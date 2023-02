8–9 eurai už pirmųjų lietuviškų agurkų kilogramą: augintojai kainų žada nekelti, prekybininkai neslepia – pirkėjai pasiryžę sumokėti

Šviežių agurkų derlių parduotuvėms skinti pradėję augintojai kainų nekelia. Išaugusias energijos sąnaudas bando kompensuoti diegdami naujas technologijas ar didindami auginamų daržovių kiekius.

Agurkų šiltnamiuose Kėdainiuose – pirmasis derlius. Agurkas skinamas, kai jo ilgis yra apie 10 centimetrų, svoris apie 100 gramų.

„Šitas agurkas bus skinamas rytoj, šitas bus skinamas pirmadienį – tokiam mažyliui reikės savaitės kol pradėsim skinti“, – rodydamas agurkus pasakoja agronomas Jonas Valevičius.

Dėl saulės stokos šiemet pirmasis derlius kiek vėlyvesnis ir mažesnis. Per dieną suplanuota nuskinti 2 tonas. Tačiau sezonui įsibėgėjus, maždaug balandį, prognozuojama kad 6,5 hektaro šiltnamiuose per parą bus galima priskinti 20 ar net daugiau tonų agurkų. Anot augintojų, vienas daigas gali duoti ir 14 kilogramų vaisių, tai yra maždaug 140 agurkų.

Pabrangus energetiniams ištekliams, „Agrošiltnamių“ vadovas sako investavęs į suskystintų dujų terminalą. Kitu atveju šiltnamiuose sezoną būtų tekę vėlinti pora mėnesių.

„Sąnaudos už gamtines dujas nepakeliamos“, – tvirtina „Agrošiltnamių“ vadovas Paulius Andriejavas.

Naštą perkelti pirkėjui didinant kainą, anot augintojo, – ne išeitis.

„Konkuruojam ir su importu, tai pakelti lietuviškos produkcijos kainas kelis kartus būtų neracionalu, nes jų niekas nepirktų“, – įsitikinęs jis.

Agurkai, daržovės / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jau anksčiau šviežių agurkų derlių skinantys augintojai Kietaviškėse savikainą mažino didindami kiekius.

„Derlingumą sugebėjome padidinti iki 30 proc. iš to paties kvadratinio metro ir taip pasiūlyti per mastą, per kiekį geresnę kainą vartotojams“, – aiškina „Kietaviškių Gausos“ vadovas Mindaugas Pupienis.

Pirmieji švieži lietuviški agurkai / LRT stop kadras

Parduotuvėse lietuviškų trumpavaisių agurkų kaina yra apie 8–9 eurus už kilogramą.

Prekybininkai sako ne pirmus metus pastebintys, agurkai viena iš prekių, už kurią pirkėjai ryžtasi mokėti daugiau, jei užauginti Lietuvoje.

„Pirkėjai lietuviškomis daržovėmis ar vaisiais domisi, tam tikrais atvejais teikia prioritetą“, – sako „Lidl“ atstovė Lina Skersytė.

Agurkai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Galiu pasakyti – perkama puikiai jau tris savaites, po pusę tonos per dieną parduodama trumpavaisių lietuviškų agurkų“, – nurodo „Iki“ atstovė Vaida Budrienė.

Daržovių augintojai pastebi, kad paklausa didėja. Importuojamų iš Ispanijos ar Turkijos dėl prastų orų, stichijų kaina auga. Europos šalyse rinka traukiasi, augintojai apsisprendžia vėlinti sezoną. Lietuvos augintojai viliasi sąnaudas atpirkti per vasaros sezoną.

„Jeigu praeitus metus pabaigė su nuliu, kažkas su nemažu minusu, tai jeigu dar šie metai bus lygiai tokie patys – su nuliu ar minusu, – kiek jėgų ar noro turės dirbti su tokiais rezultatas?“ – svarsto Šiltnamių asociacijos vadovas Evaldas Masevičius.

Anot augintojų ir prekybininkų, sezonui įsibėgus daržovių kainos turėtų kristi.