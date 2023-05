Esama parama jaunųjų ūkininkų netenkina – kai kurie sumas vadina „juokingomis“, kyla pyktis dėl griežtų įsipareigojimų

Nuo gegužės pradžios jaunieji ūkininkai gali teikti paraiškas finansinei paramai gauti. Tačiau, pasak Jaunųjų ūkininkų sąjungos, tai jaunimo neskatina dirbti šiame sektoriuje – parama per maža, o įsipareigojimai per griežti. Dalis naujakurių į paramą nė negali pretenduoti. Dėl to esą jaunųjų ūkininkų pastaraisiais metais itin mažėja.

Šiaulių rajone Laimutis Domeika ūkininkauti pradėjo prieš pusmetį. Kuria šilauogių plantaciją. Tačiau žemės turi nedaug, todėl į paramą jauniesiems ūkininkams pretenduoti negali. Šilauogyną teks vystyti iš savo lėšų.

„Kad būtų ūkio ekonominis valdos dydis, turi būti apie 8000 eurų. Šiandien pas mane yra kažkas apie 2000. Tai reiškia, kad aš turiu iš viso turėti apie 7 hektarus šilauogių, kad aš tik pradėčiau „eiti“ į paramą. <...> Kad įsigyčiau žemės ūkio paskirties sklypą – pirmumo teisę turi besiribojantis kaimynas. O dažniausiai yra didieji ūkininkai, kurie turi ir finansų, ir viską, gali lengvai įsigyti“, – sako šilauogių augintojas L. Domeika.

Šilauogės / Farsai Chaikulngamdee/Unsplash nuotr.

Kelmės rajone Kražiuose gyvulininkyste užsiima ūkininkai, grįžę iš emigracijos, prieš kelerius metus dalyvavę jaunųjų ūkininkų įsikūrimo programoje. Tuomet už keliasdešimt tūkstančių eurų pavyko įsigyti technikos. Šiandien siūlomi 60 tūkstančių esą per menka suma, kad jaunimas rinktųsi žemės ūkį.

„Jaunųjų ūkininkų parama yra vienareikšmiškai labai maža. Čia tiesiog juokinga suma už šiuos metus įsipareigoti dirbti. Čia suma turėtų būti apie 150 tūkstančių su tokia kontrole, ką dabar vykdo“, – tvirtina galvijų augintojas Tadas Petkevičius.

/ LRT stop kadras

Žemės ūkio ministerija tikina, kad parama jauniesiems ūkininkams pakankama. O nuo šių metų dar ir didinama. Iki 2027 metų jauniesiems ūkininkams įsikurti numatyti 75 milijonai eurų, dar 20 milijonų –lengvatinėms paskoloms.

„Vienintelė priemonė, vienintelis verslas, kur yra duodama šimtaprocentinė parama. Jaunieji ūkininkai gauna ir didesnes tiesiogines išmokas. Nes šiuo metu yra remiami pirmieji 70 hektarų jauniems ūkininkams – pirmus 5 metus nuo pirmo deklaravimo jie gali gauti“, – aiškina žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis.

Žemės ūkis / E. Genio/LRT nuotr.

Jaunųjų ūkininkų sąjunga kritikuoja Žemės ūkio ministeriją ir teigia, jog pasigendama strategijos bent dešimčiai metų į priekį. Per mažai dėmesio skiriama šeimos ūkiams išsaugoti. Šalies ūkiai stambėja. Smulkieji nepajėgūs su jais konkuruoti, todėl dažnai išstumiami iš šio sektoriaus.

„Mes matome ilgą laiko tarpą, kiek yra keliamas klausimas dėl tiesioginių išmokų ribojimo. Bet kaip tie stambieji ne tik žemes neribotai perka, taip ir tos išmokos neribotai jiems atitenka“, – teigia Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkas Vytautas Buivydas.

Žemės ūkis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Lietuvoje skaičiuojama vos keliolika procentų ūkininkų iki 40 metų amžiaus. Per pastarąjį dešimtmetį iš žemės ūkio sektoriaus pasitraukė apie 50 procentų jaunimo. Gegužę prasidėjęs jaunųjų ūkininkų paraiškų teikimas finansinei paramai gauti tęsis iki birželio pabaigos.