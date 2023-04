Lyčių užmokesčio atotrūkis Lietuvoje auga: kaip su tuo kovoja šalies darbdaviai?

Moterų ir vyrų atlyginimų atotrūkis Lietuvoje pernai augo 2 proc., rodo naujausi „Sodros“ duomenys. Vertinant šią statistiką galėtų pasirodyti, kad moterų padėtis darbo rinkoje prastėja. Tačiau didžiausi darbdaviai įsitikinę – į duomenis pažvelgus giliau, atsiskleidžia priešingos tendencijos, rašoma „Telia“ pranešime žiniasklaidai.

Darbdaviai pastebi, kad nepaisant vyrų ir moterų atlyginimų skirtumo, lyginant tas pačias pozicijas toje pačioje srityje, paaiškėja, kad jų atlygis nesiskiria.

„Tenka sutikti, kad moterų užmokesčio situacija nėra ideali, tačiau diskriminacija mokant darbo užmokestį sparčiai mažėja. Geidžiamiausi darbdaviai jau seniai ieško geriausių, o ne tam tikros lyties darbuotojų. Todėl ir jų atlyginimų lentelėse įprasta matyti, kad moterys tose pačiose pozicijose uždirba tiek pat ar net daugiau už vyrus.

Taigi pagrindinių atlygio skirtumų priežasčių reikėtų ieškoti visuomenės normose, stereotipuose ir darbo paieškos ypatumuose“, – įsitikinęs „Telia Global Services Lithuania“ personalo vadovas Mindaugas Šestilo.

Komandinis darbas / Shutterstock nuotr.

„Sodra“ – daug ką lemia profesija

„Sodros“ duomenys rodo, kad šiuo metu moterys Lietuvoje uždirba vidutiniškai 13,6 proc. mažiau, nei vyrai. Vertinant kelerių paskutinių metų duomenis ryškaus situacijos blogėjimo nestebima. Vidutinis atlygių skirtumas kasmet truputį svyruoja, tačiau išlieka panašus.

Didžiulę įtaką pajamų skirtumui daro profesijos pasirinkimas. Didžiausias pajamas moterys uždirba finansų ir draudimo bei informacijos ir ryšių sektoriuose. Vis dėlto pastarajame moterų dalis sudaro tik 5 proc.

„Informacijos ir ryšių veikloje pastebimas vienas didžiausių pajamų atotrūkių. Nepaisant to, kad moterys čia uždirba daugiau nei kitose srityse, vyrų uždarbis šioje srityje net 41 proc. didesnis“, ‒ teigia „Sodros“ statistikos, analizės ir prognozės skyriaus patarėja Kristina Zitikytė.

Konkurencija dėl talentų mažina nelygybę

Tuo metu „Telia“ kompetencijų centro atstovas teigia, jog tokia situacija būdinga ne visoms IT sektoriaus bendrovėms: „Viename didžiausių mūsų technologijų skyrių, kuriame dirba daugiau nei 800 IT specialistų, lyginant identiškas pozicijas, skirtumas tarp vyrų ir moterų atlygio – mažiau nei 1 proc. Maža to, vadovų lygmenyje svarstyklės netgi persisveria – čia moterų atlygis didesnis 1 proc., o skyriaus vadovybėje ‒ 3 proc.

Apskritai, tokioje dinamiškoje rinkoje sisteminė užmokesčio nelygybė tampa vis sunkiau įmanoma. Dėl didelės IT talentų paklausos darbdaviai neturi prabangos rinktis specialistus pagal lytį ir jiems mokėti skirtingą atlyginimą“, – komentuoja M. Šestilo.

Panaši situacija susiklosčiusi ir gamybos pramonėje. Pavyzdžiui, bendrovėje „Švyturys-Utenos alus“ vyresniųjų vadovų pozicijose moterų darbo užmokestis lenkia vyrų, o vyrams minimaliai palankesnius skirtumus galima įžvelgti nebent specialistų ir vidurinės grandies vadovų atlyginimuose.

Įmonės žmogiškųjų išteklių vadovė Inga Radeckienė pažymi, kad 2022 m., atliktas tyrimas nustatė, kad čia sisteminės užmokesčio nelygybės nėra.

Darbas iš namų / E. Blaževič/LRT nuotr.

Problemą spręsti ne tik būtina, bet ir naudinga

Įmonės žmogiškųjų išteklių vadovės teigimu, dažniausiai atlygio atotrūkį tarp vyrų ir moterų lemia ne tai, kad jie gauna skirtingą atlygį už tą patį darbą, o tai, kad geriau apmokamose pareigose vyrų dalis būna didesnė. Šios problemos atlygių lentelėmis išspręsti nepavyks – tam reikalinga atskira strategija.

Būtent todėl taikomos įvairios priemonės vadinamųjų „stiklinių lubų“ naikinimui ir siekia, kad moterų dalis vadovaujamose pareigose būtų ne mažesnė, nei 40 proc.

„Svarbu, tai, kad lyčių lygybė darbo vietoje neša tiesioginę naudą visai organizacijai. Pavyzdžiui, Harvardo mokslininkai nustatė, kad komandos, kurias sudaro abiejų lyčių atstovai, pasiekia geresnių rezultatų, nei vyrų dominuojamos, o moterų daliai komandoje didėjant iki 50 proc. stebimas ir tiesioginis organizacijos pelno augimas“, – pasakoja I. Radeckienė.

Lemia kompleksinės priežastys

Organizacijos pastebi, kad norint suprasti atlyginimų skirtumo priežastis, reikėtų neapsiriboti tik skaičiais, o nagrinėti juos lemiančius veiksnius, pradedant įsisenėjusiomis kultūrinėmis bei socialinėmis normomis, baigiant skirtinga elgsena ieškant darbo.

Darbas iš namų / E. Blaževič/LRT nuotr.

Prieš kelerius metus darbo rinkos platformos „Glassdoor“ atliktas tyrimas atskleidė, kad 65 proc. vyrų teigia gerai suprantantys atlygio įvertinimą rinkoje, tačiau taip pat galvojo tik 53 proc. moterų. Panašų tyrimą atlikę „Hired“ atskleidė, kad vos 50 proc. moterų derasi dėl atlygio gavusios pirminį atlygio pasiūlymą, o net 65 proc. moterų kandidatuodamos į tą pačią poziciją toje pačioje įmonėje prašys mažesnio atlygio nei vyrai.

„Telia Global Services Lithuania“ personalo vadovas M. Šestilo prideda ne kartą susidūręs su tokiais reiškiniais – per darbo pokalbius dar vis neretai susiduriama su situacijomis, kai moterų atlygio lūkesčiai yra mažesni palyginus su vyrų. Nors šie dėsningumai gali skirtis priklausomai nuo srities, tyrimų duomenys patvirtina, kad tai greičiausiai lemia didesnis moterų patiriamas stresas dėl darbo keitimo. Ankščiau minėtos „Hired“ apklausos duomenimis 41 proc. moterų darbo keitimas yra itin stresą keliantis, kai tuo tarpu taip jaučiasi vos 28 proc. vyrų.