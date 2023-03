Lietuvoje saugumą suradę ukrainiečiai griebiasi ir savų verslų: gamina stiklainių dangtelius, koldūnus ir traškučius

Į Lietuvą pasitraukę ukrainiečiai ne tik sėkmingai įsidarbina lietuviškose įmonėse, bet ir patys tampa darbdaviais. Nuo Rusijos agresijos pradžios ukrainiečiai į mūsų šalies biudžetą sumokėjo 40 mln. eurų mokesčių. Lietuvoje verslus kuriantys ukrainiečiai LRT RADIJUI džiaugiasi čia suradę saugumą ir sako, kad savo veiklos Lietuvoje nenutrauktų net ir po karo grįžę į gimtinę.

Alytuje Aleksandras gamina stiklainių dangtelius

Pernai vasarį ukrainietis verslininkas Aleksandras Ivasenko su šeima keliavo po Lenkiją. Vasario 24-osios rytą išgirdęs žinias, vyras suprato, kad šeima nebegalės grįžti namo. Chersone verslininkas anksčiau gamino stiklainių dangtelius. Įsteigti bendrą įmonę, perkelti gamybą į saugesnę vietą jam pasiūlė partneriai Alytuje. Visgi tai padaryti pavyko tik lapkritį: išvadavus Chersoną, verslininkas susirinko ir atsivežė įrangos likučius iš nuniokotos gamyklos.

„Iš pradžių net neplanavome perkelti įrangos. Sakyčiau, tai atsitiktinumas. Tiksliau tariant, ne atsitiktinumas, o tai, kad Chersonas buvo tiesiog išvaduotas. Lapkričio 11-ąją pasikeitė padėtis ir nusprendėme, kad dalį įrangos galime pervežti čia. Okupacijos metu per oro atakas buvo sudegintas vienas produkcijos sandėlis. Pirmomis dienomis buvo viskas išvogta, nemažą dalį įrangos išsinešė, patalpas išdaužė, nuniokojo. Pridarė nuostolių už maždaug pusę milijono eurų“, – LRT RADIJUI pasakoja ukrainietis.

Šiuo metu jo įmonėje Alytuje dirba 16 žmonių, dauguma jų – ukrainiečiai iš Chersono. Didžioji dalis produkcijos realizuojama Europos Sąjungos šalyse. A. Ivasenko tikisi, kad netrukus stiklainių dangteliai pasieks ir jo gimtinę.

„Mūsų produkcija skirta Europos rinkai: keliauja į Lenkiją, taip pat Latviją, Estiją, Lietuvą, Rumuniją. Jei bus poreikis, ko gero, netrukus tieksime ir Ukrainai. Dauguma darbuotojų – iš mano įmonės Chersone. Jie su šeimomis, su vaikais išvyko per okupaciją, aš jiems padėjau čia persikraustyti. Dirba ir lietuvių, tačiau labai nedaug, nes mes tik pradedame veiklą“, – teigia Lietuvoje verslą vykdantis A. Ivasenko.

Vyras pažymi, kad netrukus jo įmonėje bus įdarbinti dar 3 lietuviai. Gamyba pamažu atnaujinama ir išvaduotame Chersone, tačiau, ukrainiečio teigimu, normaliai ten dirbti vis dar sudėtinga.

„Šių metų pradžioje atnaujinome gamybą, kiek buvo įmanoma tokiomis sudėtingomis sąlygomis. Gamyba vyksta, aišku, ne tokiais pajėgumais, kokie buvo prieš karą. Labai daug žmonių liko – jie neišvyko iš Chersono, nusprendė likti. Mes stengiamės jiems sudaryti sąlygas, kad galėtų dirbti, gauti algą ir išgyventi“, – aiškina ukrainietis verslininkas.

Vyras su jauduliu LRT RADIJUI pasakoja apie Chersone likusius tėvus – jie atsisakė palikti iki šiol nuolat apšaudomus namus. „Man labai neramu dėl to. Štai prieš savaitę vienam mano darbuotojui autobusu išvykus į darbą, po kelių akimirkų į jo namus atskriejo sprogmuo. Viską sugriovė. Būtų likę namie, būtų žuvę“, – apie padėtį Ukrainoje kalba pašnekovas.

Kai tik Chersone taps saugiau, A. Ivasenko su šeima planuoja ten sugrįžti, tačiau verslą Alytuje tęstų ir toliau. „Tai bendra su Lietuvos partneriais įmonė, todėl, bet kuriuo atveju, gamyba čia vyks ir toliau. O aš, be abejo, grįšiu namo. Tėvynę turiu tik vieną“, – sako ukrainietis.

Nataliia įkūrė koldūnų cechą, o Sergejus – traškučių fabriką

LRT RADIJO kalbinta ukrainietė Nataliia Faier Kaune įkūrė maisto pusgaminių cechą ir parduotuvę „Pas mamą“. Panašų verslą ji turėjo ir Ukrainoje, tad pradžia Lietuvoje nebuvo sunki. Verslininkė sako, kad jos bendrovėje daugiausiai dirba ukrainietės, lietuvė – tik viena.

