Šiaulietė nauju dviračiu pasidžiaugė vos 5 kilometrus – prekė netikėtai sugedo, bet „Depo“ taisyti nenori

Šiaulietė Auksė balandžio pabaigoje iš prekybos centro „Depo“ nusprendė nusipirkti dviratį. Visgi džiaugsmas buvo trumpalaikis, netrukus transporto priemonė sugedo, tačiau pardavėjai nenorėjo nei grąžinti pinigų, nei remontuoti dviratį. „Depo“ dėl šios situacijos komentaro nepateikė.

Nenori taisyti ir grąžinti pinigų

Auksė socialinio tinklo „Facebook“ grupėje pasidalijo žinia dėl nekokybiško dviračio.

„Pirkau dviratį iš „Depo“ – nieko mandro nereikėjo, tiesiog savo maloniam pasivažinėjimui. Parmyniau iš „Depo“ namo apie 5 kilometrus ir pastebėjau, kad juda galinis ratas, o iš savo ašies – ir visa galinė žvaigždė, ji akivaizdžiai išlūžo per savo ašį“, – pasakojo moteris.

Auksės teigimu, ji kitą dieną dviratį grąžino į „Depo“, šis buvo perduotas garantiniam remontui.

„Iš pradžių garantinio remonto darbuotojos neleido pildyti pretenzijos, sakė, kad turime išlaukti 14 dienų dėl garantinio sprendimo. Praėjus 14 dienų, atvykau su pretenzija rankose, ją pateikiau. Tuo metu pranešė, kad mano dviratis vis dar stovi pas juos sandėlyje ir niekas jo dar net neapžiūrėjo. Pretenzijoje pateikiau prašymą grąžinti pinigus už nekokybišką prekę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus“, – rašė pirkėja.

Anot jos, tą pačią dieną po pretenzijos pateikimo praėjus 4 valandoms, Auksė gavo pranešimą, kad garantinis remontas yra atmestas.

„Atvykus išsiaiškinti situacijos, pareiškė, kad gamintojas nusprendė, jog dviratis gamykliškai techniškai tvarkingas, bet gamintojas jo gyvai akyse net nematė! Taip pat paklausus, kaip buvo nuspręsta, kad jis tvarkingas, tiesiog atsakė: „Kreipkitės tiesiogiai į tiekėjus latvius“, – rašė pašnekovė.

Kaip teigė Auksė, ji pasiteiravo, kur yra administracijos atsakymas į pretenziją – teigta, kad jai apsvarstyti yra skirtas 14 dienų terminas.

„Atvykus dar po 14 dienų, mums pareiškė, kad garantinio atmetime buvo atsakymas į pretenziją, nors ten to net nėra parašyta. Mes pareikalavome konkretaus atsakymo į pretenziją, o mums pareiškė: „Kreipkitės į vartotojų teises“, – sakė Auksė.

Pašnekovės teigimu, dviratį „Depo“ darbuotojai liepė pasiimti, nes garantinis remontas buvo atmestas.

„Bet mes jį palikome, nes jo kokybė mūsų netenkina ir jo imti atgal nebenorime. Tai jis paliktas „Depo“ parduotuvėje, o „Depo“ mums skaičiuoja dviračio laikymo mokestį. Pats dviratis kainavo apie 260 eurų“, – sakė Auksė.

Kiek vėliau Auksė pranešė, jog dėl brokuoto dviračio kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

„Parašiau skundą ir sulaukiau skambučio iš „Depo“. Man bandė paaiškinti, kad jie dirba pagal įstatymus ir man negali grąžinti pinigų. Taip pat minėjo, kad tiekėjas apžiūrėjo dviratį ir įvertino, jog jis techniškai tvarkingas. Aš paklausiau, kaip jis tą dviratį apžiūrėjo, jei šis visą laiką prabuvo pas juos sandėlyje Šiauliuose? Tada paaiškėjo, kad jiems buvo siųsta filmuota medžiaga. Prekės būklė nustatyta pagal filmuotą medžiagą“, – sakė pirkėja.

Taigi ji tą pačią dieną nuvyko į „Depo“, kad pati apžiūrėtų dviratį ir nufilmuotų jo defektus.

„Laukiau beveik 30 min., kol ta pati nemandagi darbuotoja garantiniame servise susitars su pamainos vadove ar vadovu, ar gali man leisti nufilmuoti dviratį. Absurdas, nes jie patys reikalavo manęs pasiimti dviratį iš jų, o kai paprašau duoti jį nusifilmuoti, nebenorėjo duoti. Po ilgo laukimo darbuotoja pasiūlė man atsiųsti jų darytą medžiagą, o jeigu noriu pati nufilmuoti, atvykti turiu kitą dieną 8–10 val., nes tuo metu dirbs vyriškis. Paklausus, kodėl, paaiškino, kad jos nenulaikys dviračio“, – pasakojo pašnekovė.

Tačiau Auksė nusprendė griežtesniu tonu pareikalauti, kad jai atneštų pirktą dviratį, todėl galiausiai darbuotoja tai ir padarė.

LRT.lt kreipėsi į „Depo“ dėl komentaro apie brokuotą dviratį, tačiau po daugiau nei savaitės įmonė komentaro taip ir nepateikė.

Įsigijo nekokybišką dviratį

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovė Dalia Malinauskienė LRT.lt teigė, kad kiekvieną situaciją reikėtų įvertinti individualiai, tačiau preliminariai vertinant, panašu, jog vartotoja įsigijo nekokybišką dviratį.

„Jeigu vartotojas mano, kad jam buvo parduota nekokybiška prekė, jis turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų. Pardavėjas turi teisę atsisakyti remontuoti ar pakeisti prekę, jeigu to neįmanoma padaryti arba jeigu dėl to pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų“, – kalbėjo Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja.

Anot jos, jeigu pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba atsisakė tai padaryti, prekės pataisyti per protingą terminą neįmanoma arba prekės trūkumas yra esminis, vartotojas gali reikalauti pardavėjo sumažinti prekės kainą ar sugrąžinti sumokėtus pinigus.

„Vartotojas visais atvejais į pardavėją dėl atsiradusių prekės trūkumų gali kreiptis per dvejų metų laikotarpį (garantija pagal įstatymą), jei pardavėjas nenustatė ilgesnio garantinio termino. Tokiu atveju pirmiausia vartotojui reikėtų raštu kreiptis į pardavėją ir išdėstyti savo pasirinktą reikalavimą“, – komentavo D. Malinauskienė.

Pasak jos, prie prašymo svarbu pridėti kasos aparato kvitą ar kitą prekės pirkimą–pardavimą patvirtinantį dokumentą.

„Jei per 14 kalendorinių dienų nuo raštiško kreipimosi į pardavėją vartotojui nėra pateikiamas atsakymas arba pardavėjo atsakymas vartotojo netenkina, vartotojas turi teisę kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka. Šiuo atveju panašu, kad vartotojai nepavyksta rasti sprendimo su pardavėju, todėl vartotoja turi teisę kreiptis į VVTAT čia“, – teigė D. Malinauskienė.

Anot tarnybos atstovės, kartu su prašymu būtina pateikti visus dokumentus ir įrodymus.

„Kiekvieną prašymą VVTAT nagrinėja individualiai, atsižvelgdama į ginčo šalių pateiktus paaiškinimus, įrodymus, teisės aktų reikalavimus. Esant poreikiui, atliekamas ir prekės vertinimas. VVTAT priimtas sprendimas yra privalomas vykdyti ginčo šalims, jei nė viena iš jų per 30 d. jo neapskundžia teismui“, – sakė vadovė.