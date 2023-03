Naujojo prekybos centro Panevėžyje nebestatys: garsusis sklypas parduodamas

Panevėžyje parduodamas sklypas, kuriame kadaise dunksojo Pilėnų mokyklos pastatas vaiduoklis. Miesto savivaldybei šį pastatą pavyko parduoti tik iš 26-ojo karto.

2020 metų pabaigoje pastatą nusipirko bendrovė „JK Ranga“. Aukcione už jį panevėžiečių įmonė sumokėjo 224 tūkst. eurų. Praėjus trejiems metams, verslininkai ambicingų planų nutarė atsisakyti. Šiuo metu sklypas Stetiškėse pardavinėjamas už daugiau nei 1,7 milijono eurų.

Turėjo planų

Prieš trejus metus, kai aukcione įsigijo pastatą vaiduoklį, įmonės „JK Ranga“ vadovas Arnoldas Kleiba turėjo planų vietoj Pilėnų mokyklos statyti prekybos centrą.

Investiciniame projekte buvo numatyta 2,6 tūkst. kv. m prekybos salė, 550 kv. m kavinė, dar per 3,8 tūkst. kv. m – siūlomos nuomotis patalpos.

Panevėžyje parduodamas sklypas, kuriame kadaise dunksojo Pilėnų mokyklos pastatas vaiduoklis / jp.lt nuotr.

Be to, daugiau nei 1 800 kv. m galėjo atitekti komercinio kino teatrui. Svarstoma, kad į Panevėžį tada galėjo sugrįžti „Forum Cinemas“.

Investuos į kitus projektus

Naujienų portalo JP kalbintas bendrovės „JK Ranga“ direktorius A. Kleiba aiškino, kad pasikeitus statybinių medžiagų kainoms, šoktelėjus banke palūkanoms, tenka sklypą parduoti.

„Pasikeitus planams ir nuolat augant kainoms, nusprendėme sklypą parduoti. Be to, atlikome skaičiavimus, kad šiai dienai, pastačius statinį, per ilgas būtų atsipirkimo laikas. Manau, kad visos statybinės organizacijos pasielgtų lygiai taip pat, kylančios kainos verčia daryti tokius žingsnius. Šiandien statyti prekybos centrą arba daugiabučius – neverta. Beje, turime kitų projektų, į kuriuos reikia investuoti ir juos įgyvendinti. Jeigu nepavyks parduoti viso sklypo iškart, galimi kiti pardavimo variantai“, – teigė. A. Kleiba.

Aro kaina – 5,5 tūkst. eurų

Parduodamo 312 arų sklypo kaina – 1 716 000 eurų. Vieno aro kaina – 5,5 tūkst. eurų. Žemės paskirtis numatyta komercinei veiklai, o žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Sklypas turi visas būtinas infrastruktūras: vandentiekį, kanalizaciją, dujas.

Ieškos pirkėjų svetur

Sklypą pardavinėjančios nekilnojamojo turto firmos „Modelis“ vadovas Vytautas Kakarieka paaiškino, kad sklypą V. Alanto gatvėje pradėjo pardavinėti neseniai.

„Parduodamas komercinės paskirties sklypas strategiškai patrauklioje vietoje V. Alanto g. Tokio dydžio sklypų Panevėžyje, taip arti miesto centro, nebėra. Galima sakyti – vienetinis objektas ir turi kainą. Sklypo paskirtis pakeista, o buvę pastatai nugriauti ir išregistruoti. Galbūt sulauksime norinčiųjų statyti nemažą prekybos centrą arba pramogų, laisvalaikio centrą. Sklypą, manau, teks siūlyti pirkti įmonėms iš didesnių miestų – Vilniaus, Kauno. Tačiau galima keisti sklypo paskirtį ir pradėti daugiabučių statybas“, – kalbėjo V. Kakarieka.