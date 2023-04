Vyriausybės ir ekspertų požiūriai dėl valstybės įmonių dividendų išsiskiria: svarbiau pelnas, ar paslaugų kokybė?

Kiek išmokės dividendų, pradeda skelbti ne tik privačios, bet ir valstybės įmonės. Ekonomikos ir inovacijų ministrės teigimu, laukiama, kad biudžetą už 2022 metus valstybės įmonės papildys panašiai tiek, kiek užpernai. Bet ir ekonomistas, ir viešojo valdymo ekspertas sako, valstybei reikia apsispręsti, ar jos valdomos įmonės turi siekti pelno, ar mažesnių kainų vartotojams.

„Ignitis“ grupė paskelbė, kad už praėjusius metus iš viso išmokės 90 milijonų eurų dividendų: beveik 68 mln. – į valstybės biudžetą. 22 mln. – smulkiesiems investuotojams.

„Grupės atstovas sako, jog įmonių grupė investuoja, gauna pelno, pinigai per dividendus grįžta Lietuvai.

„Ignitis“ didžiąją pelno uždirba iš žaliosios gamybos segmento ir iš plėtros užsienyje, prekybos užsienyje. Tai, pavyzdžiui, elektros tiekimas gyventojams buvo praėjusiais metais nuostolingas. Tai yra, buvo apie 23 mln. eurų nuostolio. <...> Šiuo atveju, tie dividendai yra ne iš gyventojų sąskaitų“, – pabrėžia „Ignitis grupės“ korporatyvinės komunikacijos vadovas Artūras Ketlerius.

„Ignitis“, „Lietuvos geležinkeliai“, „Lietuvos oro uostai“, „Regitra“, „Registrų centras“, „Miškų urėdija, kitos – tai įmonės, kurių paslaugų kaina svarbi gyventojams.

Daugiau dividendų, daugiau bendros grąžos valstybei – tokius naujus veiklos pelningumo rodiklius valstybės įmonėms Vyriausybė nustatė pernai, trejiems metams.

Ignitis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė sako, tai buvo būtina.

„Įmonės turi gerinti veiklos rezultatus, efektyviau valdyti savo procesus ir tokiu būdu uždirbti valstybei grąžą. <...> Prognozės <...> rodo, kad, ko gero, dividendų bus sumokėta 2022 metais tiek, kiek buvo 2021-aisiais, panašius skaičius“, – dėsto ministrė.

2021 metais valstybės įmonių dividendai į biudžetą buvo 151 mln. eurų. Panašiai, kiek ir 2020-aisiais. Rekordas fiksuotas 2017 metais – 174 mln.

Ekonomistas Raimondas Kuodis sako, jog, pavyzdžiui, energetikos bendrovės turėtų siekti ne pelno, o visuomenei svarbesnių tikslų, kad ir konkurencingų kainų šaliai.

Nuo to priklauso eksporto būklė, socialiai dalykai.

„Šitie dividendai, jie išlindinėja per gerklę. Tai pabranginkim energiją dar daugiau, sumokės tos energetikos įmonės daugiau dividendų, bet bus apkarpytas eksportas, per kitą galą negaus biudžetas ir žmonių pajamos kris, dėl to, kad juos išmeldžia energetikai. <...> Mums reikia apsispręst, ar mes tokius svarbius produktus, kaip elektra, vanduo ir panašiai, darome komerciniais“, – sako R. Kuodis.

Raimondas Kuodis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tačiau pasak ministrės, valstybės įmonės turi būti pelningos.

„Ar mes norime valstybės įmones valdyti kaip biudžetines įstaigas, kurios tiktai išleidžia pinigus, ar kaip tokias įstaigas, kurios kuria vertę ir kuria vertę šalies biudžetui. Nes dividendai sugrįžta į biudžetą ir tada yra finansuojamas ir švietimas, ir sveikata, ir kiti dalykai“, – atkerta A. Armonaitė.

Geresnio reguliavimo patarėjų tarybos narys Dovydas Vitkauskas tikina, kad valstybės įmonės skiriasi nuo privačių, tad ir požiūris į paslaugas turėtų būti kitoks.

Aušrinė Armonaitė / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Grįžtam prie pačio valstybės įmonės egzistavimo tikslo, tai yra duoti paslaugą vartotojams ten, kur privatus sektorius nenori, nemoka ar negali galbūt duot. <...> Tai turbūt reiktų kitaip elgtis ir su dividendais. <...> Pagrindinis tikslas valstybės įmonių yra gerinti paslaugų kokybę. Gerint savo paslaugų kainą galutiniams vartotojams ir, aš manau, į šitą daugiau reiktų orientuotis, negu į valstybės biudžeto pildymą. 02.25>>

Kiek dividendų už 2022 metus į biudžetą sumokės visos valstybės įmonės, turėtų paaiškėti šį mėnesį.