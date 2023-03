Lietuvius viliojantis Estijos sprendimas leisti atsiimti pinigus iš antrosios pensijų pakopos: kodėl juo pasinaudoti nerekomenduoja ir patys estai

Kylant diskusijoms dėl antrosios pensijų pakopos, neretai kai kurie kaip pavyzdį Lietuvai pateikia jos Baltijos sesę Estiją, kuri prieš kelerius metus gyventojams, dalyvaujantiems antrosios pensijų pakopos kaupime, leido stabdyti kaupimą ir atsiimti sukauptas lėšas. Vis dėlto patys Estijos ekspertai tokio kelio Lietuvai nerekomenduoja ir pabrėžia – Lietuvos ir Estijos sistemos skirtingos.

LRT.lt kalbinti Estijos ekspertai atkreipia dėmesį, kad dar iki reformos, leidusios atsiimti pinigus, Estijos antrosios pensijų pakopos sistema buvo kitokia nei Lietuvos.

Lietuvoje gyventojai į pensijų fondus moka 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio popieriuje, o dar 1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio kaip paskatą prideda valstybė. Estijoje gyventojai moka 2 proc. nuo savo darbo užmokesčio, o 4 proc. jiems yra pridedami nuo jų į socialinio draudimo fondą sumokamų įmokų.

Panaši tvarka, paaiškina Estijos Prognozių centro ekspertas, ekonomikos daktaras Magnusas Piiritsas Lietuvoje galiojo anksčiau, tačiau 2019 m., įvedant dabar galiojančią tvarką, sistema buvo pakeista.

Tai, anot M. Piiritso, svarbus skirtumas, nes Estijos antrosios pensijų pakopos dalyviai, kaupdami pensijai privačiuose fonduose, kartu paima ir dalį pinigų, kurie galėtų atitekti dabartiniams Estijos pensininkams.

Be to, paaiškina ekspertai, lėšų išmokėjimo tvarka taip pat nėra tokia paprasta – gyventojas negali tiesiog pateikti prašymo pensijų fondams ir iškart atgauti pinigų, tarsi nuėjęs į bankomatą.

Kartą per ketvirtį nustatytu laiku gyventojai gali teikti prašymus, išreikšdami norą atgauti sukauptus pinigus. Pateikus tokį prašymą, pinigai išmokami po pusmečio. Pavyzdžiui, jeigu gyventojas prašymą pateikė kovą, jis pinigus atgaus rugsėjį.

Be to, išmokant šias lėšas atskaitomi mokesčiai, tad suma, matoma fondo sąskaitoje, gyventojo piniginės nepasiekia. Panaši tvarka, jeigu Lietuva nuspręstų eiti tokiu keliu, turėtų įsigalioti ir mūsų šalyje, pabrėžia ISM universiteto daktarė Virginija Poškutė.

Negana to, Estijoje iš antrosios pensijų pakopos pasitraukę žmonės dešimtmetį nebegali prie jos prisijungti. Jeigu praėjus dešimčiai metų jie vis dėlto nuspręstų vėl pradėti kaupti antrojoje pensijų pakopoje, iš jos pasitraukti negalėtų penkerius metus.

Tartu universiteto profesorius Raulis Eametsas LRT.lt teigia, kad statistika rodo, jog didesnioji dalis atsiimtų lėšų Estijoje buvo išleistos vartojimui. Tik mažesnė dalis gyventojų atgautus pinigus investavo kitur.

Įvardydami šiuos skirtumus tarp Lietuvos ir Estijos pensijų sistemų, visi LRT.lt kalbinti ekspertai teigia – rekomenduoti sekti Estijos keliu negali.

M. Piiritsas: sistemą reikėjo keisti, bet ne taip

M. Piiritsas laikosi pozicijos, kad Estijoje įgyvendinta reforma nebuvo teisingas žingsnis. Anot jo, toks sprendimas netgi kiša koją tolesniam sistemos tobulinimui.

