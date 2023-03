Noras labiau apmokestinti vykdančiuosius individualią veiklą supriešino ekspertus: ar dirbantieji „sau“ sumoka perpus mažiau mokesčių?

Ar santykinai nedideles pajamas gaunantiems savarankiškai dirbantiems žmonėms padidėtų mokesčių našta, priėmus siūlomą mokesčių reformą? Dėl to išsiskyrė ekspertų nuomonės LRT TELEVIZIJOS laidoje „LRT forumas“. Ekonomisto Nerijaus Mačiulio vertinimu, dabar kai kurie dirbantieji savarankiškai sumoka kone perpus mažiau mokesčių už tokią pačią veiklą vykdančius, bet pagal darbo sutartį dirbančius asmenis. Vis dėlto Buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė Daiva Čibirienė tvirtina – toks lyginimas nėra teisingas.

Paprašyta įvertinti siūlymą koreguoti dirbančiųjų pagal individualią veiklą mokestinę naštą, Buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė D. Čibirienė teigė, kad mokesčiai, kuriuos sumoka dirbantieji savarankiškai ir dirbantieji pagal darbo sutartis, taps kone lygūs.

„Jeigu mes, pavyzdžiui, kalbėtume, kad gyventojo pajamos vykdant individualią veiklą yra 3 000 eurų, palyginti su analogiškomis darbo užmokesčio pajamomis per mėnesį, skirtumas tarp šių pajamų būtų keli šimtai eurų mokesčių. Motyvacijos rinktis individualią veiklą iš tikrųjų nebeliktų“, – tvirtino D. Čibirienė.

Jos vertinimu, kai kuriuos gyventojus tai gali paskatinti atsisakyti vykdyti individualią veiklą.

Daiva Čibirienė / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Banko „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas N. Mačiulis oponavo, kad tai, ar žmonės būtų paskatinti atsisakyti individualios veiklos, priklausytų nuo pačių dirbančiųjų. Anot ekonomisto, kai kuriems tokia veikla galėtų būti patraukli, net ir mokant tokius pačius mokesčius.

„Ar norėtų, ar nenorėtų [vykdyti individualios veiklos], čia yra daug preferencijų. Daugeliui žmonių, net ir mokant tokius pačius mokesčius, yra daug maloniau, kaip sakoma, dirbti sau ir neturėti rizikos, kad atleis iš darbo, kils konfliktų darbe, kad ne su tais žmonėmis dirba, su kuriais nori. Čia yra daugybė kitų veiksnių“, – tvirtino N. Mačiulis.

Jis taip pat paragino prieš diskutuojant apie siūlomus pakeitimus pažvelgti į dabar galiojančią tvarką. Ekonomistas pateikė pavyzdį, kad mokytoju mokykloje pagal darbo sutartį dirbančiam pedagogui, gaunančiam 2 000 eurų popieriuje algą, tenkanti mokestinė našta siekia apie 42 proc.

Nerijus Mačiulis / E. Blaževič / LRT nuotr.

Tokią pačią kvalifikaciją turinčiam, bet ne mokykloje, o korepetitoriumi dirbančiam pedagogui, kurio pajamos siekia tuos pačius 2 000 eurų, anot N. Mačiulio, tenkanti mokestinė našta siekia vos 18 proc.

„Tai vienas atskaičius mokesčius gauna mažiau nei 1 200 eurų, kitas – daugiau nei 1 600 eurų. Identiškos pajamos, identiškos pastangos, skirtingai įforminta veikla, – kalbėjo N. Mačiulis. – Taip, tas žmogus, kuris dirba individualiai, patiria daugiau rizikų: galbūt pajamos nestabilios, jis neturi apmokamų atostogų. Tai ta mokesčių našta šiek tiek turi skirtis, bet ar turi būti 18 proc. ir 42 proc.? Tokio skirtumo niekur nėra.“

Pasak ekonomisto, pradėjus diskutuoti apie mokestinės naštos skirtumų sumažinimą, kaskart bene garsiausiai pasigirsta kritika tų žmonių, kurie šiuo metu, N. Mačiulio teigimu, sumoka mažesnius mokesčius.

Pinigai / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„Ir čia noriu pasakyti vieną svarbų dalyką – yra Finansų ministerijos klaida pristatyti tą mokesčių reformą taip, kaip ji buvo pristatyta. Pirmasis argumentas buvo – ji bus sąžiningesnė. Bet mes visi girdime tik, kad dalis veikiančiųjų individualiai (ar jų bus 50 tūkst., ar 100 tūkst.) mokės daugiau mokesčių. 1,2 mln. samdomų darbuotojų... (...) Jiems gal net neįdomu. Jūs nedavėte jiems jokio saldainio. Jūs pasakėte, kad biudžete dėl tokios reformos bus 440 mln. eurų papildomų pajamų. Daugeliui neįdomu“, – teigė N. Mačiulis.

Anot jo, taip pat neaišku, kur surinktos lėšos bus panaudotos: „Jeigu jūs pasakytumėte, kad „mes didiname mokestinę naštą individualiai veikiantiems asmenims tam, kad pakeltume neapmokestinamąjį pajamų dydį 200 eurų“ (...), čia jau atsirastų aiški motyvacija.“

Vis dėlto su N. Mačiulio išsakytais argumentais nesutiko D. Čibirienė. Jos teigimu, lyginti dirbančiuosius savarankiškai ir dirbančiuosius pagal darbo sutartį taip, kaip tai padarė ekonomistas, nėra teisinga.

