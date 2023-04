Gyventojai raginami iš namų tempti sukauptus centus – per pusdienį Kaune iškeista 1,5 tūkst. eurų

Centas po cento tūkstantį pratašo – tokia galėtų būti naujoji patarlė, atskleidžianti, jog vartotojai mėgsta kaupti smulkias monetas. Šeštadienį įvykusi Lietuvos banko akcija parodė, jog namuose vis dar kaupiami smulkūs pinigai, o jiems negrįžtant į rinką tenka kaldinti naujas monetas.

Centus skaičiuoja litrais?

LRT.lt skaitytojas Marius portalui pasakojo, jog namuose turi sukaupęs nemažą kiekį euro centų indą, tačiau kol kas į apyvartą jų negrąžino.

„Tikrai ten bus keli litrai monetų. Dėl sumos nedrįsiu prognozuoti, bet turėtų būti daugiau nei 10 eurų. Norėčiau juos išsikeisti, bet, pavyzdžiui, specialiose keityklose taikomas komisinis mokestis nuo sumos, o mokėti jiems aš tiesiog nenoriu. Tai įdomu, kokios yra kitos galimybės, ar gali padėti Lietuvos bankas?“ – svarstė pašnekovas.

Anot skaitytojo, jam teko girdėti, kad įprastai Lietuvos bankas leidžia išsikeisti tik litrą centų.

„Ar tai reiškia, kad turėsiu kelias dienas atsiprašyti iš darbo, nes, įtariu, Lietuvos banko kasa veikia tik įprastu darbo laiku, kad kasdien išsikeisčiau po litrą monetų? Jokios logikos, kodėl negalima visko išsikeisti per vieną kartą“, – kalbėjo Marius.

Šeštadienį Kaune Lietuvos bankas organizavo akciją „Būk taupus – iškeisk centus“, kurios metu gyventojai buvo skatinami iš įvairiausių užkaborių atnešti sukauptus centus ir juos išsikeisti į stambesnes sumas.

Kaune organizuota akcija „Būk taupus – iškeisk centus“ / D. Babensko/Lietuvos banko archyvo nuotr.

Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento, Politikos, emisijos ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Edita Lisinskaitė LRT.lt sakė, kad šeštadienį sulaukė daugiau nei 80 asmenų, atvykusių išsikeisti smulkių monetų. Tądien centais buvo sunešta apie 1,5 tūkst. eurų.

„Šeštadienį ribojimai nebuvo taikomi, tačiau, kiek teko pastebėti, gyventojai nešėsi iki litro monetų įvairiose dėžutėse ir stiklainiuose. Įprastai per dieną asmeniui į kito nominalo monetas ar banknotus keičiama apie 500–1 000 monetų – tiek, kiek telpa specialioje vieno litro talpos dėžutėje, atsiskaitant iš karto, arba vieną kartą per dieną asmeniui keičiamos eurų monetos, neribojant jų kiekio ir pinigus pervedant į kliento nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų“, – sakė pašnekovė.

Monetas keičia nemokamai

Pasak E. Lisinskaitės, monetas norintys pasikeisti fiziniai ir juridiniai asmenys turi pateikti rašytinį prašymą, jį galima užpildyti atvykus į kasą arba iš anksto.

Edita Lisinskaitė / Lietuvos banko archyvo nuotr.

„Bet kokiu atveju monetos [Lietuvos banke] keičiamos nemokamai, tiesiog, kaip minėta, keičiant didesnį monetų kiekį, jis per 15 d. d. perskaičiuojamas, o lėšos pervedamos į kliento sąskaitą. Akciją laikome pavykusia, kadangi Lietuvos bankui pavyko susigrąžinti beveik 32 tūkst. vienetų 1 ir 2 ct monetų, kurios dažniausiai į apyvartą antrąkart nebeišleidžiamos. Kiekvienas susigrąžintas centas reiškia, kad Lietuvos bankui šių monetų teks kaldinti mažiau ir galbūt tas 80 tonų papildomas traukinio vagonas kasmet nebeprisidės prie jau ir taip didelio 1 ir 2 ct monetų kiekio (770 t) apyvartoje“, – akcentavo vyriausioji specialistė.

Anot jos, akcijos „Būk taupus – iškeisk centus“ kampanija truks iki gegužės pabaigos, kai gyventojams skirtingais komunikacijos kanalais bus primenama apie smulkių 1 ir 2 ct monetų grąžinimo į apyvartą svarbą.

Kaune organizuota akcija „Būk taupus – iškeisk centus“ / D. Babensko/Lietuvos banko archyvo nuotr.

„Akcija siekėme priminti apie monetų išsikeitimo galimybę, tačiau ji galima ne tik Lietuvos banko kasose. Šūkiu raginame būti taupiems ir neišmėtyti smulkių monetų, taip pat tausoti aplinką, mat, negrąžinus jų į apyvartą, Lietuvos bankas jas turi kaldinti iš naujo, šio proceso metu susidaro atliekų, didinamas anglies pėdsakas“, – teigė E. Lisinskaitė.

Akcentuotina, kad monetas gyventojai išsikeisti gali ne tik Lietuvos banko kasose Vilniuje (Žirmūnų g. 151) ir Kaune (Maironio g. 25), bet ir atsiskaitydami grynaisiais prekybos vietose.

„Atsiliepimų apie kasų darbo laiką sulaukiame įvairių, tačiau įsivertinome, kad darbo laikas savaitgalį be specialaus gyventojų sukvietimo, kaip šiuo akcijos atveju, nebūtų itin efektyvus. Naudojami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai neatlieptų rezultato. Ateityje tikimės pasiūlyti gyventojams sprendimų, dar labiau palengvinsiančių monetų išsikeitimą – planuojame automatizuoti monetų keitimo procesą. Raginame gyventojus ne kaupti, o mokant grynaisiais pinigais atsiskaityti turimomis smulkaus nominalo monetomis“, – sakė E. Lisinskaitė.