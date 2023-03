Likus dienai iki teismo posėdžio – „Grigeo Klaipėda“ manevras: nori taikos, žada šalinti teršalus ir taip atlyginti 48 mln. eurų žalą

Likus dienai iki teismo posėdžio, kuriame toliau bus nagrinėjama išskirtinį rezonansą sukėlusi „Grigeo Klaipėda“ taršos byla, bendrovė skelbia siekianti taikos su valstybe. Įmonė žada dėl Kuršių marių taršos jai aplinkosaugininkų priskaičiuotą 48 mln. eurų žalą gamtai kompensuoti pašalindama teršalus iš marių bei modernizuodama miesto nuotekų valymo įrenginius. Prokuratūra palaiko valstybės institucijų pateiktą beveik penkių dešimčių milijonų civilinį ieškinį.

Medžio plaušo plokščių, kartono bei higieninio popieriaus gamybos įmonių grupės „Grigeo“ kartono gamybos įmonė „Grigeo Klaipėda“ skelbia parengusi aplinkos atkūrimo priemonių planą, kuriuo iš Kuršių marių būtų pašalinti bendrovei civiliniame ieškinyje inkriminuojami teršalai. Taip pat pateikė pasiūlymą Aplinkos apsaugos departamentui (AAD) Šiaulių apygardos teisme ginčą dėl žalos aplinkai sureguliuoti taikiai.

Bendrovės generalinis direktorius Tomas Eikinas pranešime aiškina, kad jei šiam pasiūlymui pritartų AAD, bendrovė kompensuotų visą jai civiliniame ieškinyje numatytą žalą gamtai, o teismo patvirtinta taikos sutartis taptų tinkamą ir savalaikį bendrovės įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančia priemone.

„Su aukščiausio lygio ekspertais per pastaruosius metus parengėme ir teismui bei institucijoms pateikėme itin detalų, pagal geriausią tarptautinę praktiką parengtą teršalų iš marių išėmimo planą. Taip pat ir bendrovės įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančią priemonę, kad jei šios priemonės nebūtų įgyvendintos kaip suplanuota, atlyginsime visas AAD išlaidas, susijusias su aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimu taip, kaip numato Aplinkos apsaugos įstatymas. Tikime, kad šis mūsų teisiškai privalomas įsipareigojimas leis visoms šalims užbaigti ilgą ir sudėtingą teisinį procesą, o mums - pasiekti taiką su gamta“, – dėsto T. Eikinas.

Byloje, kurią šiuo metu nagrinėja Šiaulių apygardos teismas, AAD yra bendrovei pareiškęs 48 mln. eurų siekiantį civilinį ieškinį dėl aplinkai padarytos turtinės žalos atlyginimo.

Aplinkos apsaugą reglamentuojantys Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktai kaip prioritetinę žalos pašalinimo priemonę numato pirminės aplinkos būklės atkūrimą.

Šalyje šį reguliavimą apibrėžianti Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodika numato, kad pažeidėjui suderinus teršalų surinkimo būdus su aplinkos apsaugos institucija, sukurtas aplinkosauginis efektas kompensuoja priskaičiuotą žalą gamtai.

Įmonė teršalus iš Kuršių marių išimti numato dviem priemonėmis: modernizuojant paviršinių nuotekų valymo įrenginius Klaipėdos mieste ir Kuršių mariose išpjaunant nendres.

Žinia apie siekį atlyginti žalą – dieną prieš teismo posėdį

Klaipėdos apygardos prokuratūra informavo, kad artimiausias teismo posėdis šioje byloje numatytas penktadienį.

Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorė Gina Skersinskytė teigė, kad visi kaltinamieji ar įtariamieji turi galimybę daryti taikos sutartis ir derinti jas su tuo, kam žala yra padaryta. Šiuo atveju, valstybės gamtai atstovauja AAD.

„Dar kol kas iki baigiamųjų kalbų nenuėjome. Ko mes prašysime, matysime kai viskas bus išnagrinėta. Toks civilinis ieškinys yra pareikštas departamento. Mes tą ieškinį palaikome kol kas. Bet jeigu jei darytų kažkokį susitarimą, bet kokiu atveju, ta taika tarp šalių yra gerai. Tik šiuo atveju, departamentas turėtų vertinti, ar tas susitarimas jiems yra tinkamas. Svarbu yra atlyginti gamtai žalą. Aš visada duodu tokį palyginimą: jeigu išdaužei langą, tai arba turi pats įstatyti naują, arba sumokėti pinigus už tą langą. Šiuo atveju, jie nori patys kompensuoti tą žalą“, – dėstė G. Skersinskytė.

Kaip AAD specialistai įvertins bendrovės minimame plane numatytas priemones, pasak prokurorės, vertinti sunku.

G. Skersinskytės teigimu, bendrovė procese duoda parodymus, tačiau kaip toliau elgsis dar tik pradedamoje nagrinėti byloje – sunku, tačiau panašu, jog yra pasirengę duoti parodymus.

„Faktiniai duomenys yra surinkti, o toliau – matysime. Aišku, jie kai kur ir ginasi, bet tai yra natūralu. Vyksta natūralus procesas. Negaliu pasakyti, kad jie kažkaip išskirtinai nebendradarbiautų arba muštųsi į krūtinę labai“, –

Tiesa, faktą, kad pranešimas spaudai apie „Grigeo Klaipėda“ pasiryžimą atlyginti žalą gamtai ir, kaip skelbiama, pašalinti visus teršalus iš marių, dieną prieš artėjantį teismo posėdį, G. Skersinskytė įvertino kaip tam tikrą bandymą plauti savo mundurą

LRT.lt komentaro kreipėsi ir į aplinkos ministrą Simoną Gentvilą.

