxima“ Komunikacijos ir korporatyvinių reikalų departamento direktorė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė sakė, kad ateičiai ieškoma sprendimų, kad pirkėjai bet kokius savo atsineštus daugkartinius maišelius, indelius galėtų iš karto panaudoti prekių pasvėrimui.

„Šiuo metu mūsų parduotuvėse įrengtose kasose, perkant sveriamas prekes, nėra galimybės pačiam pirkėjui atimti daugkartinio maišelio ar kito pačiam pirkėjui priklausančio maišelio, indelio svorį. Todėl sveriamuose skyriuose yra galimybė prekes, kurias, pavyzdžiui, dėl smulkumo nepatogu sverti be maišelio, susidėti į labai lengvus vienkartinius maišelius, kurie nuo liepos 1 d. taps mokami, ir taip tokias prekes pasisverti“, – kalbėjo pašnekovė.

Anot jos, įmonė tiki pirkėjų sąmoningumu, todėl ragina į parduotuves sveriamoms prekėms atsinešti maišelių iš namų.

„Tokiu atveju kasininkė kasoje tik pasitikslins, ar maišelius pirkėjas atsinešė su savimi, ar pasiėmė prekybos salėje“, – kalbėjo vadovė.

Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė / „Maximos“ nuotr.

Anot jos, pirkėjai sveriamoms prekėms gali rinktis alternatyvas, kurių galima rasti tiek parduotuvėje, tiek kiekvienuose namuose: popierinius maišelius konditerijos gaminiams ir kepiniams, medžiaginius ar tinklinius maišelius vaisiams ir daržovėms, saldainiams ir kitoms smulkioms sveriamoms prekėms.

„Nuo liepos 1 d. vienkartiniai maišeliai, jeigu jų pageidaus pirkėjai, bus parduodami kaip įprasta prekė, tik be brūkšninio kodo. Kiek kainuos vienkartiniai maišeliai prekybos tinkle, bus paskelbta per artimiausias savaites. Reguliarioje kasoje kasininkė paprašys pirkėjo įvardyti, kiek vienkartinių maišelių jis pasiėmė prekybos salėje“, – teigė I. Trakimaitė-Šeškuvienė.

Daugkartiniai maišeliai / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Anot jos, savitarnos kasose pirkėjai patys įves pasiimtų vienkartinių maišelių kiekį ir šie bus įskaičiuoti į bendrą krepšelio sumą, o vienkartinių maišelių pirkėjai ras įprastose vietose.

Daugkartinis maišelis atskirai nebus sveriamas

Prekybos tinklo „Rimi“ ryšių su visuomene ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Eglė Krasauskienė sakė, kad pirkėjas gali pasirinkti tokį maišelį, kuris jam atrodo tinkamas.

„Prekybos vietoje daugkartinio maišelio svoris nebus nustatomas ir atimamas iš prekės svorio su maišeliu, bet pirkėjas visada gali naudotis nemokamu popieriniu maišeliu, kurių bus parduotuvėje prie tam tikrų sveriamų prekių. Taip pat galima savo plastikinį maišelį atsinešti iš namų“, – kalbėjo pašnekovė.

Eglė Krasauskienė / „Rimi“ nuotr.

Anot jos, rekomenduojama tam tikrų vaisių ar daržovių, pavyzdžiui, obuolių ar morkų, visai nepakuoti, prie kasos jas galima dėti tiesiai ant svarstyklių.

„Jau seniai prekiaujame daugkartinio naudojimo maišeliais, skirtais sveriamiems maisto produktams įsidėti. Be to, kaip ir anksčiau pirkėjai galės rasti nemokamų popierinių maišelių, skirtų įvairiems kepiniams supakuoti. Dabar per metus sunaudojame 24 milijonus maišelių, tai yra 480 tonų plastiko. Tikimės, kad įgyvendinę šią naujovę plastiko sunaudojimą sumažinsime net per pusę“, – teigė E. Krasauskienė.

Plastikinių maišelių kainos prekybos tinklas dar nėra nustatęs, tačiau žinoma tai, kad kai kuriuose uždaruose skyriuose, tokiuose kaip mėsos ar žuvies, darbuotojai galės supakuoti produktus į plastiko maišelius, toks maišelis papildomai nekainuos.

Daugkartiniai maišeliai / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Prekybos tinklo „Norfa“ atstovas spaudai Darius Ryliškis komentavo, kad problemos dėl daugkartinių maišelių svorio nėra.

„Nėra problemos apskritai, niekas nesveria jokių maišelių. Ten, kur bus maišelių, tarkime, mėsos skyriuje, plastiko maišeliai bus naudojami, juos pateiks tie parduotuvių skyriai, kurie svėrė mėsą“, – teigė pašnekovas.

Anot jo, įmonė siūlo klientams, kurie naudoja daugkartinius maišelius, prie kasos išsipakuoti prekes, jas pasverti ir tik tada atgal susidėti į maišelį, kad nereiktų papildomai mokėti už jo svorį. Patys vienkartiniai plastiko maišeliai bus apmokestinti, tačiau tiksli kaina dar nėra žinoma.

„Ant jų bus brūkšniniai kodai, tuo jie skirsis nuo kitų maišelių. Kiek yra sunaudojama, negaliu pasakyti, yra komerciniai reikalai. Manome, kad sunaudojimas sumažės per pusę – toks mūsų įsivaizdavimas. Dėl alternatyvų – žmonės arba savų maišelių turės, arba gali įsigyti „Norfose“ kitokių maišelių: pardavinėjame ir plastikinius, ir popierinius, ir neaustinės medžiagos“, – vardijo D. Ryliškis.