„Dabar dirba 10 darbuotojų. Socialiniame tinkle yra grupė „Ukrainiečiai Kaune“, aš ten parašiau skelbimą, kad ieškau darbuotojų, geriau ukrainiečių, nes man taip paprasčiau, kol verslas tik kuriamas. Gal vėliau įdarbinsiu ir daugiau lietuvių moterų, dabar noriu įdarbinti savas“, – verslo Lietuvoje pradžią prisimena N. Faier.

Ukrainietės koldūnų ceche dirbančios tautietės sako, kad Lietuvoje jaučiasi saugiai ir džiaugiasi galinčios gyventi ne iš pašalpų.

„Kaune geri įspūdžiai, geri žmonės, padeda. Esu laiminga, kad visas kolektyvas – iš Ukrainos. Viena kitą suprantame ir dirbti kur kas paprasčiau“, – sako N. Faier įmonėje dirbanti ukrainietė.

„Mes įpratę visą gyvenimą dirbti. Esu pedagogė, tačiau dabar išbandau kitą profesiją, mielai dirbu, bendraujame“, – priduria jos kolegė, taip pat iš Ukrainos.

Verslininkės N. Faier planuose – plėtra. „Planas toks, kad mūsų gaminiai patiktų Lietuvos pirkėjui. Po to plėsimės, kursime firmines parduotuves, kuriose pirkėjas galėtų rasti produkcijos pusryčiams, pietums ir vakarienei“, – LRT RADIJUI atskleidžia parduotuvės „Pas mamą“ įkūrėja.

Štai kiti LRT RADIJO kalbinti ukrainiečiai Klaipėdos rajone įkūrė traškučių fabriką. Beveik visą įrangą atsivežę iš gimtinės, verslininkai gamina skanėstus iš linų sėmenų. Fabrikas įkurtas buvusiuose Priekulės kultūros namuose. Verslininkas Sergejus Shakola pasakoja, kad įsigyti apleistą pastatą nebuvo sudėtinga, tačiau teko nemažai padirbėti, kol jį pritaikė gamybai.

Tuo metu S. Shakolos verslo partneriui Gordėjui teko rūpintis valdiškais fabriko atidarymo formalumais. „Tiesiog reikia skaityti taisykles ir jų laikytis. Lietuvoje pradėti verslą nėra labai sunku. Mano dėdė yra Sergejaus verslo partneris, jam atvykus čia, nusprendėme, kad bus paprasčiau, jei tai liks savotišku šeimos verslu“, – sako vyras.

Kaip pažymi S. Shakola, beveik visos jo traškučių fabrike naudojamos mašinos – pagamintos Ukrainoje. Per 10 valandų čia pagaminama apie 1 tūkst. traškučių pakelių. Šiuo metu gaminamos 4-ios jų rūšys, tačiau nuolat ieškoma naujų skonių.

„Eksperimentuojame naudodami skirtingus prieskonius įvairiomis proporcijomis. Duodame žmonėms paragauti ir sprendžiame, ko pridėti daugiau, o ko – mažiau. Tai darome nuolat“, – aiškina ukrainiečių verslininkas.

Krintant elektros kainoms, ukrainiečiai žada plėsti gamybą, aktyviai ieško rinkos produkcijai, artimiausiu metu planuoja įdarbinti 4–5 naujus darbuotojus. Anksčiau viename Donecko bankų dirbęs S. Shakola teigia laimę atradęs versle, o saugumą – Lietuvoje.

„Laimė yra širdyje, ne darbe. Žinoma, esu laimingas – turiu savo verslą, myliu savo darbą. Banke aš tiesiog vykdžiau valdybos planus, neturėjau tiek laisvės. Be to, bankas, kuriame dirbau, buvo sunaikintas Rusijos armijos dar per pirmą karo etapą. (...) Nežinau, kas man būtų nutikę, jei būčiau likęs jame dirbti“, – atvirauja traškučius Priekulėje gaminantis ukrainietis.

Iš viso šiuo metu Lietuvoje yra beveik 70 tūkstančių ukrainiečių. Jie dirba visose Lietuvos savivaldybėse, beveik kas trečias – Vilniuje. Pagal įdarbintųjų ukrainiečių skaičių Lietuva pirmauja Europoje – darbą čia rado maždaug pusė darbingo amžiaus ukrainiečių.

„Lietuva turbūt buvo viena pirmųjų, kuri atvėrė darbo rinką. Kuomet latviai ir estai dar svarstė, ką reikia pakeisti, kad žmonės galėtų dirbti, Lietuvoje pirmi žmonės jau dirbo. Taip pat labai sparčiai stengėmės, kad žmonės galėtų dirbti ir kvalifikuotą darbą. Šiuo metu apie 1 tūkst. žmonių dirba, pavyzdžiui, švietime, socialinėje apsaugoje, sveikatos apsaugoje“, – tvirtina socialinės apsaugos ir darbo viceministras Vytautas Šilinskas.

