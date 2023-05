LRT trumpai. Artėja atostogos: ar būtina bent kartą per metus atostogauti dvi savaites ir kada atostogų darbdavys gali „išvyti“

Bent vienos atostogos per darbo metus turėtų trukti mažiausiai 10 dienų, jei žmogus dirba penkias dienas per savaitę. Tuo nepasinaudojus darbdavys gali pritaikyti priemones, nurodo Valstybinė darbo inspekcija (VDI). LRT.lt primena, ką reikia žinoti apie kasmetines atostogas.

Kaip primena VDI, kasmetinės atostogos – laisvas nuo darbo laikas, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui grąžinti, kai mokami atostoginiai. Dėl šios priežasties, pabrėžiama VDI atsakyme, kasmetinės atostogas negali būti keičiamos pinigine kompensacija. Išimtis taikoma tik tuo atveju, kai darbo santykiai pasibaigė ir darbuotojui sumokama kompensacija už nepanaudotas atostogas.

Trumpai Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija draudžiama;

Darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinė atostogos, prasideda nuo darbuotojo darbo pagal darbo sutartį pradžios;

Dirbant 5 darbo dienas per savaitę, privalo būti suteikiamos ne mažiau kaip 20 darbo dienų atostogos;

Dirbant 6 darbo dienas per savaitę, privalo būti suteikiamos ne mažiau kaip 24 darbo dienų atostogos;

Jeigu darbo dienų skaičius per savaitę yra mažesnis arba skirtingas, turi būti suteikiamos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos;

Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija draudžiama;

Kasmetinės atostogos suteikiamos bent kartą per darbo metus;

Kasmetinių atostogų metu mokamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis;

Darbdavys vienašališkai nuspręsti dėl atostogų suteikimo tvarkos negali – dėl atostogų suteikimo fakto turi įvykti šalių susitarimas;

Yra išimčių, kai darbdavys privalo tenkinti darbuotojų prašymus suteikti kasmetines atostogas;

Nepasinaudojus atostogomis per trejus metus, jos yra naikinamos.

Privalu atostogauti bent kartą per metus

Darbo metai, už kuriuos suteikiamos atostogos, skaičiuojami nuo darbuotojo darbo pagal darbo sutartį pradžios. Darbuotojas atostogomis gali pasinaudoti, kai sukaupia bent vieną darbo dieną, tačiau paprastai, pažymi VDI, tokia teisė suteikiama praėjus pusei metų nuo darbo pradžios.

Penkias darbo dienas per savaitę dirbantiems darbuotojams per metus turi būti suteikiamos ne mažiau nei 20 darbo dienų trunkančios atostogos. Jei dirbama šešias darbo dienas per savaitę, per metus privalo būti suteikiamos bent 24 darbo dienų atostogos.

Jei darbo dienų mažiau, ar jų skaičius per savaitę nevienodas, darbuotojui per metus turėtų būti suteikiamos bent keturias savaites trunkančios atostogos.

Kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus, jų laikotarpiu darbuotojui paliekamas vidutinis jo darbo užmokestis.

Dalį kasmetinių atostogų būtina panaudoti bent kartą per metus. VDI pabrėžia: Darbo kodekse nurodyta, kad ir darbuotojui, ir darbdaviui kyla pareiga dėl nepertraukiamos trukmės atostogų laikotarpio panaudojimo. Vadinasi, darbuotojas turi pareigą pasinaudoti nurodytos trukmės kasmetinėmis atostogomis, o darbdavys – užtikrinti, kad šias atostogas darbuotojas panaudotų.

Nepasinaudojus atostogomis, jos gali išnykti

Jei darbuotojas visomis per metus jam tenkančiomis atostogomis pasinaudoti nenori, jis turi tokią teisę, tačiau per trejus metus nuo tų kalendorinių metų, kai įgyta teisė į atostogas, sukauptos atostogos išnyksta – jomis pasinaudoti darbuotojas nebetenka teisės.