„Kaip galite patobulinti sistemą, jei visada turite tikimybę, kad žmonės pasiims savo pinigus? Apskritai tai nebuvo gera reforma, žinoma, sistemą reikėjo keisti, bet ne taip“, – neabejoja M. Piiritsas.

Ekspertas sutinka, kad Estijos antroji pensijų pakopa veikė neefektyviai ir turėjo trūkumų, tačiau teigia, kad jiems taisyti galėjo būti pasitelktos kitos priemonės.

Jis pateikia pavyzdį – taisyklė, jog pasitraukusieji iš antrosios pakopos negalės į ją sugrįžti dešimtmetį, buvo įtvirtinta kaip saugiklis, kad gyventojai geriau apgalvotų sprendimą pasitraukti. Realybėje, sako M. Piiritsas, matyti, kad dauguma žmonių taip toli tiesiog neplanuoja.

Taip pat, teigia pašnekovas, diskusijų net ir leidus atsiimti sukauptas lėšas kelia tai, kaip tos lėšos buvo sukauptos. Kaip minėta, Estijos gyventojai moka 2 proc. nuo savo darbo užmokesčio, o dar 4 proc. pervedami iš pirmosios pensijų pakopos. Jeigu šie 4 proc. nenukeliautų į antrąją pensijų pakopą, jie būtų panaudoti dabartinių pensininkų pensijoms mokėti.

„Estijoje kyla diskusija, ar tie pinigai yra tų žmonių pinigai, ar jie skirti pensininkams, pensijoms. 4 proc. nepatenka į pirmąją pakopą. Tad kaip jie gali sakyti, kad šiuos pinigus galima pasiimti anksčiau numatyto laiko? (...) Jeigu pasiimate šiuos pinigus, taip pat iššvaistote ir pirmosios pakopos pinigus“, – tvirtina M. Piiritsas.

Jo vertinimu, leidus atsiimti sukauptas lėšas, antroji pensijų pakopa tam tikra prasme tapo dar neefektyvesnė, nes ši sistema pasiteisina tuomet, kai pensijai kaupiama ilgą laiką. „Mūsų būsima pensija nėra didelė. Ji mažėja. Taigi, jei paimsite dalį pinigų, padėtis nepagerės. Vis tiek valstybė arba pats žmogus turės kažkaip taisyti situaciją ateityje.

Žinoma, jei pirmoje pakopoje būtų didesnės pakeitimo normos, tai nebūtų taip svarbu. Tačiau šiuo metu mūsų pakeitimo normos yra apie 40 proc. Ateityje jos sumažės iki 30 proc. Padėtis nepagerės, nes mūsų gyventojai sensta, o žmonių, kaip ir daugumoje Europos šalių, turime mažiau“, – sako M. Piiritsas.

Įžvelgia teigiamų pasikeitimų, bet kaip geresnį pavyzdį mato Australiją

M. Piiritsas vis dėlto tvirtina įžvelgiantis ir teigiamų reformos aspektų. Anot jo, viena iš priežasčių, kodėl pensijų fondai Estijoje veikė ne taip efektyviai, – po 2008 m. ekonominės krizės jiems nebuvo leidžiama investuoti į rizikingus fondus, kurie leistų uždirbti didesnę grąžą. Jeigu gyventojo tai netenkina, jam suteikta galimybė pačiam pasirinkti, kur savo pinigus investuoti.

Be to, tvirtina M. Piiritsas, pensijų fondų valdytojai buvo priversti mažinti ir administracinius mokesčius: „Galbūt vienas iš gerų aspektų yra tai, kad sumažėjo bendros fondų valdytojų išlaidos. Dabar fondų valdytojai mato, kad jei jie taiko didelį apmokestinimą, žmonės tiesiog pasitraukia.“

Taip pat, sako ekspertas, dėl kilusių diskusijų prieš reformą, informacija apie kaupimą antrojoje pensijų pakopoje pasklido dar plačiau, todėl Estijos gyventojai geriau susipažino ir su galiojančia tvarka.

