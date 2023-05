Lietuvos ekonomikos susitraukimas: ekspertų teigimu, daug kas nustebo, tačiau niūrios ateities neprognozuoja

Lietuvos pramonės produkcijos eksporto skaičiai – prastesni nei prognozuota. Ketvirtinis bendrojo vidaus produkto (BVP) nuosmukis yra trečias didžiausias per 20 metų. Vokietijos ekonomika taip pat lėtėja, o poryt posėdžiausiantis Europos Centrinis Bankas, manoma, vėl padidins palūkanų normą. Apie tai laidoje diskutavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius ir Lietuvos banko Ekonomikos departamento skyriaus vadovė Vaiva Šečkutė.

– Pradėkime nuo Lietuvos banko ir Finansų ministerijos. Kodėl, turėdami operatyvinius duomenis, Jūs nenumatėte tokio didelio kritimo?

V. Šečkutė: Mes neturime visų duomenų, kuriuos turi Statistikos departamentas. Statistikos departamentas turi kur kas daugiau mikrolygio duomenų, negu kad mes turime. Iki vasario duomenų paskelbimo mūsų modeliai rodė, kad ekonomikos augimas turėtų būti tikrai lėtas – apie 0 pirmą ketvirtį ir tas minus 3 ketvirtinis augimas iš tikrųjų nustebino ir nustebino ne tik Lietuvos banką. Daugelį prognozuotojų toks stiprus susitraukimas nustebino.

– Bet toks didelis nustebino tikrai daugiau būtent dėl savo dydžio. Pone Janulevičiau, ką galėjo pražiūrėti ekonomistai, Lietuvos bankas, Finansų ministerija? Kokio veiksmo neįvertino?

V. Janulevičius: Aš manau, kad kiekvienas veiksnys turi savo reakcijos laiką. Mūsų pramonė iš tų 3 procentinių punktų BVP sumažėjimo sudaro beveik daugiau negu trečdalį, yra kiti sektoriai: mažmeninė prekyba, nekilnojamas turtas, logistika. Logistika su pramone man yra susieti dalykai. Kodėl? Todėl, kad mums reikia atsivežti prekes, ir abudu pavažiavo į apačią, tai buvo logiška, bet kad tiek krisime visi kartu, mane irgi nustebino.

Manau, kad priežasčių reikia ieškoti praeitais metais su energetika susijusiuose dalykuose. Daugelį tų, kas vartoja daug dujų – chemijos pramonė, kuri yra stipri Lietuvos eksporto rodikliais ir kitais dalykais – dujų kaina paveikė. Mes, manau, apie metus beveik nedirbome su kokiomis trimis keturiomis didesnėmis gamyklomis visu pajėgumu, protarpiais tik. Tai yra vienas rodiklis. Antras dalykas, žaliavų ir elektros kainos buvo labai padidėjusios, tai neleido mums prognozuoti į priekį daugiau užsakymų. Tiesiog nežinomybė praeitų metų gale atsispindėjo ir šių metų pirmą ketvirtį, kai neturėjome konkrečių žaliavų kainų, neturėjome konkrečių energijos kainų. Bijojome, kad jos dar žiemą pakils, nes dar neaišku, kokia žiema. Įmonės daugiausia rėmėsi tokia atsarga, į priekį užmesdami kainas, ir galbūt sutrumpėjo užsakymų laikotarpis, nes [vietoj – red.] anksčiau buvusių 6–8 mėnesių, dabar yra rekordiškai trumpas – 2 mėnesiai. Mes galbūt kai kuriais atvejais nesame labai konkurencingi.

– O kiek apskritai yra patikimi valstybės duomenų agentūros skelbiami BVP rodikliai? Tarkime, imkime 2020-uosius, 2021-uosius metus: irgi lūkesčiai buvo gana nedideli, paskui viskas buvo koreguota ir optimizmo, ir augimo buvo gerokai daugiau. Kaip gali koreguotis, peržiūrėjus ir patikslinus šituos duomenis?

V. Šečkutė: Klausimų dėl tų, ypač išankstinių įverčių, skelbimo kyla visoje euro zonoje. Mes matėme, kad šiuo laikotarpiu, kai vyko labai dideli ekonomikos svyravimai, tapo kur kas sunkiau įvertinti kai kuriuos statistinius įverčius kaip sezoniškumas. Ir tai lėmė visoje euro zonoje, kad net 4 kartus daugiau negu paprastai būdavo koreguojami tie duomenys po to. Žiūrint šiuo metu, pavyzdžiui, į darbo rinką Lietuvos, atrodo, kad situacija nėra tokia prasta, net žiūrint į šių metų pradžios duomenis, kuriuos mes galime matyti žiūrėdami į Sodros duomenis. Mes nematome darbuotojų skaičiaus susitraukimų, atlyginimų augimas išlieka spartus. Nedarbo lygis, taip, šiek tiek padidėjo, bet tam, kad būtų paaiškinamas minus 3 procentinių punktų susitraukimas, nedarbo lygis turėtų būti apie 8 proc. Dabar yra 6,5 proc.