Vilniaus televizijos bokštas / D. Umbraso / LRT nuotr.

„Nepykit, Nerijau, bet jūs nusišnekėjot su tais mokesčiais. Jeigu mes kalbame apie individualią veiklą, pavyzdžiui, 1 000 eurų iš individualios veiklos ir 1 000 eurų iš darbo veiklos ir jūs bandote palyginti šitų dviejų sumų mokesčius, tai jums negerai su galva.

Atsiprašau. Kai turiu individualią veiklą, aš turiu išlaikyti savo darbo vietą ir iš savo to 1 000 eurų ją visiškai finansuoti. Kai aš kalbu apie darbuotoją, kuris ateina į darbo vietą, jam darbdavys nuperka kompiuterį, nuperka darbo vietą, apmoka visą patalpų išlaikymą. Jūs dabar bandote palyginti tuos du dalykus“, – kalbėjo D. Čibirienė.

Jos teigimu, reikėtų iš pajamų atimti asmens patirtas išlaidas ir tik tuomet lyginti patiriamą mokestinę naštą. Savo ruožtu N. Mačiulis tvirtino skaičiavimus pateikęs jau su išskaičiuotomis išlaidomis.

Miestas / D. Umbraso / LRT nuotr.

„Aš puikiai suprantu, kad kai kurie individualia veikla užsiimantys asmenys turi išlaikyti [darbo vietą], ir niekas nesiūlo tų išlaidų panaikinti. Jie gali minusuoti tas išlaidas iš patiriamų pajamų. Konkrečiu atveju – korepetitoriumi dirbantis mokytojas turbūt neperka vadovėlių savo mokiniams, nepatiria kitų didelių išlaidų. Galime paimti dar kitus atvejus, kai gauna 1 mln. eurų pajamų. Būtent šie asmenys kelia daugiausia triukšmo, nes jiems daugiausia didėja apmokestinimo našta. Tiems, kurie uždirba 2 000 eurų (...), nedidėja taip jau ženkliai ta mokestinė našta“, – sakė N. Mačiulis.

Finansų ministrė Gintarė Skaistė atkreipė dėmesį, kad, vykdant individualią veiklą, kaip ir dirbant pagal darbo sutartį, taikomas mokestinis kreditas – darbo santykiuose tai yra neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD), kurio analogija dirbant savarankiškai – mokestinis kreditas.

„Jis yra gerokai dosnesnis nei NPD. Mūsų ligšiolinė politika (...) – mes nuosekliai keletą kartų didinome NPD ir taip tą apatinę dalį, kur yra mažesnes pajamas gaunantys žmonės, artinome pagal apmokestinimą, mažindami mokesčius. Bet viršuje matome netolygumą, žmonės [dirbantys su darbo sutartimi] tiesiog moka dvigubai didesnius mokesčius. Pasitaiko ir tokių atvejų. Tai man kyla klausimas – kodėl tie žmonės [dirbantys su individualios veiklos pažyma] turi mokėti perpus mažesnius mokesčius? Man atrodo, visi mes turime prisidėti prie savo valstybės vienodai“, – tvirtino ministrė.

Gintarė Skaistė / E. Blaževič / LRT nuotr.

G. Skaistė pateikė pavyzdį – mokėdami mokesčius dirbantieji individualiai, kaip ir turintieji darbo santykius, gauna bendrąją pensijos dalį, kuri priklauso nuo darbo stažo, o ne nuo sumokėtų įmokų dydžio.

„Tai man kyla klausimas, kodėl vienas žmogus turi mokėti 15 proc., o kitas 20 proc. už tą patį? Jis gaus tą pačią bendrąją pensijos dalį, kuri visiems vienoda ir skaičiuojama pagal tai, kiek metų išdirbai. Man čia yra fundamentalus klausimas – jeigu tu gauni tą patį, kodėl turi susimokėti skirtingai?“ – sakė G. Skaistė.

Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad santykinai nedideles pajamas iš individualios veiklos gaunantys asmenys iš esmės didesnių pokyčių nepatirs. Pasiūlymai orientuoti į gerokai didesnes pajamas uždirbančius savarankiškai dirbančius asmenis.

„Visi pakeitimai nukreipti į aukštesnes pajamas gaunančius žmones ir tą 20 proc. tarifą mokėtų tie žmonės, kurių pelnas į rankas, atskaičius sąnaudas, yra virš 3 000 eurų per mėnesį. Man atrodo, kad tai yra tie žmonės, kurie galėtų prisidėti prie savo valstybės“, – tvirtino G. Skaistė.

D. Čibirienė nesutiko, kad uždirbančiųjų nedideles pajamas pokyčiai nepalies. Anot jos, uždirbančiųjų 1 000 eurų per mėnesį arba atitinkamai 12 000 eurų per metus sumokama mokesčių suma padidėtų 308 eurais per metus.

Tiek N. Mačiulis, tiek G. Skaistė akcentavo, kad šis pokytis siektų mažiau nei 3 proc. N. Mačiulis teigė, kad šiuo atveju ir yra siekiama mažinti atotrūkį iš abiejų pusių: „Tie, kurie iš tiesų dabar moka perpus mažesnius mokesčių tarifus, daugiau negu dvigubai (...), jie galėtų mokėti šiek tie daugiau, kad mes sumažintume vidutines ir mažesnes pajamas gaunantiems samdomiems darbuotojams mokestinę naštą.“