Nepaisant šių teigiamų aspektų, pats M. Piiritsas sekti Estijos keliu nepataria. Anot jo, geresniu pavyzdžiu galėtų tapti Australija, kurioje kaupiantieji pensijai iš kaupimo gali pasitraukti esant rimtoms aplinkybėms, pavyzdžiui, jeigu asmuo susirgo sunkia liga ar pinigai reikalingi tam, kad žmogus išsaugotų namus.

Šios aplinkybės, anot M. Piiritso, yra aiškiai apibrėžtos ir, gyventojui pateikus prašymą susigrąžinti dalį ar visas sukauptas lėšas, galutinį sprendimą, ar leisti tai padaryti, priima komisija, kuri įvertina konkrečią žmogaus situaciją.

„Estijos sprendimas nėra geriausias būdas. (...) Pinigų atsiėmimas leidžia žmonėms, kuriems jų nereikia, atsiimti pinigus. Ir, žinoma, tai gali būti naudinga, jei kas nors remontuoja savo būstą arba daro kokias nors ilgalaikes investicijas. Bet ar galime sakyti, kad jūsų namo renovacija yra investicija? Taip, galbūt ilgainiui pagerės jūsų gyvenimas, galbūt sveikata, bet aš to nerekomenduočiau“, – tvirtina ekspertas.

Palaiko pokyčius, bet pripažįsta – už to slypėjo politinis interesas

Tartu universiteto profesorius R. Eametsas laikosi kiek kitos pozicijos – įgyvendintą reformą jis teigia palaikantis ir iškart priduria – savo sukauptų lėšų dar neatsiėmė, tačiau ketina tai padaryti, kai imsis statyti naujus namus.

Ekspertas įvardija tas pačias priežastis, dėl kurių reforma buvo įgyvendinta, – fondai veikė neefektyviai, jie negalėjo investuoti į rizikingus fondus, todėl grąža nebuvo didelė, o gyventojams neretai teko mokėti nemažus administravimo mokesčius.

Vis dėlto, nors reformą ir palaiko, R. Eametsas pabrėžia – už reformos slėpėsi ir politinis interesas, nors jis ir buvo paskatintas visuomenės nuotaikų.

„Ekonominis argumentas buvo tas, kad jei pažvelgtume į ekonomikos ir darbo užmokesčio augimą per šį laikotarpį, tarkime, 15 metų ar panašiai, nuo 2003 iki 2018 m., tai darbo užmokesčio augimas, ekonomikos augimas smarkiai viršijo arba aplenkė lėšų augimą.

Taigi mintis buvo tokia – užuot skyrę pinigus antrajai pakopai, turėjome juos panaudoti pirmajai pakopai ir dabartiniai pensininkai būtų gavę daug daugiau, nes darbo užmokestis augo daug sparčiau“, – sako R. Eametsas.

Jo teigimu, ilgalaikės prognozės taip pat rodė, kad net ir kaupiant pinigus kelis dešimtmečius, kaupiantieji prie savo pensijos pridėtų gana mažas sumas, kurios didesnės įtakos jų gyvenimo kokybei neturėtų.

„Pavyzdžiui, iš 30 metų kaupimo jūs gaunate 50 eurų per mėnesį. Nereikia būti ekonomistui, kad suprastum, jog tai yra niekis. Tam buvo ir objektyvių priežasčių. Pensijų fondams buvo nustatyti apribojimai, kur investuoti. Jiems nebuvo leidžiama investuoti į rizikingas obligacijas, pavyzdžiui, akcijas. Ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl augimo tempas buvo gana žemas. Antroji priežastis buvo labai dideli administravimo mokesčiai“, – sako R. Eametsas.