– Taip, bet Bendrojo vidaus produkto nuosmukis, ketvirtinis bent jau Lietuvos, yra didžiausias euro zonoje, nes visos Europos Sąjungos šalys, kurios skelbia savo rodiklius, yra viršijusios lūkesčius ir darbas, ir augantys atlyginimai kol kas išlaiko, bet pramonė, ką jūs minėjote, 25 proc., ir vienas didžiausių darbdavių gali pradėti atleidinėti darbuotojus, ar ne?

V. Janulevičius: Manau, kad ne, nes šiandien dienai vis tiek ta paklausa grįš. Aš manau, mes tiesiog, kaip ir Vokietija, esame pramoninė valstybė – virš 20 proc. bendro vidaus produkto sudaro pramonė. Ir tas pastojimas, ir vartojimo sustojimas yra normalus. Mes galbūt pirmieji sureaguojame, mes pirmieji įšokom popandeminiu periodu, nes mūsų pramonė nebuvo sustabdyta ir eksporto rodikliai dėl to buvo tokie aukšti. Mes pirmieji dabar truputį sulėtėjome. Aš tik noriu priminti, kad mūsų kaimyninės šalys jau yra recesijoje ir du ketvirčius daugiau. Mums dabar tai atėjo. Nenoriu būti ekonomistas ir atiminėti duoną iš ekonomistų, bet aš manau, kad kitų šalių ekonomika irgi judės link to paties einant vasaros galui, nes palūkanų kilimas ir dar vienas drastiškas palūkanų kilimas negali neatsiliepti nei pramonei, nei vartotojų lūkesčiams, nes yra vartojimo kiekis, tiesiog mažėjimas. Ir, aišku, pramonėje labai svarbu visgi turėti prieigą prie kapitalo ir priklausomai nuo to, kaip jinai bus. Tai tada mes ir galėsime kalbėti apie ateitį.

– Poryt Europos centrinis bankas turėtų spręsti dėl palūkanų didinimo arba ne. Didžioji dalis ekonomistų prognozuoja, kad tos palūkanos bus didinamos. Tuo metu, jau ir jūs minėjot, kad Vokietijos ekonomika lėtėja, Vokietija yra Europos Sąjungos garvežys, tai ar tas palūkanų didinimas nebus žalingas?

V. Šečkutė: Kalbant apie Vokietijos ekonomikos augimą, tai pirmą ketvirtį ketvirtinis augimas vis dėlto buvo teigiamas ir taip pat buvo teigiama staigmena, nes buvo tikimasi, kad tokios ekonomikos kaip Vokietija, kuri yra priklausoma nuo energijos kainų, kuri yra priklausoma nuo pramonės sektoriaus, labai ekonomika galėjo susitraukti per pirmą ketvirtį. Euro zonoje taip pat išlieka, kaip ir Lietuvoje, stipri darbo rinka ir infliacinis spaudimas taip pat išlieka. Grynoji infliacija tiktai šį mėnesį, regis, šiek tiek sulėtėjo euro zonoje ir Europos centrinis bankas siekia sumažinti patikimai infliaciją vidutiniu laikotarpiu iki 2 proc., kas yra taip pat labai svarbus tikslas ir, atrodo, kad dar teks, ir rinkos to tikisi, kad palūkanų normos dar šiek tiek gali augti.

– Bet tikriausiai nesitiki verslas, nes didėjančios palūkanos reiškia mažesnes investicijas, ar ne taip, pone Janulevičiau?

V. Janulevičius: Be abejonės, tai mažesnės investicijos, mažesni pardavimai mažmeninėje rinkoje, nes, be abejo, kad vartotojų krepšelis traukiasi, niekas neplanavo, matyt, iš tų pačių, kaip praeitais metais, savininkai neplanavo išleisti 3–4 kartus daugiau pinigų elektrai ir tuo atveju pelningumo nebuvo, tai dėl to šiais metais buvo atsižvelgta į kainas, bet tada galbūt pralošta yra su užsakymais. Tai vartotojai nesitikėjo to kilimo ir dabar, sakykime, šeimai, turinčiai paskolą, kur visi, aišku, mes beveik 90% turėjome nefiksuotą Euriborą, tai akivaizdu, kad tos išlaidos aptarnauti paskolą užauga 4–5 kartus. Vadinasi, traukėsi mažmeninės prekybos apimtys, nes jie tiesiog neišleidžia tų pinigų. Yra spaudimas kelti atlyginimus, bet tie patys atlyginimai irgi nėra iš ko galbūt kelti, juos reikia kelti ir, kaip darbdaviai sutariame, kad reikia kelti, bet klausimas – kiek kelti? Tai čia, aišku, yra daug diskusijų.

