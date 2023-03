Daržininkyste užsiimantiems gyventojams teks plačiau praverti pinigines: importuojamos sėklos pabrango 20–30 proc.

Sėklų pardavėjai šiemet tikisi daugiau klientų – augant daržovių kainoms, daugėja ir norinčių užsiimti daržininkyste. Dalis jau dabar skaičiuoja iki 20 proc. išaugusius pardavimus. Visgi kai kurie pardavėjai tokių tendencijų nepastebi ir sako, kad šiemet akivaizdžiai augs tik sėklų kainos.

Klaipėdoje, parduotuvėje „Žalia stotelė“, Onutė ruošiasi naujam daržininkystės sezonui – renkasi svogūnų sodinukus. Moteris jau daug metų mėgėjiškai užsiima šia veikla, bet ne dėl to, kad norėtų sutaupyti, – tiesiog norisi užsiauginti kažką savo. Be to, ir malonumą darbas darže atneša.

„Aš visą laiką auginu, (...) kažkaip nelyginu kainų – sava ir viskas. Man labai patinka su žeme draugaut. Įkiši rankas į žemę, atsipalaiduoji, nieko neskauda. Parvažiuoji, nugarytę skauda, pailsi ir kitą dieną vėl važiuoji“, – pasakoja Onutė.

Moteriai pritaria ir prie kitos lentynos agurkų bei pomidorų sėklas besirenkanti Indrė. Daržoves ji augina ne dėl aukštų jų kainų parduotuvėse – tiesiog norisi kažko natūralesnio. Užaugintu derliumi pašnekovė mielai pasidalina ir su savo kaimynais.

Visgi agrofirmos „Sėklos“ Sėklų skyriaus vadovė Liucija Kunigiškytė LRT RADIJUI sako, kad dabartinės aukštos daržovių kainos ir bus vienas esminių faktorių, kodėl šiemet sėklas pirks daugiau gyventojų.

„Viename prekybos tinkle savaitgalį mačiau, kad kilogramas paprikų kainavo beveik 8 eurus. Tai, kaip sakoma, sveiku protu nesuvokiama kaina. Manau, kad tai įtakos mūsų vartotojų įpročius ir tie sėklų pardavimai išties augs“, – prognozuoja L. Kunigiškytė.

Vaisiai ir daržovės / E. Genys/LRT

Specialistė pastebi, kad sėklų jau ir dabar perkama daugiau. „Turime ir savo parduotuves, parduodame ir eksportui, turime pardavimus ir prekybos tinkluose. Tai apjungus, galima sakyti, kad skirtinguose pardavimo kanaluose daržovių sėklų pardavimai šiais metais augo nuo 10 iki 20 proc.“, – skaičiuoja pašnekovė.

Elektroninės sėklų parduotuvės „e-Sėklos“ vadovė Lilija Tubienė, priešingai, tokių tendencijų kol kas nemato.

„COVID-19 metu kažkoks pakilimas tikrai buvo, nes, matyt, žmonės buvo pasimetę, be to, parduotuvių didžioji dauguma negalėjo prekiauti. O dabar viskas grįžo į savas vėžes. Nebent kai labai atšils orai, galbūt kažkas pasikeis“, – LRT RADIJUI teigia verslininkė.

Anot pašnekovės, internetu sėklos aktyviai perkamos gerokai anksčiau nei fizinėse parduotuvėse, tačiau kol kas pirkėjų kiekiai ir ten išlieka įprasti, skiriasi tik kainos.

„Kadangi mes pagrinde importuojam, tai tikrai akivaizdžiai pabrango, kokiais 20–30 procentų. Importuojam iš Lenkijos – akivaizdžiai pabrangę, importuojam iš Olandijos – pabrangę, iš Čekijos – pabrangę. Pas visus, ne tik Lietuvoj.

Tai taip, šiemet sėklos kainuos brangiau. Lygiai taip pat girdžiu atsiliepimus ir iš tų, kas lietuviškomis, lietuvių firmų fasuotomis [sėklomis] prekiauja, kad kainos irgi jau smarkiai pakilusios“, – tvirtina L. Tubienė.

Daigai / Pexels nuotr.

Agrofirmos „Sėklos“ atstovė L. Kunigiškytė paaiškina, kad sėklų kainas augina brangstančios trąšos ir energetikos ištekliai. Be to, tam įtakos turi ir pasikeitusios sėklų auginimo vietos.

„Galbūt brango tos sėklos, kurių auginimo vieta persikėlė iš vienų regionų į kitus. Tarkim, nemaža dalis sėklų buvo auginama Kinijoje. Kinijos augaviečių selekcininkai atsisakė, perkėlė į Europą, kur automatiškai sėklų užauginimo kainos yra didesnės“, – dėsto pašnekovė.

Visgi, patikina specialistė, brango ne visos sėklos – pavyzdžiui, „paprastų lauko kultūrų“ sėklų kainos išliko tos pačios. „Gal kiek daugiau brango hibridinės, retos sėklos, bet tas augimas nebuvo labai drastiškas, vidutiniškai tesiekė apie 7 proc.“, – sako ji.

„Čia daugiau kalbame apie šiltnamines kultūras – paprikas, pomidorus, atskiras gėlių rūšis, kurioms išauginti reikia labai daug pastangų, uždaro grunto, energetikos sąnaudų, ilgas jų auginimo laikas. Tai tos rūšys brango daugiausiai“, – priduria L. Kunigiškytė.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.