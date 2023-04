Solidarumo mokesčiui prieštaraujantys bankai siūlo alternatyvą – visiems įvesti gynybos mokestį

Lietuvos bankų asociacija siūlo Lietuvoje įvesti visuotinį gynybos mokestį. Toks pasiūlymas iš asociacijos vadovės nuskambėjo Seimo Biudžeto ir finansų komitetui svarstant vadinamąjį bankų solidarumo mokestį, kuriame bankai prieštarauja.

Lietuvos bankų asociacijos vadovė Eivilė Čipkutė Seimo Biudžeto ir finansų komitetui antrą kartą diskutuojant dėl siūlomo vadinamojo bankų solidarumo mokesčio, teigė, kad bankai paprastai nekomentuoja valstybės gynybos klausimų, tačiau šiuo atveju yra priversti tai daryti.

„Mums, kaip sektoriui, nebūdinga apie tai pasisakinėti, bet, kad jau esame įtraukti į šią tematiką, tai jaučiame pareigą tai padaryti. Visų pirma manome, kad gynyba yra visuotinis klausimas ir reikalas, nacionalinės svarbos klausimas, dėl to visi turėtų solidariai prie to prisidėti. Dėl to siūlome visuotinį gynybos mokestį Lietuvoje taip, kaip Ukraina įsivedė 2014 m., kaip Estija šiuo metu kaip tik planuoja tai padaryti“, – teigė E. Čipkutė.

Ji svarstė, kad sprendimu galėtų tapti gynybos fondas, į kurį toks mokestis nukeliautų.

Eivilė Čipkutė / LBA nuotr.

„Bendrai mes šiam [bankų solidarumo] mokesčiui nepritariame. Užsienio investuotojai į šį mokestį žiūri kaip į jų privačios nuosavybės ekspropriaciją [ekspropriacija – privačios nuosavybės prievartinis nusavinimas – LRT.lt] Lietuvoje, skubos tvarka pakeičiant įstatymus. Jie turi paprastą klausimą ir projekto rengėjams, ir valstybei – iš kino kišenės reikės mokėti už kitą krizę? Kas turės didinti bankų kapitalus ir absorbuoti visus tuos nuostolius, kurie vis tiek, atėjus krizei, bus“, – komentavo E. Čipkutė.

LBA vadovė išsakė ir kitus ankstesniame komiteto posėdyje išdėstytus argumentus, kad asociacija šį pasiūlymą laiko „neteisėta valstybės pagalba“.

„Todėl, kad visų pirma iškraipoma konkurencija tarp bankinio sektoriaus rinkos subjektų, nes yra įvestas rezidentų koeficientas. (...) Iš esmės „Revolut“ nemokės šito mokesčio. Kitaip sakant, gauna neteisėtą valstybės pagalbą. Kitas dalykas, yra iškreipiama konkurencija su kitais sektoriais, nes mes turime ir kitų sektorių, kurie didesnius šiek tiek pelnus dėl įvairių priežasčių uždirbo“, – teigė E. Čipkutė.

Kaip pavyzdį ji pateikė sveikatos sektorių, kurio subjektai esą uždirbo didesnius pelnus dėl COVID-19 pandemijos.

