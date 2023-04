Ekspertas: Vakarų kompanijos žino, kad Rusijoje yra jų produktų bei iš to gerai uždirba

Nors nemažai Lietuvos ir pasaulio įmonių pasitraukė arba laikinai sustabdė veiklą Rusijoje, išimtis lieka maisto pramonės atstovai. Kadangi maisto produktams Europos Sąjunga sankcijų netaiko, prekyba su Rusija – pačių įmonių vertybinė atsakomybė.

Lietuvių produktai vis vien patenka į Rusiją

Feisbuke jau ne pirmą kartą pasirodžius nuotraukoms su „Volfas Engelman“ produkcija Rusijoje, kompanija aiškina, dar rudenį ėmėsi veiksmų – žymi produkciją su Ukrainos simbolika. Ir esą produkcijos pagamintos vėliau nei 2022 metų gruodį, Rusijoje nebėra. LRT TELEVIZIJA raštu kreipėsi į „Volfas Engelman“ su klausimu: jeigu deklaruojate, kad su Rusija prekyba nevyksta, kaip tada nutinka, kad Jūsų produkcija yra plačiai prieinama Rusijoje?

„Produkcija, pagaminta 2022-ųjų rugsėjį, į Rusijos rinką, įskaitant ir internetinę prekybą, pateko be mūsų žinios, nes egzistuoja produkcijos perpardavinėjimo problema. Antros ar trečios grandies platintojai iš mūsų partnerių nusipirkę produktus, juos perparduoda į šalies agresorės rinką be mūsų sutikimo“, – toks buvo kompanijos atsakymas.

„Vilniaus pergalė“ taip pat buvo atsidūrusi panašioje situacijoje – esą įmonė su Rusija ryšius nutraukė prieš metus, bet produkcijos ten rasti galima. Pasak rinkodaros vadovo Justo Razmaus, kai tik atsirado signalų, kad saldumynai ir toliau prieinami Rusijoje, peržiūrėta logistikos grandinė ir išsiaiškinta – saldumynai rusams patekdavo per kitas ES šalis. Dabar – jokios produkcijos Rusijai. Esą tai vertybėmis grįstas sprendimas, nes ES netaiko sankcijų maisto produktams.

„Kaip lietuviškas prekės ženklas, manome, kad turime elgtis griežčiau, kategoriškiau šia tema. Ir labiau pasitempti. Visi tarptautiniai prekės ženklai, visi puikiausiai žinomi lietuviams prekės ženklai – <...> „Milka“, „Oreo“, „Belvita“ – visi šie didieji prekės ženklai Rusijoje toliau randami.“ – pabrėžia J. Razmus.

Išvardyti prekės ženklai priklauso „Mondelēz International“ – vienai didžiausių pasaulyje konditerijos bendrovių. Remiantis Jeilio universiteto duomenimis ir bendrovės oficialiai išplatinta pozicija, iš Rusijos iki šiol nėra pasitraukta.

Prevencija – viešumas

Nors praėjo daugiau nei metai nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, rusų kraunamų pelnų Vakarų verslai nenoriai atsisako. Pavyzdžiui, Prancūzijos namų ir sodininkystės tinklas „Leroy Merlin“ prieš kelias savaitės pranešė – 18 metų vykdyto verslo atsisakyti iki šiol nebuvo ryžto dėl neva įsipareigojimų klientams ir vietiniams darbuotojams, nors abejonių gali kilti – iš Rusijos suplaukdavo apie penktadalį viso pelno.

Lietuvos valdžia, kaip ir kitų Europos Sąjungos šalių, negali daryti įtakos verslams jeigu jų veikla nepakliūva tarp bendrijos nustatytų sankcijų. Bonos universiteto mokslininkas prof. dr. Andreasas Heinemannas-Gruderis sako, jog net ten, kur sankcijos taikomos, yra būtų jas apeiti.

„Vakarų kompanijos, mano manymu, dažnai žino, kad jų produktai pasiekia Rusiją ir iš to uždirba – Rusija turi sumokėti už viską brangiau. Ir jos žino, kad taikomos sankcijos prekiaujantiems su Rusija turi spragų. Jos lieka nenubaustos, jeigu prekiauja per trečiąsias šalis ar per antrines rusų kompanijas registruotas Europos Sąjungoje. Čia reikia stipresnių mechanizmų“, – sako A. Heinemannas-Gruderis.

Pasak profesoriaus, vienas geriausių būdų paveikti verslus – viešumas.

„Vis dar neturime užtektinai informacijos viešumoje apie įmones maisto ir gėrimų sektoriuje, kurios prekiauja su Rusija. Jeigu jos būtų pakankamai viešinamos, o klientai, pavyzdžiui, organizuotų piketus, manau jie greitai reaguotų“, – įsitikinęs Bonos universiteto mokslininkas.

Politikai siūlę viešinti įmones, dirbančias šalyje agresorėje, kol kas apsistojo ties kompromisu – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas įregistravo įstatymo pataisas įpareigosiančias valstybės tarnautojus, politikus ar pretenduojančius į valstybės tarnybą deklaruoti, ar jie patys, jų artimieji neturi verslo ryšių su Rusija ar Baltarusija.