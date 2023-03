„Thermo Fisher“ atleidžia iki 30 žmonių – 1,7 proc. visų darbuotojų

Lietuvos medicinos ir mokslo įrangą gaminanti įmonė „Thermo Fisher Scientific Baltics“ iki kovo pabaigos ketina atleist iki 30 darbuotojų – tai sudaro 1,7 proc. visų įmonėje dirbančių žmonių. „Sodros“ duomenimis, šiuo metu joje dirba 1772 darbuotojai.

„Atsižvelgiant į tai, po konsultacijų su Darbo taryba šiandien darbuotojams pranešėme apie sprendimą neženkliai sumažinti pozicijų skaičių Vilniaus padalinyje, kad atitiktume dabartinius gamybos apimties poreikius“, – BNS komentavo bendrovė.

Nurodoma, jog darbuotojų, kuriuos paveiks šis spendimas, skaičius nesiekia daugiau nei 30 žmonių ribos, dėl kurios reikia informuoti Užimtumo tarnybą.

„Thermo Fisher Scientific“ nuolat vertina vykdomą veiklą pasaulinėse rinkose, siekdama užtikrinti efektyvumą ir atitikti klientų poreikius. Kartais verslas turi koreguoti darbuotojų skaičių, kad jis atitiktų kintančius gamybos apimčių poreikius ir makroekonomines sąlygas“, – teigė bendrovė.

„Šis sprendimas nekeičia mūsų ilgalaikio įsipareigojimo vystyti veiklą Lietuvoje“, – nurodė ji.

Pirmasis apie tai pranešė portalas „15min“.

Pernai liepą „Thermo Fisher Scientific Baltics“ skelbė planuojanti plėstis ir statyti naują gamybos ir sandėliavimo pastatą Vilniuje. 2021 metais bendrovė sukūrė daugiau nei 440 naujų darbo vietų, pernai gegužę joje dirbo beveik 1,9 tūkst. darbuotojų.

Įmonė laikoma vertingiausia bendrove Baltijos šalyse – jos vertė pernai išaugo 39 proc. (1,7 mlrd. eurų) ir pasiekė 6,06 mlrd. eurų. Be to, ji yra daugiausia mokesčių (be PVM ir akcizų) pernai sumokėjusi Lietuvos įmonė – 215,2 mln. eurų, arba 51 proc. daugiau nei 2021 metais.