Akcentuojama ir tai, kad Darbo kodekse nustatyta sąlyga, jog bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė nei 10 darbo dienų, jei dirbama penkias dienas per savaitę, ir 12 darbo dienų, jei dirbama šešias dienas per savaitę. Kai dirbama mažiau dienų ar darbo dienų skaičius per savaitę nėra vienodas, bent viena atostogų dalis turėtų trukti ne trumpiau kaip dvi savaites.

Likusios kasmetinės atostogos suteikiamos taip, kaip iš anksto nustatoma kasmetinių atostogų eilėje arba sutariama šalių sutarimu. Derėtų paminėti, kad iniciatyva dėl atostogų datos, jų trukmės ar skaidymo priskirta darbuotojui, vadinasi, darbdavys negali vienašališkai nuspręsti atostogų suteikimo tvarkos.

Be to, jei darbuotojai negali arba nenori pasinaudoti atostogomis, numatytomis pagal atostogų suteikimo eilę, atostogos galėtų būti nesuteikiamos šiuo metu.

Jei darbuotojas negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis dėl laikinojo nedarbingumo, dėl vaiko priežiūros atostogų ar dėl darbdavio veiksmų, atostogų panaudojimo terminas turi būti pratęstas tiek laiko, kiek darbuotojas faktiškai negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis.

Tam tikrais atvejais darbdavys atostogų gali „išvyti“

VDI atkreipia dėmesį – darbdavys gali numatyti atvejus ir taikyti priemones tais atvejais, kai darbuotojas, piktnaudžiaudamas savo teise nesinaudoja arba nerodo iniciatyvos naudotis kasmetinėmis atostogomis.

Tokiu atveju, vadovaujantis numatyta tvarka, darbdavys galėtų nustatyti kasmetinių atostogų laiką atostogų eilėje ir jas darbuotojui suteikti vienašališkai. Jei dėl tam tikrų priežasčių per darbo metus kasmetinės atostogos nėra išnaudojamos, teisė pasinaudoti įgytomis atostogomis neprarandama, jos perkeliamos į kitus darbo metus.

Išėjęs kasmetinių atostogų, darbuotojas gauna vidutinį savo darbo užmokestį – atostoginius.

Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Kai atostogos atitinkamai trunka ilgiau nei 20 ar 24 dienas, ar keturias savaites, atostoginiai darbuotojui mokami per atostogas darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais.

Jei darbuotojas išreiškia prašymą, atostoginiai gali būti mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

Jei darbdavys uždelsė atsiskaityti už kasmetines atostogas, laikotarpis, kurį uždelsta atsiskaityti, pridedamas prie kitų kasmetinių atostogų (tuo atveju, kai darbuotojas pateikia prašymą per tris pirmas darbo dienas po kasmetinių atostogų).

Biuras / I. Gelūno / BNS nuotr.

Aplinkybių atšaukti iš atostogų Darbo kodeksas nenumato

Darbo kodeksas nenumato jokių aplinkybių, kurių pagrindu darbdavys galėtų atšaukti ar panaikinti įsakymą dėl kasmetinių atostogų suteikimo. Tačiau, iškilus būtinumui, darbdavys galėtų tartis su atostogaujančiu darbuotoju dėl galimybės jį atšaukti iš atostogų, kadangi tai įmanoma tik pačiam darbuotojui sutinkant – turint raštišką jo sutikimą.

Jei darbuotojas mano, kad darbdavys pažeidžia jo teisę pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis arba nemotyvuotai atsisako jas suteikti, ginčai gali būti sprendžiami kreipiantis į darbo ginčų komisiją.

Kilus papildomų klausimų, VDI kviečia konsultuotis konsultacijų telefonu (8 5) 213 9772, el. paštu info@vdi.lt arba parašant asmeninę žinutę socialinio tinklo „Facebook“ VDI paskyroje.