Ragina atsižvelgti į gyventojų nuomonę

Anot R. Eametso, prieštaraujantieji pakeitimams laikėsi pozicijos, kad didžioji dalis gyventojų nėra finansiškai raštingi, nepasirinks investuoti savo lėšų, todėl iš pensijų fondų atsiimtus pinigus jie išleis vartojimui.

„Buvo baiminamasi, kad didžioji dalis pinigų bus tuoj pat išleista, kad jie nebus taupomi ateičiai, o atiteks vartojimui. Šie argumentai iš esmės yra teisingi“, – pažymi R. Eametsas.

Vis dėlto jis priduria manantis, kad kai kuriems gyventojams atgauta pinigų suma galėjo padėti lengviau pakelti energetinių išteklių brangimą. Jis priduria besiviliantis, kad iš pensijų fondų lėšas atsiimantys gyventojai tai daro turėdami konkretų tikslą, kur tuos pinigus panaudoti. Kitu atveju, teigia ekspertas, šiuos pinigus suvalgo infliacija.

„Visiška tiesa, kad laikyti pinigus pensijų fonde yra šiek tiek saugiau nei paprastoje sąskaitoje, ką ir darė daugelis žmonių. Tai kvailas dalykas. Jei nenaudojate jų racionaliai, infliacija tiesiog iš karto atima jūsų pinigų vertę“, – sako R. Eametsas.

Paklaustas, ar Estijos pavyzdžiu reiktų sekti kitiems, R. Eametsas dar kartą pabrėžia – tai politinis, o ne ekonominis sprendimas. Įtikinančių argumentų galima rasti tiek vienoje, tiek kitoje pusėje.

„Abi pusės turi argumentų. Tai tiesiog politinis sprendimas, kad dabar mes nusprendėme taip. Aš galiu būti už kažką, bet negaliu sakyti, kad tai teisinga ar neteisinga, nes tai galima daryti abiem būdais. Galiu tik pasakyti, kad tai buvo politinis sprendimas. Abi pusės turi argumentų ir tam tikra prasme nėra teisingų ar neteisingų sprendimų“, – tvirtina R. Eametsas.

Geriausias būdas, jo nuomone, norint apsispręsti dėl pokyčių, yra atlikti visuomenės nuomonės apklausą.

„Tai situacija, kai reikia tiesiog paklausti žmonių. Estijoje apklausos parodė, kad juos palaikė daugiau nei 50 proc. Žinoma, visada viskas priklauso ir nuo to, kaip suformuluosite klausimus ir kas sumokės už apklausą. Bet, manau, kitaip nebus įmanoma padaryti“, – tvirtina R. Eametsas.

Estijos antrąją pakopą vertina kaip ydingą

ISM universiteto Verslo tvarumo vadybos programos direktorė daktarė Virginija Poškutė, kuri kartu su kolegomis, be kitų pensijų sistemų, yra analizavusi ir Estijos antrosios pakopos sistemą, teigia suprantanti tiek M. Piiritso, tiek R. Eametso argumentus, tačiau, jos vertinimu, palikti per daug laisvės pasirinkti patiems kaupiantiesiems nėra gerai, nes, anot ekspertės, tyrimai rodo, kad patys gyventojai nėra linkę priimti ilgalaikių sprendimų.

„Kai yra paliekama pernelyg daug laisvės žmogui priimti sprendimus dėl savo paties senatvės, yra labai didelė tikimybė ir rizika, kad valstybėje bus didelės grupės žmonių, sulaukusių senatvės pensijos amžiaus be normalios, adekvačios socialinės apsaugos, be senatvės pensijos, kuri ir iš vienos pakopos, ir iš kitos pakopos turėjo užtikrinti tam tikrą gyvenimo lygį žmonėms sulaukus to laiko, kai jau nebedirbs. Čia jau yra ir psichologija, ir kiti dalykai, bet žmonės nėra linkę matyti ilgosios perspektyvos.