– Lietuvos bankas siūlo iki 953 eurų.

V. Janulevičius: Mes nepritariam tam, mes siūlome 909 eurus, tai yra Verslo taryba, tai yra Pramonės ir amatų rūmai Lietuvoje, tai yra investuotojų forumas ir tai yra Darbdavių konfederacija ir Lietuvos pramoninkų konfederacija (LPK). Reikia su šituo dalyku žiūrėti labai atsargiai, todėl, kad tai bus dar vienas šuolis infliacijai, galbūt tai nėra dideli skaičiai ir tai yra tiktai 25 tūkst. darbuotojų iš 1 mln. ir 260 tūkst. visų dirbančių Lietuvoje, bet tai duoda postūmį ir kitiems kelti atlyginimus, kas šiandien dienai gali patapt truputį rizikinga.

– Ar Lietuvos bankas įvertina šitas rizikas siūlydami savo atlyginimų kainas, nes vėlgi paminėjo gyventojos, aš labiau verslo turėjau omeny investicijas, bet lygiai taip pat ir gyventojų būstuose ir aš mačiau nuogąstavimų, kad nekilnojamo turto rinka gali sureaguoti ir vėlgi trauktis, kas vėl gali prisidėti prie tolimesnio ekonomikos stagnavimo?

V. Šečkutė: Jeigu kalbama apie minimalaus atlyginimo dydį ir jo kilimą, tai Lietuvos bankas pateikė savo siūlymą, kurį paskaičiavo pagal tam tikrą formulę, kuria siekiama, kad per tam tikrą laiką minimalus atlyginimas artėtų prie pusės vidutinio atlyginimo. Tai, kad tą tikslą pasiekti, reikia šiek tiek sparčiau didinti minimalų atlyginimą, bet, taip, ekonomikos sveikata yra taip pat vienas iš aspektų, kurį reikia įvertinti ir kurį vertiname spręsdami, ar jau dabar reikėtų sparčiau didinti minimalų atlyginimą, ar vis dėlto atidėti šį didinimą kitiems metams, kai situacija bus aiškesnė.

– Gerai, apibendrinant mūsų diskusija, ponia Janulevičiau, kaip jūs prognozuojate, ar ta situacija bus švelni, recesija švelni ir neišvirs į krizę, ar sunku prognozuoti ir neaišku, kas bus?

V. Janulevičius: Visada yra sunku prognozuoti. Apie praeitį yra daug ekspertų kalbančių, apie ateitį yra žymiai mažiau ir pataiko nedaugelis. Aš manau, kad jinai neturėtų būti labai gili. Pagal viską, ką mes matome, jų užimtumas vienas iš rekordinių. Žiūrint į ateitį, aišku, dabar laikas daryti tam tikras reformas, investuoti, bent jau aš kalbu apie pramonę, inovacijas, naujus įrengimus, našesnius, kad kelti atlyginimus, tuos pačius galėtume, kad su mažesniu kiekiu darbuotojų arba su tuo pačiu kiekiu darbuotojų pagaminti ženkliai daugiau. Tai čia yra mūsų siekis. Aš manau, tos paskatos, investicinės paskatos, kurios ateina dabar iš Vyriausybės mokesčių politikos, turėtų būti orientuotos, kad verslai investuotų savo šalyse į sunkesnius dalykus, pavadinkime, į tą patį nekilnojamą turtą, į naujas gamyklas, įrengimus tam, kad neišvažinėtų kapitalo kitur, kur galbūt dabar uždarbiai atrodo geresni. Turime teisinę bazę tvarkytis, kad visgi sunkusis daiktas liktų Lietuvoje ir tas pats momentinis amortizacijos mokestis visgi įsigaliotų kuo greičiau.

– Ką Lietuvos bankas sako? Ar bus švelni recesija, ar išlipsime sausi iš balos?

V. Šečkutė: Šiuo metu tiek Europos centrinis bankas, tiek daugelis kitų tarptautinių organizacijų ir prognozuotojų vis dėlto prognozuoja, kad tas sulėtėjimas nebus labai gilus ir trunkantis ilgą laiką. Darbo rinka išlieka stipri tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Duomenys taip pat teigiamai nustebino tiek JAV, tiek Kinijos pastaruoju metu.