Tas pinigų pasiėmimas čia ir dabar atrodo labai patrauklus, nes galėsiu kažką nusipirkti, kažkur investuoti, galbūt pasigerinti buitį, išvykti į kelionę. Tačiau, tai rodo nemažai tyrimų, paskui kyla labai didelė tikimybė, jog žmonės ateis pas tą pačią valstybę prašyti paramos senatvėje. Kadangi iš šios sistemos nebus galima gauti pakankamos paramos, turbūt jie atkeliaus per socialinės paramos sistemas. Dėl to sakau, kad sprendimas leisti žmonėms spręsti dėl savo senatvės pensijos nėra racionalus valstybės mastu“, – sako ekspertė.

V. Poškutė taip pat atkreipia dėmesį, kad tvarka, kai antroji pensijų pakopa iš dalies finansuojama panaudojant lėšas iš pirmosios pensijos pakopos, būdinga ypač Baltijos valstybėms. Lietuva šios tvarkos atsisakė 2019 m., tačiau Estijoje ji ir toliau taikoma.

Jos vertinimu, kai antroji pakopa yra susieta su pirmąja ar taikomos kitos lengvatos, atsiranda labai daug erdvės manipuliacijai politinėje erdvėje. Dėl šios priežasties, teigia V. Poškutė, antroji pensijų pakopos sistema Estijoje iš esmės sukonstruota ydingai.

„Neturėtų viena sistema egzistuoti, paimdama lėšas iš kitos. Kai girdimi argumentai, kad patys žmonės turi nuspręsti, ką su tais pinigais daryti, tai yra politikų trumparegystė ir renkami politiniai taškai, nes žmonėms patinka tokie politikai, kurie lyg ir atstovauja jų interesams čia ir dabar. Bet iš tiesų tokie pareiškimai labai neatsakingi, nes valstybės mastu ilgojoje perspektyvoje, tikėtina, tie žmonės, investavę ar į butą, ar į dar kažkur, ateis pas tą pačią valstybę su ištiesta ranka“, – tvirtina V. Poškutė.

Primena – visi fonde sukaupti pinigai piniginės nepasiektų

V. Poškutė sutinka su siūlymu, kad gyventojams galėtų būti sudarytos sąlygos atsiimti dalį ar visas sukauptas lėšas ligos ar kitais kritiniais atvejais, tačiau tai esą turėtų būti išimtys.

V. Poškutė taip pat atkreipia dėmesį, kad dažnai vyrauja ir klaidingas įsivaizdavimas, kaip veiktų pinigų iš antrosios pakopos susigrąžinimas. Realybėje gyventojai neatgautų tos sumos, kurią mato esant sukauptą pensijų fonde. Tokia tvarka, kaip minėta, galioja ir Estijoje.

„Tas lūkestis, kad tai, ką aš sukaupiau, tai aš turėčiau ir atsiimti, man nelabai suprantamas. Tarkime, kad ir Lietuvos atveju, žmogus kaupia 3 proc. ir valstybė dar prideda 1,5 proc. Atsiimant lėšas anksčiau laiko, valstybės indėlis į pensijas turėtų būti nuskaičiuojamas. Kodėl turėtų būti leista pasiimti valstybės iš biudžeto pervestus pinigus, kai tai yra paskata kaupti?

Be to, kas yra Estijoje (ir Lietuvoje turėtų taip būti, jeigu būtų priimtas sprendimas leisti atsiimti lėšas), išmokos iš pensijų fondų turėtų būti apmokestinamos pajamų mokesčiu, nuo ko dabar yra atleista, nes valstybė, neapmokestindama įmokų, ragina žmones prisiimti atsakomybę kaupti. Jeigu tu nebekaupi, tai yra tavo pajamos ir, būk mielas, nuo sukauptų lėšų susimokėk pajamų mokestį“, – sako V. Poškutė.

Jos vertinimu, Estijos antrosios pensijų pakopos reforma yra pavyzdys, iš kurio galima pasimokyti, bet kuriuo nereikėtų sekti.